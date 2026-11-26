Країна ЄС перейшла на євро: про які пастки для українських карток слід знати

З 1 січня 2026 року Болгарія офіційно стала частиною єврозони. Банки автоматично та безкоштовно перевели рахунки клієнтів із левів у євро. Однак для українців, які живуть у країні та отримують доходи у гривнях або доларах, залишилися актуальними витрати на конвертацію, міжнародні перекази й комісії банкоматів.

Як повідомляє "Мінфін", перехід на єдину валюту спростив розрахунки всередині єврозони, але не зробив усі банківські операції безкоштовними. Тому українцям слід зважати на зміни, щодо рахунків, готівки в левах, переказів та оплати карткою.

Що сталося з рахунками та готівкою в левах

З 1 січня 2026 року всі рахунки в болгарських левах – поточні, ощадні та депозитні – автоматично конвертували в євро за фіксованим курсом: 1,95583 лева за 1 євро. Конвертація була безкоштовною: клієнтам не потрібно було подавати заяви, відкривати нові рахунки чи обов'язково перевипускати картки, а банки не могли застосовувати власний курс.

Умови депозитів також мали зберегтися: перехід на євро не вимагав переукладення договорів і не був підставою для дострокового розірвання вкладів. Для депозитів із фіксованою ставкою її мали залишити незмінною.

З 1 лютого євро стало єдиним законним платіжним засобом у Болгарії, тому левами в магазинах уже не розрахуватися. До кінця 2026 року комерційні банки ще зобов'язані обмінювати стару валюту, але можуть стягувати комісію. Болгарський народний банк (БНБ) здійснює обмін безкоштовно, без обмеження суми та кінцевого строку.

Як переказувати гроші між Болгарією та Україною

Для переказів у євро між банками, які беруть участь у платіжній зоні SEPA, зазвичай вигідніше використовувати саме цю систему. За правилами ЄС комісія за транскордонний переказ у євро не повинна перевищувати плату за аналогічний внутрішній платіж у тому самому банку. Водночас це не означає, що всі перекази безкоштовні.

SEPA Instant дозволяє отримувати гроші за лічені секунди, зокрема у вихідні. Для банків єврозони діють вимоги щодо доступності таких переказів, а їхня комісія не повинна бути вищою, ніж за звичайний переказ у євро.

SWIFT використовують для міжнародних платежів в інших валютах або за маршрутами, де SEPA недоступна. Під час таких операцій комісії можуть стягувати банк-відправник, посередники та банк-отримувач. Через це адресат іноді отримує менше, ніж було відправлено.

Водночас перехід Болгарії на євро не скасував валютних обмежень НБУ. Можливість переказати гроші з українського банку на болгарський рахунок залежить від призначення платежу, валюти та чинних правил. Оплата українською карткою за кордоном і міжнародний переказ – різні операції.

Як не втратити гроші на конвертації

Якщо дохід надходить у гривнях, під час оплати покупок у Болгарії гривневою карткою кошти автоматично конвертуються в євро. Сума списання залежить від курсу банку та платіжної системи, тому може відрізнятися від курсу на сайті НБУ.

Якщо зарплата надходить у доларах, варто порівнювати не лише комісію за переказ, а й курс обміну. Проміжна конвертація доларів у гривні, а потім у євро може призвести до додаткових втрат. Тому доцільно перевірити можливість прямого обміну USD/EUR. Деякі банки також дозволяють погодити індивідуальний курс для значних сум.

Найпростіша ситуація – отримувати дохід одразу в євро. Якщо зарплата надходить на євровий рахунок в іншій країні ЄС, не обов'язково переказувати гроші до болгарського банку: можна користуватися прив'язаною до рахунку карткою. Однак варто перевірити тарифи на обслуговування та зняття готівки.

Як платити карткою та знімати готівку без переплат

Під час оплати українською карткою в Болгарії термінал може запропонувати вибрати валюту – євро або гривню. Це послуга Dynamic Currency Conversion (DCC). Якщо погодитися на оплату в гривнях, конвертацію здійснить постачальник послуги за власним курсом, який може бути невигідним.

Тому зазвичай краще вибирати оплату в євро. Так можна уникнути додаткової конвертації терміналом, хоча курс банку-емітента все одно застосовуватиметься, якщо рахунок відкритий в іншій валюті.

Під час зняття готівки в банкоматі можливі три види витрат: комісія українського банку, плата оператора банкомата та конвертація валюти. Якщо банкомат пропонує списати суму в гривнях, зазвичай варто вибрати Without conversion або Decline conversion. Тоді обмін здійснить банк-емітент або платіжна система.

Відкривати окремий рахунок у Болгарії лише заради покупок необов'язково. Можна користуватися карткою іншого європейського банку або платіжного сервісу, якщо кошти списуються безпосередньо в євро. Але перед вибором варто порівняти загальну вартість обслуговування, переказів і зняття готівки.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні у першому читанні ухвалили законопроєкт, який передбачає створення єдиного реєстру банківських рахунків і сейфів, посилення фінансового моніторингу та підготовку до приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Водночас нові правила не означають скасування банківської таємниці, автоматичного доступу до залишків коштів чи історії переказів, а також не передбачають заміни гривні на євро.