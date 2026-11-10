Крокодил, 17 автівок у мами та мільярди на захисті енергетики: OBOZ.UA дізнався деталі про фігурантів гучної справи

Владислав Соколов – колишній кандидат у депутати Дніпропетровської облради, спортсмен і бізнесмен, якого пов'язують із торгівлею металом. Фотографії його багаторівневих апартаментів з басейном, крокодилом і великою кількістю позолоти облетіли загальнонаціональні українські медіа.

І справа не в особливому "смаку" підприємця. Його ім’я фігурує в розслідуванні щодо можливого розкрадання бюджетних коштів під час будівництва захисних споруд для енергооб’єктів та шкільного укриття. І хоча вина Соколова не доведена, показна розкіш на тлі надскладної ситуації в енергетиці викликає обурення.

OBOZ.UA вивчив матеріали кримінального провадження, у якому фігурує Соколов (і не тільки він), а також встановив, яке майно оформлено на його матір-пенсіонерку. Детальніше – читайте в матеріалі.

Головне:

У квітні-травні 2026 року департамент регіонального розвитку Київської ОДА уклав 25 договорів на захист енергооб'єктів загальною вартістю 1,89 млрд грн. П’ятнадцять із них отримала компанія "Консалтинг-Буд", ще десять – "Ю.Бі.Сі.".

П’ятнадцять із них отримала компанія "Консалтинг-Буд", ще десять – "Ю.Бі.Сі.". Компанії "Сталь Плюс" і "ТД Тризуб", які слідство пов'язує з однією особою, постачали матеріали на сотні мільйонів гривень. За журналістськими даними, їхнім неформальним контролером може бути Владислав Соколов.

В іншому будівельному проєкті в Крюківщині слідчі перевіряють переказ 10,86 млн грн субпідряднику "Вольт Ейдж Плюс" . За версією слідства, роботи, за які він отримав гроші, фактично виконувала інша компанія.

. За версією слідства, роботи, за які він отримав гроші, фактично виконувала інша компанія. Під час обшуків у жовтні правоохоронці вилучили документи на дорогі автомобілі, готівку та фінансові записи. Окремо були оприлюднені фотографії Rolls-Royce і пентхауса з крокодилом , однак їхня належність конкретному фігуранту документально не підтверджена.

, однак їхня належність конкретному фігуранту документально не підтверджена. Директорці "Консалтинг-Буд" Любомирі Кожушко також повідомили про підозру у справі НАБУ щодо закупівель дронів, у якій загальні ймовірні збитки держави оцінили у 254 млн грн.

Знайомтеся: чемпіон, бізнесмен і мільйонні контракти. Що відомо про Владислава Соколова

Фотографії розкішних багаторівневих апартаментів в елітному ЖК на столичній Оболонській набережній побачили мільйони українців. Цю нерухомість пов’язують із фігурантом розслідування Владиславом Соколовим. Позолочені колони, червоні шпалери, палацова ліпнина, величезне кругле ліжко та масивні двері із золотими орнаментами – здається, тут зібрали все, що зазвичай асоціюється зі стереотипним смаком корупціонера і як часто називають в Україні "стилем Пшонки".

Як виглядають апартаменти. Джерело: Telegram-канал Сергія Стерненка

Крокодил, 17 автівок у мами... Джерело: Telegram-канал Сергія Стерненка Розгорнути

Окрема гордість – критий басейн із фресками античних палаців та екзотичним декором, де знайшлося місце навіть крокодилу. Доповнює цю виставку несмаку величезний портрет м’язистого чоловіка в позолоченій рамі, якого пов’язують із Владиславом Соколовим.

Соколову 47 років, він із Луганська, проте багато років жив і працював у Дніпрі. У минулому він займався боксом, двічі ставав чемпіоном України, а також був пов'язаний із Федерацією бодібілдингу Дніпропетровської області.

Крокодил, 17 автівок у мами... Джерело: Telegram Соколова Розгорнути

Крокодил, 17 автівок у мами... Джерело: Telegram-канал Сергія Стерненка Розгорнути

Його біографія не обмежується спортом. У 2015 році Соколов балотувався до Дніпропетровської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенка – Солідарність". На той момент він працював комерційним директором торгового дому "Металург". Депутатом не став, однак продовжив діяльність у бізнес-середовищі.

Схоже, у 2015 році Соколов серйозно планував займатися політикою: він дав іміджеві (ймовірно, рекламні) інтерв’ю кільком великим дніпровським виданням.

Крокодил, 17 автівок у мами... Розгорнути

Крокодил, 17 автівок у мами... Розгорнути

Торгівля металом – важлива деталь у цій історії. Адже для спорудження захисту енергетичних об'єктів потрібні великі обсяги металоконструкцій, сталі та інших будівельних матеріалів. І саме на цьому етапі виконання державних контрактів правоохоронці виявили операції, які викликали підозри.

Йдеться про дві компанії – ТОВ "Сталь Плюс" і ПП "ТД Тризуб". За зібраними даними, їхніми формальними власниками є Ігор Ткаченко (зареєстрований у Луганській області) та Олена Маліневська (мешканка Дніпропетровської області). Водночас слідчі припускають, що фактичний контроль над підприємствами може здійснювати Соколов.

Так, у судовій ухвалі від 14 жовтня 2026 року також зазначено, що обидва постачальники пов'язані з одним громадянином України. Його ім'я в оприлюдненому тексті рішення приховано, однак обставини, наведені в ухвалі, дають підстави припускати, що йдеться про Соколова.

Як вдалося встановити OBOZ.UA, на самого Соколова не виявлено зареєстрованих автомобілів і нерухомості. Минулого року Соколов зареєстрував ФОП з основним видом діяльності "Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки".

Нам вдалося встановити ім’я матері Соколова. Виявилося, що значна частина майна, зокрема транспортні засоби, пов’язані з матеріалами кримінального провадження, оформлена саме на 73-річну пані Наталію.

Зокрема, на жінку зареєстровано 17 транспортних засобів, серед яких є вантажівки та напівпричепи. У власності пенсіонерки – червоний спорткар Chevrolet Corvette 2020 року (зареєстрований у Київській області). Така автівка може коштувати близько 100 тис. доларів. Вартість битої машини з США може бути вдвічі меншою. При чому номер спорткара пенсіонерки містить цифрову комбінацію 0001 – ці ж цифри повторюються і в номері Rolls-Royce. Крім того, жінка володіє чорним позашляховиком Toyota Land Cruiser 2023 року, вартість якого може сягати 95 тис. доларів. У реєстрах також є п’ять записів про нерухомість у Дніпрі та області. Тип і площу кожного об’єкта необхідно уточнити.

Автівка матері Соколова. Джерело: plc.ua, покращено за допомогою ШІ

Громадський діяч Сергій Стерненко опублікував фотографії, які, за його словами, зробили під час обшуків у фігурантів справи про можливі розкрадання на будівництві захисту енергетичних об'єктів. На знімках – інтер'єри, які більше нагадують дорогий палац, ніж звичайну міську квартиру. Масивні мармурові колони, оздоблення під золото, багаторівневі приміщення, вишукані меблі, критий басейн. Але найбільш несподівана деталь – тераріум із живим крокодилом.

Кому належить крокодил. Джерело: Telegram-канал Сергія Стерненка

Окремо він показав Rolls-Royce Cullinan. Це один із найдорожчих серійних позашляховиків у світі. Автомобіль такого класу може коштувати кілька сотень тисяч доларів, залежно від року випуску, стану та комплектації.

Йдеться про пентхаус на Оболонській набережній у Києві. Вартість схожого житла в цьому районі може сягати $1,5 млн. Однак це лише порівняння з ринковими пропозиціями. Водночас ані на Соколова, ані на його матір ця нерухомість, як і Rolls-Royce, не оформлена.

Крокодил, 17 автівок у мами... Джерело: Telegram-канал Сергія Стерненка Розгорнути

Водночас судові документи підтверджують іншу цікаву деталь: під час обшуків вилучали документи на автомобілі Land Rover Range Rover і Chevrolet Corvette. Вони становлять інтерес для слідства як можливі речові докази. За зібраними нами даними, Chevrolet Corvette оформлений на матір Соколова – 73-річну Наталію Михайлівну.

Майже два мільярди на захист підстанцій: куди йшли гроші

У квітні та травні 2026 року департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації уклав 25 договорів на будівництво захисних споруд для енергетичної інфраструктури. Загальна сума – 1 млрд 887,7 млн грн. З них 15 договорів отримала компанія "Консалтинг-Буд", ще 10 – "Українська будівельна компанія Ю.Бі.Сі.".

Головна мета цих закупівель – захистити важливі об'єкти електропостачання від російських атак. В умовах постійних обстрілів це питання не просто використання бюджетних коштів, а й енергетичної безпеки мільйонів українців.

І саме під час виконання цих договорів у слідчих виникли запитання до вартості будівельних матеріалів.

Згідно з ухвалою Святошинського районного суду від 14 жовтня, компанія "Сталь Плюс" із 1 травня 2026 року постачала металопродукцію:

"Консалтинг-Буд" – приблизно на 155,45 млн грн без ПДВ;

"Ю.Бі.Сі." – приблизно на 101,07 млн грн без ПДВ.

Разом – понад 256,5 млн грн без ПДВ. І це постачання лише однієї компанії.

Крім того, "Сталь Плюс" проводила товарні операції з "ТД Тризуб", який також постачав товари та послуги "Консалтинг-Буд".

Слідчі припускають, що через ці підприємства могли штучно завищувати вартість матеріалів, які згодом включали до документів про виконання бюджетних будівельних робіт.

У судовій ухвалі наведена конкретна сума: за результатами аналізу окремих операцій розрахункова різниця між цінами придбання та подальшого продажу металопродукції могла становити 20,8 млн грн без ПДВ.

Слідство перевіряє, чи не використовували постачальників як додаткові ланки для завищення вартості державного будівництва.

Механізм, який досліджують правоохоронці, міг бути таким: постачальник купує матеріали за однією ціною, перепродає їх підряднику дорожче, а останній включає збільшену вартість до документів за державним контрактом. Якщо такі витрати є необґрунтованими, бюджет ризикує переплатити.

Тому центральне питання – не лише хто формально володіє компаніями "Сталь Плюс" та "ТД Тризуб", а й хто контролював їхню діяльність, встановлював ціни та отримував кінцевий прибуток.Укриття для дітей за 167 млн грн: ще одна підозріла операціяПаралельно правоохоронці розслідують використання коштів під час будівництва протирадіаційного укриття для ліцею "Лідер" у Крюківщині Київської області.

22 травня 2025 року комунальне підприємство Вишневої міської ради уклало з "Консалтинг-Буд" договір на 167 млн грн.

У договорі передбачили виконання робіт без залучення субпідрядних організацій. Однак, за матеріалами слідства, компанія все ж залучила два підприємства – "ДіаГруп" та "Вольт Ейдж Плюс".

Генеральний підрядник отримав значні аванси. Лише в липні 2025 року комунальне підприємство перерахувало йому трьома платежами майже 82,85 млн грн.

Частина цих грошей згодом опинилася на рахунку "Вольт Ейдж Плюс".

За версією слідства, цьому підприємству перерахували 10,86 млн грн, а потім оформили документи про виконання будівельних робіт. Проблема в тому, що, як припускають правоохоронці, зазначені роботи фактично виконувала інша компанія – "ДіаГруп".

Отже, предметом розслідування стало не лише питання фактичного виконання робіт, а й достовірність документів, за якими гроші перерахували конкретному підприємству.

У зв’язку з цими обставинами директорці "Консалтинг-Буд" Любомирі Кожушко 13 жовтня 2026 року повідомили про підозру за ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, та службове підроблення.

Любомира Комужко

Захист Кожушко заперечує злочинний характер операцій. Адвокати наголошували, що роботи фактично виконувалися, а господарські документи та перерахування коштів самі по собі не доводять правопорушення.Обшуки у Дніпрі та Києві: що вилучили правоохоронці13 жовтня 2026 року слідчі провели серію обшуків у межах кримінального провадження № 42025110000000469.

Зокрема, обшукували офісні приміщення "Сталь Плюс" і "ТД Тризуб" на проспекті Дмитра Яворницького у Дніпрі та офіс "Консалтинг-Буд" на вулиці Ярославській у Києві.

Серед вилученого – комп'ютерна техніка, договори, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні документи та чорнові записи.

Окремої уваги заслуговують договори постачання й перевезення матеріалів. Саме вони можуть допомогти слідчим встановити, хто фактично перевозив метал, звідки його отримували, скільки він коштував на кожному етапі та чи відповідав реальний рух товару оформленим документам.

14 жовтня Святошинський районний суд наклав арешт на частину майна й документів, вилучених у Дніпрі, для збереження речових доказів.

За іншими матеріалами, під час обшуків також вилучили $47,8 тис. готівки, сім мобільних телефонів, документи на автомобілі Range Rover та Chevrolet Corvette і мисливську рушницю.

Директорка компанії фігурує ще й у справі про дрони на 254 млн грн

Історія "Консалтинг-Буд" не обмежується можливими порушеннями на будівництві захисних споруд. Директорка компанії Любомира Кожушко є підозрюваною також в іншому кримінальному провадженні – щодо закупівлі дронів Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації.

Цю справу розслідують НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

20 жовтня 2026 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування. За версією детективів, протягом 2023 року посадовці Держспецзв'язку закуповували безпілотники у трьох пов'язаних компаній за цінами, які перевищували ринкові на 60–90%.

Йдеться про 5 100 безпілотників моделей DJI та Autel. За оцінкою слідства, загальна сума збитків становить 254 млн грн.

Схема, яку описує НАБУ, полягала у створенні видимості конкуренції між фактично пов'язаними учасниками закупівель. Переможців, за версією слідчих, визначали заздалегідь, а отримані кошти виводили на рахунки підконтрольних підприємств, зокрема за кордоном.

У межах цього провадження арештували понад $4 млн на закордонних рахунках та 17 млн грн в Україні.

Серед осіб, яких називають у матеріалах цієї справи, – підприємці Любомира Кожушко, Юрій Волян і Сергій Горбатюк, а також посадовці Держспецзв'язку. За даними OBOZ.UA, Волян – рідний брат Любомири Кожушко.

Цікаво, що обидва кримінальні провадження стосуються використання бюджетних коштів у сферах, критично важливих для України під час війни: забезпечення армії дронами та будівництва захисних споруд.

Хто має відповісти за мільярдні підряди

Загалом ТОВ "Консалтинг-Буд" виграло тендери на 2,7 млрд грн. Однак найбільшим замовником компанії стала не Київська обласна державна адміністрація, а Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України (ДНП "УНПЦЕХ, ТЕОіТ МОЗ України"). ТОВ "Консалтинг-Буд" стало переможцем у шести із семи торгів: капремонт 6–9-го поверхів за 350 млн грн, реконструкцію будівлі за 599 млн грн, термомодернізацію за 75 млн грн, свердловину за 26,32 млн грн, дахову котельню з тепловим пунктом за 28,12 млн грн і газову котельню за 19,93 млн грн.

Від Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, який очолює Олег Кравченко, компанія отримала замовлення на 1,2 млрд грн. Водночас документи за цими договорами не оприлюднені у відкритому доступі. Тому порівняти їхні умови наразі неможливо.

Державні замовники мали перевіряти спроможність підрядників виконувати роботи, контролювати використання авансів і підтверджувати обсяги будівництва. Не менш важливо встановити, чи були захисні споруди фактично побудовані, в якому обсязі та чи здатні вони виконувати своє призначення.

Адже навіть якщо будівництво завершене, це не виключає можливого завищення цін. І навпаки – виявлені фінансові порушення не означають автоматично, що споруд немає або вони не забезпечують належного захисту.

У цій історії відповідей потребують і представники влади, які укладали державні договори, і керівники компаній, які отримували кошти, і можливі фактичні контролери їхніх постачальників.

Поки ж найбільш показовим у цій історії є контраст: держава виділяє мільярди гривень на захист енергетичної інфраструктури, а слідчі перевіряють, чи не перетворилися постачання матеріалів та будівельні субпідряди на інструмент необґрунтованого заробітку.

І якщо ці підозри підтвердяться, головним питанням буде вже не те, кому належать крокодил чи Rolls-Royce, а те, скільки захисних споруд Україна могла побудувати за кошти, які, за версією слідства, могли бути використані не за призначенням.

Якщо вам відомо більше, пишіть нам на пошту obozrevatelfeedback@gmail.com