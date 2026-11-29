Київ більше не в топі, а смаки покупців кардинально змінилися: за які квартири тепер готові платити українці

За чотири роки повномасштабної війни медіанна вартість квартир в Україні зросла на 47% – до 53 тис. євро, оренда подорожчала на 111%, а обсяги будівництва у 2026 році залишаються приблизно на чверть нижчими за довоєнні. Покупці дедалі частіше обирають готове до заселення житло з укриттям та автономним опаленням, а Львів і Ужгород за цінами на однокімнатні квартири вже випереджають Київ, який втратив безумовне лідерство на ринку.

Про те, як трансформувався ринок нерухомості України за чотири роки повномасштабної війни, розповіли під час конференції Otodom InspiRE 2026, яка відбулася 9 листопада у Варшаві. Організований Otodom захід об'єднав представників ринків нерухомості Польщі, України, Румунії, Португалії та Південної Африки.

Квартири в Україні подорожчали майже на половину

За даними OLX Нерухомість, після різкого спаду на початку повномасштабного вторгнення ринок купівлі житла поступово почав відновлюватися. У наступні роки рівень пропозиції та активність потенційних покупців стабілізувалися, хоча у 2026 році зафіксували певне зниження цих показників.

Водночас ціни продовжували зростати. За чотири роки медіанна вартість квартири в Україні підвищилася на 47% і у 2026 році досягла 53 тис. євро. У Києві житло традиційно коштує дорожче, а медіанна ціна купівлі квартири наразі становить близько 100 тис. євро.

Зміни торкнулися й приватних будинків. За період із 2022 до 2026 року медіанна вартість їх купівлі в Україні зросла на 39% – до 75 тис. євро. У столиці цей показник набагато вищий, 232 тис. євро, що на 27% більше, ніж чотири роки тому.

Таким чином, попри війну, ринок нерухомості не лише відновив частину активності, а й продемонстрував значне зростання вартості об'єктів. Однак, покупці тепер значно уважніше оцінюють, за що саме платять, і не завжди готові чекати завершення будівництва.

Покупці більше не хочуть чекати: вторинне житло стало привабливішим

Однією з найбільш помітних змін стала перевага житла, в яке можна заселитися одразу після купівлі. За результатами дослідження, 77% опитаних хочуть придбати об'єкт, готовий до швидкого заселення, це впливає і на популярність різних сегментів ринку. Вторинне житло розглядають 36% респондентів, тоді як новобудови цікавлять 17% опитаних, які шукають квартиру виключно в новому житловому фонді.

Для покупців готова квартира стала не просто способом уникнути тривалого очікування. В умовах війни це також можливість швидше облаштувати побут, не залежати від термінів завершення будівництва, підключення комунікацій чи можливих затримок із введенням об'єкта в експлуатацію.

Водночас, новобудови не зникають із ринку, але вимоги до них стали жорсткішими. Потенційні власники оцінюють не лише планування, репутацію забудовника та вартість квадратного метра, а й те, наскільки будинок пристосований до життя в умовах регулярних загроз та перебоїв із комунальними послугами.

Оренда квартир подорожчала більш ніж удвічі

На ринку довгострокової оренди зміни виявилися ще відчутнішими. Після найбільшого сплеску кількості оголошень у середині 2022 року пропозиція поступово скорочувалася, хоча й демонструвала періодичні коливання. Активність орендарів традиційно зростає наприкінці літа та на початку осені, коли багато людей змінюють місце проживання через навчання, роботу або переїзд.

За чотири роки медіанна оренда квартири в Україні збільшилася на 111% – зі 181 до 382 євро. У Києві станом на жовтень 2026 року медіанна ціна оренди становила 451 євро.

Будинки також суттєво подорожчали в оренді. В Україні медіанна вартість зросла на 57% – зі 181 до 284 євро. У Києві зростання становило 58%, якщо у 2022 році медіанна ціна оренди будинку була 1 657 євро, то у 2026 році вона досягла 2 615 євро.

На ціни впливають розташування, площа та характеристики об'єкта. Але додатковим чинником стала зміна потреб орендарів, дедалі більше людей шукають житло, яке дає змогу бути менш залежними від централізованих систем і зовнішніх обставин.

Будівництво сповільнилося: нових квартир на ринку менше

Війна вплинула не лише на ціни та попит, а й на можливості забудовників. До повномасштабного вторгнення український ринок перебував на етапі активного розвитку, однак після 2022 року будівельна галузь зіткнулася з новими проблемами, які вплинули на обсяги реалізації проєктів та строки їх завершення. Обсяг будівництва житла в Україні:

Рік Обсяг 2021 12,5 млн м² 2022 7,1 млн м² 2023–2025 поступове відновлення 2025 9,6 млн м² 2026 9,4 млн м²

Якщо у 2021 році обсяг будівництва становив 12,5 млн квадратних метрів, то у 2022-му він скоротився до 7,1 млн. Надалі показник поступово зростав, однак у 2026 році знову дещо знизився – до 9,4 млн квадратних метрів.

У результаті обсяг будівництва нині приблизно на чверть нижчий, ніж до повномасштабної війни. Причини – не лише безпекові ризики. Забудовники змушені враховувати вимоги до облаштування укриттів, складнішу логістику, інфляцію, подорожчання матеріалів та нестачу працівників. Усе це збільшує витрати на реалізацію проєктів та впливає на кінцеву вартість житла.

За оцінками, цикл будівництва збільшився приблизно у 1,5-2 рази. Тобто покупці, які раніше могли розраховувати на відносно прогнозовані терміни отримання житла, тепер змушені враховувати значно більші затримки.

Укриття та автономне опалення стали важливішими за красивий ремонт

Війна кардинально змінила критерії, за якими українці обирають житло. Якщо до 2022 року основними параметрами були ціна, площа, район, транспортна доступність та інфраструктура, то тепер до цього переліку додалися питання безпеки та автономності.

За даними OLX Нерухомість, 67% опитаних звертають увагу на наявність укриття поблизу або в будинку. Ще 64% враховують наявність автономного опалення. Потенційні покупці та орендарі дедалі частіше готові відмовитися від певних переваг житла, якщо воно не відповідає їхнім базовим потребам у безпеці та можливості нормально жити під час відключень. Важливими стають:

наявність укриття та доступ до нього;

автономне опалення;

можливість забезпечити житло електроенергією під час відключень;

готовність квартири до заселення;

доступність необхідної інфраструктури;

стабільність комунальних послуг.

Київ втрачає лідерство: Львів та Ужгород дорожчі за столицю

Ще однією важливою зміною стала географія попиту. Внутрішня міграція суттєво вплинула на ринок нерухомості, оскільки мільйони людей були змушені залишити свої домівки та переїхати в інші регіони країни.

За оцінками, станом на 2026 рік в Україні налічується близько 3,9 млн внутрішньо переміщених осіб. Значна частина попиту на житло перемістилася до відносно безпечніших областей, насамперед на заході країни.

Зазначається, що це вплинуло на ціни та активність пошукачів. Львів та Ужгород за вартістю купівлі й оренди однокімнатних квартир випереджають Київ. Столиція залишається одним із найбільших і найважливіших ринків нерухомості, але вже не є безумовним лідером за ціною в усіх сегментах.

Зростання попиту в західних областях пояснюється не лише безпековими чинниками. На ці міста впливають внутрішня міграція, переміщення бізнесу, зміна місця роботи, розвиток інфраструктури та конкуренція за доступне житло.

Водночас, збільшення кількості людей, які шукають квартиру або будинок у відносно безпечних регіонах, створює додатковий тиск на ринок. Зокрема, це може призводити до зростання цін, скорочення доступних пропозицій та посилення конкуренції між орендарями й покупцями.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні планують об’єднати всі державні, регіональні та місцеві житлові програми на одній цифровій платформі. Така система включатиме оцифровані квартирні черги, що дозволить забезпечити облік громадян, які потребують житла, та контролювати розподіл соціальних і службових квартир.