Майно ПриватБанку виставили на продаж: повний список та фото об’єктів

Державний ПриватБанк виставив на продаж одні з найбільших об’єктів стягнутого майна. Йдеться про футбольний стадіон "Дніпро-Арена", що вміщує понад 31 тис. глядачів, а також навчально-тренувальну базу в Дніпрі. Торги заплановано на 6 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні на "Прозорро.Продажі". Зазначається:

Стартова ціна лота становить 140,7 млн грн .

. Прийом заявок закінчується 5 жовтня.

"ПриватБанк" продає стадіон "Дніпро-Арена". Джерело: prozorro.sale

"Продаж активів відбувається в межах системної роботи ПриватБанку зі скорочення портфеля непрофільних і непрацюючих активів... Об’єкти були набуті банком у рахунок погашення заборгованості за кредитами, виданими до націоналізації ПриватБанку, та не використовуються у його основній банківській діяльності", – йдеться в повідомленні.

Торги щодо майна ПриватБанку... Джерело: prozorro.sale Розгорнути

При цьому підкреслюється, що до участі не буде допущено відразу низку покупців. Зокрема, придбати майно Приватбанку не зможуть ті, хто:

перебувають під санкціями;

пов’язані з "юрисдикціями неприйнятно високого ризику";

мають корупційні правопорушення;

причетні до фінансування тероризму та відмивання коштів;

зареєстровані в офшорних зонах з непрозорою структурою власності;

пов’язані з олігархами та колишніми керівниками або власниками банку.

Що відомо про майно, яке продає ПриватБанк

Стадіон "Дніпро-Арена".

Це футбольний стадіон місткістю понад 31 тис. глядачів. Він був реконструйований і відкритий у 2008 році.

Що відомо про майно, яке продає ПриватБанк. Джерело: prozorro.sale

Навчально-тренувальна база.

Була побудована у 1971 році та реконструйована у 2010 році. До її складу входять три поля зі штучним та чотири поля з натуральним покриттям, крите футбольне поле зі штучним покриттям і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів і два офісно-житлових корпуси. Також комплекс включає медико-відновлювальний центр, конференц-залу, приміщення для тренерського складу, басейн, тренажерну залу, сауну та душові

Стартова ціна майна ПриватБа... Джерело: prozorro.sale Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас клієнти ПриватБанку можуть переоформити картку, термін дії якої закінчується, – і продовжувати користуватися нею без обмежень. Зробити це можна в будь-якому відділенні банку. При цьому тим, у кого пошкоджена картка або змінилися особисті дані, настійно рекомендується замінити картку.