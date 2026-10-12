Мобільний оператор перепише тарифи з 14 жовтня: скільки доведеться платити українцям

З 14 жовтня 2026 року lifecell оновить тарифи для нових абонентів, пакет "Максі" коштуватиме 500 грн за чотири тижні за стандартними умовами, 450 грн після персоніфікації номера або 270 грн у разі переходу від іншого оператора зі збереженням номера. Водночас тариф "Мега" закриють для нових підключень, проте користувачі, які підключилися до 14 жовтня, за повідомленням оператора, продовжать обслуговуватися на чинних умовах.

Про це йдеться на офіційному сайті оператора. Зміни стосуватимуться насамперед українців, які планують придбати нову SIM-картку lifecell або перейти до оператора зі своїм номером.

Оновлення набуде чинності вже в середу, 14 жовтня. Окрім перегляду цін і закриття одного з тарифів для нових користувачів, повідомляється про зміну умов використання мобільного інтернету за кордоном.

Скільки коштуватиме тариф lifecell "Максі" з 14 жовтня

Однією з головних змін стане оновлення вартості тарифного плану "Максі" для нових підключень. Залежно від умов оформлення абоненти платитимуть різні суми за однаковий чотиритижневий період обслуговування. Зокрема, з 14 жовтня передбачено три варіанти оплати:

500 грн за чотири тижні – стандартна вартість тарифного плану.

450 грн за чотири тижні – для абонентів, які персоніфікують свій номер.

270 грн за чотири тижні – для користувачів, які перенесуть свій номер до lifecell від іншого мобільного оператора за процедурою MNP.

Таким чином, найбільшу різницю у вартості отримають українці, які вирішать змінити мобільного оператора, але зберегти свій номер телефону. Для них тариф коштуватиме на 230 грн менше за стандартну пропозицію протягом кожного чотиритижневого періоду за умови збереження відповідних тарифних умов.

У відсотковому співвідношенні різниця становить 46%. Тобто користувач, який перейде до lifecell зі своїм номером, платитиме майже вдвічі менше, ніж новий абонент, який підключиться за стандартною ціною.

Персоніфікація номера також дозволить заощадити, хоча різниця буде меншою – 50 грн за кожні чотири тижні порівняно зі стандартною вартістю. Варто враховувати, що тарифікація здійснюється саме за чотири тижні, а не за календарний місяць. Тому протягом року абонент зазвичай оплачує 13 повних чотиритижневих пакетів послуг.

Якщо зазначені ціни залишатимуться незмінними протягом усього року, витрати становитимуть 6500 грн за стандартним тарифом, 5850 грн за умови персоніфікації номера та 3510 грн за умови перенесення номера. Отже, різниця між стандартною ціною та пропозицією для користувачів MNP у перерахунку на 13 пакетів сягатиме 2990 грн.

Як платити за мобільний зв'язок 270 грн замість 500 грн

Найнижча заявлена вартість тарифу "Максі" передбачена для абонентів, які скористаються послугою перенесення мобільного номера – MNP. Процедура дозволяє змінити мобільного оператора, не змінюючи звичного номера телефону.

Наприклад, абонент іншої мобільної мережі може перейти до lifecell та продовжити користуватися тим самим номером, який уже знають його родичі, друзі, колеги та інші контакти. Відповідно, не потрібно повідомляти всім про зміну номера або оновлювати контактні дані лише через перехід до іншої компанії.

Для користувачів, які оберуть тариф "Максі" за умовами перенесення номера, заявлена вартість становитиме 270 грн за чотири тижні. Водночас, перед переходом варто ознайомитися з повними умовами тарифу, перевірити доступність пропозиції та уточнити порядок оформлення MNP.

Важливо також врахувати, що перенесення номера не означає автоматичного збереження тарифного плану попереднього оператора. Після переходу користувач обслуговуватиметься відповідно до умов обраного пакета lifecell.

Що таке персоніфікація номера та як вона впливає на ціну

Ще один спосіб отримати нижчу вартість тарифу "Максі" – персоніфікувати мобільний номер. У такому випадку заявлена ціна становитиме 450 грн за чотири тижні замість стандартних 500 грн. Персоніфікація передбачає прив'язку мобільного номера до даних конкретного абонента.

Для користувача така прив'язка може бути корисною, зокрема, у разі втрати SIM-картки або необхідності відновити доступ до номера. Однак конкретні способи персоніфікації, перелік необхідних документів та умови застосування знижки потрібно уточнювати безпосередньо в оператора. Різниця між стандартною вартістю тарифу та ціною для персоніфікованого номера становитиме 10%.

lifecell закриває тариф "Мега": що буде з абонентами

Друга важлива зміна стосується тарифного плану "Мега". З 14 жовтня 2026 року оператор припинить можливість нових підключень до цього пакета послуг. Користувачі, які лише планують стати абонентами lifecell, більше не зможуть обрати "Мега" серед доступних для нового підключення тарифів.

Водночас закриття тарифного плану для нових підключень не тотожне його повному скасуванню для всіх користувачів. За оприлюдненою інформацією, абоненти, які підключаться до 14 жовтня, продовжать користуватися послугами за чинними умовами без змін.

Окрім перегляду цін для нових підключень, повідомляється про оновлення умов використання мобільного інтернету в окремих країнах. Зокрема, з 14 жовтня в межах тарифу "Максі" передбачено обсяг 15 ГБ мобільного інтернету для використання у восьми країнах.

Йдеться про Молдову, Туреччину, Велику Британію, Чорногорію, Норвегію, Ісландію, Швейцарію та Ліхтенштейн. Держави не входять до єдиного переліку країн Європейського Союзу, тому умови мобільного зв'язку та інтернету під час подорожей до них можуть відрізнятися від інших напрямків.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, мобільний оператор "Київстар" оголосив про підвищення одразу низки своїх тарифів. Втім, цього разу йдеться не про мобільний зв’язок, а про домашній інтернет. Зміни набудуть чинності з 15 жовтня.