Мобільний оператор запустив спецтариф для українців старшого віку та з інвалідністю: яка ціна і умови

Мобільний оператор "Київстар" запровадив новий контрактний тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" із фіксованою абонплатою 370 гривень на місяць. Його можуть підключити українці від 55 років, зокрема пенсіонери (залежно від стажу, пенсійний вік в Україні починається з 60 років), та особи з інвалідністю.

Як повідомили на сайті компанії, новий тариф діє з 4 листопада і вже доступний для підключення. Він об'єднує основні послуги оператора – мобільний зв'язок, домашній Інтернет і телебачення.

Для кого доступна послуга

Тариф можуть підключити чинні або нові абоненти "Київстар" – як контрактні абонентами, так і абонентами передплати. При цьому важливо відповідати одній з вимог:

вік – від 55 років ;

; наявність інвалідності I-III групи.

Перейти на цей тариф можна у найближчому магазині "Київстар".

Які послуги включає тариф

Безлім дзвінки в мережі "Київстар".

в мережі "Київстар". 300 хв на інші мобільні , міські номери України та за кордон.

, міські номери України та за кордон. 20 ГБ інтернету (12 ГБ з них доступні для використання за кордоном в межах "Роумінгу як вдома").

(12 ГБ з них доступні для використання за кордоном в межах "Роумінгу як вдома"). 300 SMS в Україні.

в Україні. Послуга "Відстрочка платежу".

Крім того, абоненти зможуть обрати одну із "Суперсил", що доповнить основний пакет послуг:

300 хвилин на інші мережі та за кордон;

5 ГБ у роумінгу;

"Київстар ТБ";

WOG;

HELSI"

Uklon;

"Є зв'язок".

При цьому з абонентів не списуються тарифні мегабайти за спілкування в Instagram, Telegram, Viber та інших соцмережах та месенджерах. Так само, інтернет не витрачається під час перегляду відео на платформах YouTube, YouTube Kids, "Київстар ТБ", Netflix, MEGOGO, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video, 1+1 video.

Що пропонують інші мобільні оператори

lifecell. Тариф "Турбота".

Вартість: 190 грн/міс (ціна зафіксована до кінця 2027 року).

Для кого: абоненти віком від 55 років.

абоненти віком від 55 років. Наповнення: 20 ГБ інтернету, безліміт у мережі оператора, 1000 хвилин по Україні та безлімітний трафік на найпопулярніші сервіси й соцмережі (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook тощо).

Vodafone. Акційний тариф POVAGA (підключитися можна до 30 листопада)

Вартість: 200 грн/міс (ціну можна зафіксувати на цілий рік).

200 грн/міс (ціну можна зафіксувати на цілий рік). Для кого: абоненти віком від 55 років.

абоненти віком від 55 років. Наповнення: 25 ГБ інтернету, 500 хвилин по Україні, 50 SMS в Україні та ЄС, безліміт у мережі оператора і трафік на найпопулярні месенджери та соцмережі.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у Vodafone радять не вважати високою вартість мобільного тарифу у 400 грн, адже українці можуть витрачати більше грошей, наприклад, на каву. Водночас там визнають: тарифи приносять компанії реальний прибуток, однак без цього, стверджують, оператор не зміг би забезпечувати зв’язок під час блекаутів.