Майно ПриватБанку виставили на продаж: повний список та фото об’єктів
Майно ПриватБанку виставили на продаж.
Джерело: ПриватБанк
Державний ПриватБанк виставив на продаж одні з найбільших об’єктів стягнутого майна. Йдеться про футбольний стадіон "Дніпро-Арена", що вміщує понад 31 тис. глядачів, а також навчально-тренувальну базу в Дніпрі. Торги заплановано на 6 жовтня.
Про це йдеться в повідомленні на "Прозорро.Продажі". Зазначається:
- Стартова ціна лота становить 140,7 млн грн.
- Прийом заявок закінчується 5 жовтня.
"ПриватБанк" продає стадіон "Дніпро-Арена".
Джерело: prozorro.sale
"Продаж активів відбувається в межах системної роботи ПриватБанку зі скорочення портфеля непрофільних і непрацюючих активів... Об’єкти були набуті банком у рахунок погашення заборгованості за кредитами, виданими до націоналізації ПриватБанку, та не використовуються у його основній банківській діяльності", – йдеться в повідомленні.
Торги щодо майна ПриватБанку...
Джерело: prozorro.sale
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При цьому підкреслюється, що до участі не буде допущено відразу низку покупців. Зокрема, придбати майно Приватбанку не зможуть ті, хто:
- перебувають під санкціями;
- пов’язані з "юрисдикціями неприйнятно високого ризику";
- мають корупційні правопорушення;
- причетні до фінансування тероризму та відмивання коштів;
- зареєстровані в офшорних зонах з непрозорою структурою власності;
- пов’язані з олігархами та колишніми керівниками або власниками банку.
Що відомо про майно, яке продає ПриватБанк
- Стадіон "Дніпро-Арена".
Це футбольний стадіон місткістю понад 31 тис. глядачів. Він був реконструйований і відкритий у 2008 році.
Що відомо про майно, яке продає ПриватБанк.
Джерело: prozorro.sale
- Навчально-тренувальна база.
Була побудована у 1971 році та реконструйована у 2010 році. До її складу входять три поля зі штучним та чотири поля з натуральним покриттям, крите футбольне поле зі штучним покриттям і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів і два офісно-житлових корпуси. Також комплекс включає медико-відновлювальний центр, конференц-залу, приміщення для тренерського складу, басейн, тренажерну залу, сауну та душові
Стартова ціна майна ПриватБа...
Джерело: prozorro.sale
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Як повідомляв OBOZ.UA, водночас клієнти ПриватБанку можуть переоформити картку, термін дії якої закінчується, – і продовжувати користуватися нею без обмежень. Зробити це можна в будь-якому відділенні банку. При цьому тим, у кого пошкоджена картка або змінилися особисті дані, настійно рекомендується замінити картку.
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