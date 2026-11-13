Масштабна корупція в енергетиці: хто отримав сотні мільйонів на захист енергооб’єктів, але так нічого й не побудував

На захист енергетики Київщини було виділено майже 2 млрд грн. Із них 824 млн грн підрядники отримали у вигляді авансів – однак виконані роботи підтверджено лише на 23 млн грн. При цьому 765 мільйонів з "авансової" суми було сплачено 2 компаніям: "Консалтинг-Буд" і "Ю.Би.Сі", власники яких живуть однією сім’єю.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Він зазначив:

"Консалтинг-Буд" має 40 працівників і техніку в оренді.

У "Ю.Би.Си." на 9 договорів 5 працівників і 0 грн оренди техніки.

"Ще одна компанія – "Сталь Плюс". Вона якраз і постачала групі арматуру та метал. Там узагалі 1 працівник, майже 400 млн грн обороту, жодної оренди техніки, жодного літра пального, 1 000 т металу без вантажівок і без людей... Виглядає так, що це не металотрейдер, а фірма, подібні до яких називають "прокладками", – зазначив нардеп.

Він пояснив: йдеться про компанії, які використовують для завищення цін на роботи. Тобто коли "між реальною ціною та ціною в кошторисі осідає різниця".

"Метал дорожчає на кожному етапі на 12-26%. Ринок арматури – близько 27 000 грн за тонну. У кошторисі – 31 000 грн, а закуповували по 38 500 грн за тонну", – навів приклад Железняк.

Хто отримав гроші

Водночас, зазначив нардеп, львівська "Консалтинг-Буд" належить Любомирі Кожушко. А київська "Ю.Би.Си." – Ігорю Нестеруку, який є співмешканцем Кожушко.

"Те, що вони живуть однією сім’єю, записано в ухвалі Вищого антикорупційного суду щонайменше в серпні 2024 року", – зауважив Железняк.

Водночас, зазначив він, Кожушко раніше вже фігурувала у справах, пов’язаних із завищенням вартості будівельних робіт. Зокрема, у 2025 році вона отримала підозру:

У завищенні обсягів робіт під час будівництва укриття для ліцею в Дунаївці.

Сприянню тому, щоб Держспецзв’язку купувала дрони за завищеною ціною.

"Нагадаю, що підозра – це не вирок. Але факти досить зрозумілі", – розповів Железняк.

Гроші сплачені – робіт немає

Водночас, зазначив він, попри те, що компанії отримали величезні аванси, самі роботи не виконуються. Так:

Актами виконаних робіт закрито 23 млн, тобто 2,8%.

Замовник "говорить про будівельну готовність до 80%, але це слова, а не акти".

Ба більше, наголошує він, представник компанії "Сталь Плюс" поскаржився народним депутатам, що недоотримав грошей за наданий металопрокат від генпідрядників.

"Результат: є просто договори без тендера з двома компаніями однієї сім’ї. Ціни на різні об’єкти однакові, кошториси скопійовані, а в одному з них арматури у 5 разів більше, ніж туди фізично взагалі можна було б завезти. Будує компанія з одним із 5 працівників, без техніки, метал іде через фірму з 1 працівником – і все одно державі не завадило дати аванс на 824 млн", – підсумував Железняк.

Як повідомляв OBOZ.UA, підрядник, якому довірили будувати захист енергооб’єктів у Київській області, міг привласнити виділені на це 1,89 млрд грн. Частину грошей власники компанії, ймовірно, витратили на елітні автомобілі та розкішний багаторівневий пентхаус в одному з елітних районів Києва.