Волонтера ошукали на 860 тис. грн: шахрай повернув гроші та ще й задонатив – як так вийшло

У Києві волонтер перерахував майже 860 тис. грн за комплектуючі для дронів, які продавці через Telegram-канал так і не поставили, а обвинувачений контролював рахунки та знімав із них гроші. Під час розслідування чоловік повернув потерпілому всю суму й додатково передав 250 тис. грн на допомогу ЗСУ, а обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості направили до суду.

Про це повідомила Київська міська прокуратура. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури столиці обвинувальний акт щодо одесита передали до суду разом з угодою про визнання винуватості.

У Києві ошукали волонтера на... Джерело: Київська міська прокуратура Розгорнути

Як волонтер втратив майже 860 тисяч гривень

За матеріалами слідства, схема з продажем неіснуючих комплектуючих для безпілотників діяла з грудня 2025 року. Тоді обвинувачений разом зі спільниками створив Telegram-канал, у якому пропонували товари для військових.

На оголошення звернув увагу колишній військовослужбовець, який після служби продовжив допомагати своєму підрозділу як волонтер. Він вирішив придбати комплектуючі для дронів, необхідні для забезпечення потреб військових. Продавець надав чоловікові реквізити для оплати. За інформацією прокуратури, кошти волонтер перерахував на рахунки фізичних осіб-підприємців (ФОП), які йому вказали.

Загальна сума переказів становила майже 860 тис. грн. Однак після отримання грошей продавці не виконали своїх зобов'язань: замовлені комплектуючі для безпілотників волонтер так і не отримав. За кілька днів після переказу коштів чоловік зрозумів, що став жертвою шахрайства. Таким чином, гроші, які він планував витратити на забезпечення свого підрозділу, опинилися у руках людей, які не збиралися передавати обіцяний товар.

Хто контролював рахунки та знімав гроші

У прокуратурі зазначили, що рахунки, на які волонтер перераховував оплату, перебували під контролем обвинуваченого. Саме він, за даними слідства, знімав із них отримані кошти. Йдеться про кримінальне провадження щодо шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

Дії чоловіка кваліфікували за частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України. Водночас, у повідомленні прокуратури не уточнюється, скільки саме людей брали участь у схемі, як довго функціонував Telegram-канал та чи встановлено всіх осіб, причетних до отримання грошей.

Обвинувачений повернув гроші та перерахував 250 тисяч гривень ЗСУ

Під час досудового розслідування обвинувачений відшкодував волонтеру всю суму, яку отримав від нього за неіснуючі комплектуючі. Таким чином, потерпілому повернули майже 860 тис. грн.

Окрім цього, чоловік додатково перерахував 250 тис. грн на допомогу українським військовим. У прокуратурі зазначили, що ці обставини врахували під час оформлення процесуальних документів.

Після цього прокурори скерували до суду обвинувальний акт разом з угодою про визнання винуватості. Обвинувачений погодився визнати свою вину в межах відповідної угоди, яку має розглянути суд.

Сам факт повернення коштів та укладення угоди не означає, що суд уже ухвалив остаточний вирок. Подальше рішення щодо кримінального провадження має прийняти суд у встановленому законом порядку.

Досудове розслідування проводили слідчі Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у Києві. Оперативний супровід забезпечувало Управління протидії кіберзлочинам у столиці Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

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