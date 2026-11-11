Мільйони гривень, незадекларована нерухомість та приховані кредити: НАЗК виявило порушення в деклараціях двох голів громад на Одещині

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило перевірки декларацій за 2025 рік двох голів громад Одеської області – Андрія Серебрія, який очолює Фонтанську громаду, та Тимура Хасаєва, керівника Таїрівської громади. В обох випадках антикорупційне агентство встановило недостовірні відомості на мільйони гривень та виявило ознаки кримінальних правопорушень.

Про це йдеться в офіційних довідках НАЗК №738/26 від 16 жовтня та №777/26 від 30 жовтня 2026 року, які проаналізував OBOZ.UA. Загалом у деклараціях двох посадовців виявлено недостовірні відомості на понад 12,6 млн грн.

Голова Фонтанської громади не задекларував кредит на 2,8 млн грн

НАЗК проводило перевірку декларації Андрія Серебрія з 27 квітня до 16 жовтня 2026 року. За її результатами агентство встановило недостовірні відомості на загальну суму 4 126 239,45 грн.

Зокрема, посадовець не зазначив у декларації квартиру у Фонтанці, якою мав право користуватися. Йдеться про житло площею 38,3 кв. м, право власності на яке належить іншій особі. Вартість квартири становить 1 293 730,71 грн.

У поясненнях Серебрій стверджував, що квартира належить його знайомому, а право користування було отримано за договором найму. Однак перевірка встановила, що відомості про це житло підлягали декларуванню.

Ще одне порушення стосується будинку площею 287,2 кв. м у селі Усатове Одеської області. За даними НАЗК, ця нерухомість належить іншій особі, проте нею користуються дружина та син посадовця. Сам Серебрій пояснював, що не зазначив нерухомість, оскільки не проживає там особисто. Проте НАЗК наголосило: декларуванню підлягають і об'єкти, якими користуються члени сім'ї посадовця.

Антикорупційне агентство також встановило неточності в інформації про квартиру вартістю 6 388 100 грн. Посадовець зазначив її як спільну сумісну власність із дружиною, хоча, за даними реєстру, власником є він сам.

Виявили розбіжності й щодо автомобілів Porsche Macan 2017 року випуску та Tesla Model Y 2022 року. У декларації Серебрій зазначив їх як спільну сумісну власність подружжя, хоча реєстраційні дані свідчать про одноосібну власність.

Окрему увагу НАЗК приділило фінансовим операціям посадовця. Зокрема, він не відобразив кредитне зобов'язання перед "Кредобанком" на 2 784 699,23 грн.

Ідеться про кредит, отриманий у травні 2021 року для придбання нерухомості. При цьому перевірка підтвердила, що станом на кінець 2025 року відповідне зобов'язання залишалося непогашеним.

Крім того, Серебрій не зазначив майже 46,8 тис. грн залишків на банківських рахунках дружини та доходи, отримані членами сім'ї. Серед невідображених надходжень НАЗК виявило навіть 1000 грн державної допомоги за програмою "Зимова підтримка". Також у декларації не були належним чином відображені окремі виплати дружини та дохід від відчуження рухомого майна у розмірі 600 тис. грн.

Ще один епізод стосується корпоративних прав. У декларації посадовець зазначив заборгованість за договорами продажу часток у кількох компаніях на загальну суму понад 1,5 млн грн. Перевірка виявила розбіжності в обліку цих зобов'язань.

За підсумками перевірки НАЗК встановило в діях Серебрія ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України – декларування недостовірної інформації.

Голова Таїрівської громади не задекларував будинок на 304 квадратні метри

Ще більшу суму недостовірних відомостей НАЗК встановило в декларації голови Таїрівської громади Тимура Хасаєва – 8 529 199 грн. Найсуттєвіше порушення стосується будинку площею 304,07 кв. м із гаражем та земельної ділянки площею 882 кв. м.

За даними НАЗК, посадовець не зазначив будинок у декларації, хоча тривалий час фактично проживав там із дружиною та п'ятьма дітьми. Перевірка встановила, що відповідна нерухомість використовувалася родиною Хасаєва на праві користування. При цьому відомості про будинок у декларації були відсутні.

Для встановлення фактичного місця проживання родини антикорупційне агентство використовувало, зокрема, інформацію операторів мобільного зв'язку, документи щодо оплати комунальних послуг і матеріали кримінального провадження.

З'ясувалося, що оплату комунальних послуг за будинок упродовж тривалого періоду здійснювала дружина посадовця. Сам Хасаєв пояснював, що після початку повномасштабного вторгнення сім'я була змушена змінювати місце проживання, а відповідна нерухомість використовувалася тимчасово.

Однак у НАЗК дійшли висновку, що тривалість та обставини користування будинком вимагали його обов'язкового відображення у декларації.

Для встановлення вартості нерухомості агентство звернулося до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. За висновком експертів, станом на 1 січня 2025 року будинок міг коштувати 8,5 млн грн.

Саме ця нерухомість становить основну частину встановленої суми недостовірних відомостей у декларації Хасаєва.

Крім того, НАЗК виявило порушення щодо транспортних засобів. Зокрема, посадовець не задекларував мотоцикл VIPER V250R-1 2014 року випуску, який придбав за 3420 грн. Хасаєв пояснив, що транспортний засіб перебував у пошкодженому стані та фактично не використовувався. Проте НАЗК зазначило, що обов'язок декларування не залежить від технічного стану майна.

Також виявлено невідповідності у відомостях про інші транспортні засоби, зокрема мотоцикл KOVI 250-ST та автомобіль Ford Focus.

Окремо агентство встановило, що посадовець не відобразив частину доходів членів сім'ї. Зокрема, йдеться про соціальні виплати на суму 21 тис. грн та інші незначні надходження.

За результатами перевірки НАЗК встановило ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Що загрожує посадовцям

В обох випадках Національне агентство з питань запобігання корупції дійшло висновку про наявність ознак декларування недостовірної інформації.

Згідно з Кримінальним кодексом України, за такі порушення передбачена кримінальна відповідальність. Зокрема, санкції відповідних частин статті 366-2 передбачають штрафи, громадські роботи або обмеження волі, а також можливе позбавлення права обіймати певні посади.

Водночас висновки НАЗК самі по собі не означають доведення вини посадовців. Остаточну правову оцінку їхнім діям можуть надати правоохоронні органи та суд.

Однак обидві історії демонструють, що навіть за наявності електронних декларацій, державних реєстрів та автоматизованих перевірок посадовці можуть не відображати інформацію про майно, кредити й доходи на мільйони гривень. І лише повна перевірка декларацій дозволяє виявити такі розбіжності.

Як раніше писав OBOZ.UA, Юрію Болоховцю напередодні звільнення з посади генерального директора ДП "Ліси України" нарахували разову премію в 7,6 млн грн. А новий керівник Ігор Зубович, якого призначили в липні 2026-го, станом на вересень вже встиг отримати від ДП 3,6 млн грн. Це вдвічі більше, ніж зарплата керівника ДП минулого року.