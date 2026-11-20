Квартири у Львові стали розкішшю: бюджети покупців уже не встигають за цінами

Половина потенційних покупців житла у Львові розраховує витратити до $50 тис. Це замало для реальної вартості, яку виставляють продавці. Так, у жовтні 2026 року медіанна ціна однокімнатної квартири (тобто половина квартир – дорожче, а половина дешевше) на вторинному ринку сягнула 3,48 млн грн, або орієнтовно $75,6 тис.

Про це свідчать дані дослідження "OLX Нерухомість", які є в розпорядженні OBOZ.UA. Серед тих, хто не планує купівлю, 44% назвали причиною саме надто високу вартість житла, а 36% – брак коштів.

Який бюджет мають покупці та як змінилися ціни

За жовтневим опитуванням 2026 року, 19% потенційних покупців шукають нерухомість до $30 тис., ще 31% – у межах $31–50 тис. Витратити:

$51-70 тис. готові 23%;

$ 71-90 тис. – 12 %;

%; понад $91 тис. – лише 2 %;

%; 13% поки не визначилися із сумою.

Цінові очікування покупців в... Джерело: OLX Розгорнути

За рік однокімнатні квартири на вторинному ринку подорожчали: у жовтні 2025 року медіанна вартість становила приблизно 2,81 млн грн. За орієнтовного перерахунку в долари вона зросла з $66,8 тис. до наведеного вище рівня – приблизно на 13%. Між жовтнем 2025-го та жовтнем 2026 року оголошень про продаж побільшало на 4%, а відгуків на них загалом – на 18%.

За спостереженнями експертів ринку, розрив між бюджетом і вартістю житла спонукає частину клієнтів розширювати пошук. Не знайшовши потрібного варіанта у Львові, вони розглядають Винники, Брюховичі, Сокільники або інші міста області. Особливо це стосується покупців, яким потрібно вкластися в цінові обмеження державної програми кредитування єОселя.

Власні заощадження для придбання житла планують використовувати 65% потенційних покупців, опитаних у жовтні 2026 року. А єОселю розглядають 37%.

Оренда подорожчала на 38%, а пропозиція скоротилася

У довгостроковій оренді квартир розрив між попитом і пропозицією ще відчутніший. У жовтні 2026 року оголошень у Львові було на 24% менше, ніж у жовтні 2025-го. Водночас медіанна місячна вартість зросла на 38% – до майже 25 тис. грн.

Відгуків потенційних орендарів за цей період побільшало більш ніж удвічі. На одне оголошення у жовтні 2025 року припадало в середньому 15,5 відгуків, а у жовтні 2026-го – вже 40,7. Тобто конкуренція за один об’єкт посилилася більш ніж у 2,5 раза.

За спостереженнями рієлторів, для частини людей оренда стає перехідним етапом перед купівлею. Спершу вони оцінюють, чи підходять їм місто, район, транспорт, робота та ритм життя, і вже після цього обирають житло надовго.

Більшість потенційних покупц... Джерело: OLX Розгорнути

Які квартири шукають покупці у Львові

Ціну назвали важливим критерієм вибору 52% потенційних покупців, близькість магазинів, шкіл і дитсадків – 48%. Укриття в будинку або поруч та автономне опалення важливі для 37% респондентів кожне, резервне живлення будинку – для 30%.

Безпека будинку та його авто... Джерело: OLX Розгорнути

Відносно вищу безпеку Львова порівняно з іншими регіонами 49% опитаних у жовтні 2026 року назвали перевагою купівлі саме в цьому місті. За оцінками експертів ринку, покупці дедалі уважніше вивчають оточення будинку, сервіси поруч і можливість закривати повсякденні потреби біля дому.

Як писав OBOZ.UA, у центральних районах Києва, Львова та Івано-Франківська оренда однокімнатної квартири забирає 76-86% середньої зарплати. Для порівняння, орієнтир Ради ЄС щодо доступності оренди – не більш як 30% доходу.