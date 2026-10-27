Мільйони біженців з України можуть залишитися за кордоном: чому навіть закінчення війни не змусить повернутися

За кордоном наразі перебувають близько 5 мільйонів українських громадян, але реалістичним буде очікування щодо повернення 30% з них. Решта ж може назавжди лишитися в інших країнах, оскільки вже закріпилася за кордоном.

Як повідомляє "Укрінформ", про це під час Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) заявила директорка Інституту демографії та дослідження якості життя НАН України Елла Лібанова. Вона наголосила, що з кожним місяцем, триває війна, до України повертатиметься все менше і менше людей.

"Якщо подивитися на відсоток наших жінок у віці від 20 до 64 років – 70% цих жінок працюють за кордоном. Це абсолютно неймовірний показник для першої хвилі мігрантів. Тому, якщо жінка вже працює там, дитина ходить до школи, або дитячого садочку, коледжу, університету, опанували мову, то, є проблеми", – наголосила Лібанова.

Так, якщо у 2022 році аналітики прогнозували повернення близько 50% вимушених мігрантів, то за поточними оцінками реалістичним є показник у понад 30% (близько третини).

Ключові фактори ризику

Після демобілізації з фронту, де виплати військовослужбовцям були на високому рівні, цивільний сектор ринку праці України не зможе одразу запропонувати аналогічний рівень заробітних плат .

. Наявність за кордоном працевлаштованої дружини та дітей, які адаптувалися до іноземної системи освіти, мотивуватиме частину чоловіків виїжджати до родин, а не навпаки.

Крім того, науковиця також окреслила суттєвий ризик виникнення другої хвилі виїзду громадян з України після завершення війни та скасування обмежень на перетин кордону для чоловіків.

Географія та демографічна структура міграції

За даними Євростату та міжнародних профільних організацій, розподіл українських мігрантів у світі виглядає наступним чином:

4,4 млн осіб перебувають у країнах Європейського Союзу під дією Директиви про тимчасовий захист;

перебувають у країнах Європейського Союзу під дією Директиви про тимчасовий захист; близько 600 тис. осіб – у країнах поза межами ЄС (передусім у Великій Британії, Канаді та Молдові).

Віковий та соціальний зріз

Діти та молодь (до 18 років) – близько 33%;

(до 18 років) – близько 33%; Особи похилого віку (понад 65 років) – 6%;

(понад 65 років) – 6%; Працездатне населення (зокрема жінки віком від 20 до 64 років) – переважна більшість.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, менше ніж за місяць близько 2500 біженців з України звернулися до влади Ірландії з проханням надати їм дозвіл на довгострокове перебування в країні. Заявки були надіслані в межах спеціальної програми переходу від європейського тимчасового захисту до стандартних імміграційних статусів.