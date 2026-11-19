Магазини в Україні масово оголосили про знижки: чому Чорна п'ятниця розтягнулася на місяць

Магазини в Україні перетворили Чорну п’ятницю на "чорний листопад", запускаючи знижки вже з початку місяця, щоб залучити більше покупців і розподілити навантаження на торгівлю та доставку. Водночас, експерти попереджають, що постійні розпродажі можуть зменшувати прибуток магазинів і привчати українців не купувати товари без акцій, тому покупцям варто перевіряти реальність знижок перед придбанням.

Про це пише Forbes. Уже в першій половині листопада магазини масово запускають акції, пропонують знижки на одяг, техніку, товари для дому та інші популярні категорії.

Для покупців це можливість довше обирати товари за нижчими цінами, а для бізнесу – спосіб залучити клієнтів, збільшити кількість замовлень і розподілити навантаження на магазини та логістику. Водночас, тривалі розпродажі мають і зворотний бік: постійні акції можуть привчити українців не купувати товари без знижок.

Коли Чорна п’ятниця 2026 в Україні

Традиційно Чорна п’ятниця припадала на останню п’ятницю листопада, однак останніми роками український ринок поступово відходить від цієї моделі. Замість короткострокового розпродажу магазини організовують багатотижневі промокампанії, які охоплюють значну частину місяця.

У 2026 році основна хвиля знижок розпочалася ще на початку листопада. Такий підхід дає бізнесу можливість залучити покупців раніше, поки вони порівнюють ціни, планують бюджет і визначаються з покупками.

Як пояснює директорка департаменту продажів і стратегії Webpromo Марина Волинченко, Чорна п’ятниця поступово перетворюється з конкретної дати на повноцінний промосезон. Особливо ефективно ранній запуск працює в категоріях електроніки, побутової техніки та меблів, оскільки такі покупки споживачі зазвичай планують заздалегідь і довше обирають потрібну модель.

Є й українська специфіка. Через повітряні тривоги та вимушене припинення роботи магазинів покупці не завжди можуть відвідати торговельні точки в конкретний день. Тому тривалі акції дозволяють бізнесу не втрачати клієнтів, які через безпекову ситуацію не встигли скористатися пропозиціями.

Крім того, розтягування розпродажів допомагає рівномірніше розподіляти навантаження на персонал, склади, доставку та обслуговування замовлень. Для інтернет-магазинів це також можливість уникнути надмірного напливу покупців в один день.

Чи справді знижки допомагають магазинам більше заробляти

Для ритейлерів головна мета Чорної п’ятниці – не просто продати більше товарів, а збільшити загальний фінансовий результат. Однак, зростання кількості замовлень ще не означає пропорційного збільшення прибутку. За словами Волинченко, основний ризик тривалих розпродажів полягає в тому, що компанія може продати зі знижкою товар, який покупець і без того придбав би за повною ціною.

У такому випадку бізнес фактично не створює додаткового попиту, а лише переносить майбутні покупки на більш ранній період. Водночас, через знижку магазин отримує менше грошей із кожного продажу та втрачає частину прибутковості.

Є й інша проблема – формування споживчої звички чекати на акції. Якщо магазин постійно пропонує знижки, покупці поступово перестають сприймати звичайну ціну як справедливу та відкладають придбання товару до наступного розпродажу. "Бренд сам навчає клієнта не купувати без знижки", – пояснює Волинченко.

Таким чином, надмірна кількість акцій може мати довгострокові негативні наслідки для бізнесу. Замість формування лояльності до товару чи магазину компанія привчає аудиторію орієнтуватися насамперед на розмір знижки.

Щоб уникнути цього, ритейлери використовують різні механізми стимулювання попиту – ранній доступ до акцій для постійних клієнтів, подарунки за більшу суму покупки, безкоштовну доставку, оплату частинами та додаткові гарантії. Такий підхід дозволяє заохочувати покупців без постійного прямого зниження вартості товарів.

Чи вважають українці знижки на Чорну п’ятницю вигідними

Попри тривалі розпродажі, українські споживачі стають уважнішими до цін і дедалі частіше перевіряють, наскільки акційні пропозиції справді вигідні. За дослідженням Kantar Україна, 41% опитаних планують покупки під час "Чорної п’ятниці", а 39% спеціально відкладають придбання товарів в очікуванні розпродажів.

Середній запланований бюджет на такі покупки становить 7939 грн. Найбільше українців цікавлять такі категорії:

одяг – 26%;

побутова техніка – 24%;

товари для дому – 23%;

смартфони – 22%;

взуття – 20%.

Водночас, сам факт наявності акційної позначки вже не переконує всіх покупців. Зокрема, для 53% респондентів навіть знижки у 40% недостатньо, щоб вважати пропозицію справді вигідною. Українці дедалі частіше самостійно перевіряють ціни перед розпродажами, 46% опитаних порівнюють вартість товару з попередньою ціною, 40% переглядають пропозиції в різних магазинах, а 25% додатково шукають вигідніші варіанти на маркетплейсах.

За словами експертки, це свідчить про те, що покупці не готові автоматично довіряти рекламним обіцянкам і дедалі більше орієнтуються на реальну економію. Для магазинів така поведінка означає необхідність переглядати підхід до промокампаній. Самого напису "знижка" вже недостатньо, адже споживачі хочуть бачити реальну різницю в ціні та розуміти, яку вигоду отримують.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українцям варто уважніше придивлятися до речей у секонд-хендах і на барахолках, адже серед звичайного посуду, прикрас та предметів інтер’єру можуть трапитися справжні вінтажні скарби. Деякі рідкісні знахідки коштують сотні й навіть тисячі доларів, тому перед покупкою важливо перевіряти їхню справжність, стан і маркування.