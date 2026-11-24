Країна ЄС хоче стягнути з Кремля €25 млрд: за що Росії виставили рахунок

Фінляндія намагається стягнути з Росії та "Газпром експорту" понад €25 млрд за рішеннями міжнародних арбітражів, однак на початок листопада у країні було заморожено російських активів лише приблизно на €44 млн. Отримання всієї суми залишається під питанням через апеляції, судові спори, дипломатичний імунітет частини майна та нестачу активів, які можна використати для компенсації.

Про це повідомляє фінська телерадіокомпанія YLE. Вимоги стосуються компенсацій за припинення газових поставок до Європи, втрат інвестицій у ЮКОС та активів українського "Нафтогазу", які були втрачені після окупації Криму.

За що Росію намагаються змусити заплатити понад €25 млрд

Фінські органи розпочали процедури примусового виконання рішень міжнародних арбітражів щодо Російської Федерації та "Газпром експорту". Загальна сума претензій перевищує 25 млрд євро, однак йдеться про кілька окремих справ, які мають різні юридичні підстави та перебувають на різних етапах судового розгляду.

Найбільша вимога – близько 16,4 млрд євро стосується "Газпром експорту". Компанію зобов'язали компенсувати збитки, пов'язані з припиненням постачання природного газу європейським контрагентам, зокрема німецькому енергетичному концерну Uniper, у 2022 році.

Ще приблизно 10 млрд євро намагаються стягнути безпосередньо з Росії. Претензії пов'язані з інвестиційними втратами Yukos Capital та компенсацією українському "Нафтогазу" за майно, втрачене в Криму.

За інформацією Yle, попри наявність рішень арбітражів, фактичне отримання грошей може виявитися набагато складнішим. Причина – недостатня кількість російських активів у Фінляндії, які можна використати для виконання судових рішень.

€16,4 млрд за газові поставки: претензії до "Газпром експорту"

Найбільша частина фінансових вимог пов'язана з діяльністю "Газпром експорту" та припиненням постачання газу європейським компаніям у 2022 році. Сума претензій становить приблизно 16,4 млрд євро. У червні 2024 року Стокгольмський арбітраж ухвалив рішення, за яким компанія має виплатити компенсацію. Російська сторона не погодилася з претензіями та заявляла, що не порушувала договірних зобов'язань.

Серед компаній, які домагалися компенсації, був німецький концерн Uniper. Він постраждав від припинення поставок російського газу, що стало частиною масштабної енергетичної кризи в Європі після 2022 року.

Частину коштів Uniper уже вдалося отримати в рамках виконавчого провадження – понад 130 млн євро. Проте ця сума є незначною порівняно із загальним розміром вимог, тому основна частина компенсації залишається предметом юридичних процедур. Росія, зі свого боку, продовжує заперечувати претензії та не визнає обов'язку виплачувати заявлені суми.

Росію також намагаються змусити заплатити за втрати Yukos Capital

Ще 4,3 млрд євро намагається стягнути люксембурзька компанія Yukos Capital. Її претензії пов'язані з інвестиціями в ЮКОС та їх втратою на початку 2000-х років. Підставою для вимог стало рішення міжнародного арбітражу, ухвалене у 2021 році. Російська Федерація оскаржила його та заперечила відповідні претензії.

Суперечка має давню історію та пов'язана з наслідками ліквідації нафтової компанії ЮКОС, конфліктами навколо її активів і міжнародними судовими процесами. Yukos Capital намагається домогтися виконання арбітражного рішення за рахунок майна, яке може бути доступним для арешту за кордоном.

Однак і в цьому випадку сама наявність рішення арбітражу не означає, що компанія автоматично отримає всю заявлену компенсацію. Для стягнення коштів необхідно знайти активи, які юридично можуть бути використані для виконання рішення, а також пройти відповідні процедури в конкретній країні.

Окремою частиною претензій є позов українського "Нафтогазу" на суму близько 4,9 млрд євро. Він стосується компенсації за активи компанії в Криму, які були втрачені після російської окупації півострова. У 2023 році арбітраж у Гаазі ухвалив рішення про компенсацію збитків на користь української компанії. Росія не погодилася з ним та оскаржила відповідні висновки.

Подальший судовий розгляд у Нідерландах ускладнив ситуацію. У вересні 2026 року Апеляційний суд Гааги дійшов висновку, що початковий арбітраж не мав юрисдикції щодо значної частини активів, які були предметом вимог, це створило додаткові юридичні перешкоди для стягнення коштів.

Скільки російських активів уже заморожено у Фінляндії

Головна проблема для стягнення багатомільярдних сум – недостатня кількість майна російських боржників, яке можна використати для виконання арбітражних рішень. За даними Yle, на початок листопада у Фінляндії під арештом перебували російські активи приблизно на 44 млн євро. Йдеться, зокрема, про нерухомість та частки в житлових компаніях, ця сума в сотні разів менша за загальний розмір заявлених фінансових претензій.

Раніше фінські органи накладали арешти на російське майно, зокрема з 2024 року. Обмеження стосувалися різних об'єктів, серед яких Російський центр науки і культури в Гельсінкі та нерухомість на Аландських островах.

Однак не все майно, яке належить Росії або пов'язане з російськими структурами, може бути використане для погашення боргів. Частина об'єктів має дипломатичний імунітет відповідно до Віденської конвенції. За інформацією фінських ЗМІ, приблизно половина об'єктів, які фігурують у відповідних процедурах, має такий захист.

Судові розгляди у Фінляндії можуть затягнути стягнення

Процес стягнення коштів наразі не є завершеним. Судові пристави призупинили виконавчі дії до розгляду апеляцій, а подальша доля арештованого майна залежить від результатів судових процедур.

Російська сторона оскаржує рішення міжнародних арбітражів, а також намагається захистити майно від арештів. Водночас, фінські суди розглядають питання про законність окремих обмежень і можливість застосування процедур примусового виконання.

У 2024 році Апеляційний суд Гельсінкі, зокрема, розглядав питання юрисдикції арбітражу щодо частини вимог, пов'язаних із компенсацією Росії. Подібні рішення можуть впливати на можливість подальшого стягнення коштів та створювати додаткові юридичні перешкоди.

У Росії багатомільярдні вимоги називають необґрунтованими. Промисловий експерт Леонід Хазанов, коментуючи претензії, заявив, що вони не враховують обставин, які призвели до припинення газових поставок до Європи.

За його версією, після запровадження санкцій проти російських банків у березні 2022 року проведення платежів за газ стало складнішим. У відповідь Москва запровадила новий механізм розрахунків за газ для так званих недружніх країн, який передбачав оплату в рублях.

Експерт також звернув увагу на вибухи на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік – 2" у вересні 2022 року. Після пошкодження трубопроводів постачання газу цими маршрутами стало неможливим.

Хазанов стверджує, що Росія не могла самостійно відновити роботу трубопроводів, оскільки вони були пошкоджені в акваторії Данії, а звинувачення у невиконанні газових контрактів він вважає несправедливими. Водночас, ці аргументи відображають позицію російського експерта і не скасовують юридичних рішень міжнародних арбітражів, на які спираються позивачі.

Політолог Василь Колташов, своєю чергою, пов'язує фінансові претензії з подальшим загостренням відносин між Фінляндією та Росією. Він вважає, що спроби стягнути багатомільярдні компенсації є частиною ширшого конфлікту між Москвою та європейськими країнами.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, США пропонують відновити транзит російського газу до Європи через Україну за участю американського посередника, щоб створити для Кремля економічний стимул погодитися на енергетичне перемир'я. Європейські уряди виступають проти цієї ініціативи, оскільки планують повністю відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2027 року.