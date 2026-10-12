Коли звичайного чату недостатньо: OBOZ.UA дослідив, як працює новий сервіс Sense Bank жестовою мовою

Уявіть звичайну ситуацію, що вам потрібно зателефонувати до банку, уточнити, чому заблокували картку, пройти повторну ідентифікацію або розібратися в умовах фінансового продукту. Для більшості клієнтів це питання кількох хвилин. Але для людини з частковою або повною втратою слуху та сама ситуація може означати необхідність шукати перекладача жестової мови, просити допомоги у родичів або намагатися вирішити складне фінансове питання листуванням.

Саме такі, на перший погляд, непомітні бар'єри роками впливають на самостійність тисяч українців. Ситуація поступово змінюється, сервіси стають цифровими, установи впроваджують відеозв'язок, а українська жестова мова з'являється там, де раніше люди фактично були змушені приходити з власним перекладачем.

Одним із таких рішень стали консультації українською жестовою мовою у Sense Bank. Тепер клієнт може просто відкрити мобільний застосунок Sense SuperApp, перейти до підтримки, обрати обслуговування жестовою мовою та через відеозв'язок поспілкуватися безпосередньо з працівником банку, який володіє українською жестовою мовою.

Але щоб зрозуміти, чому такий сервіс важливий, достатньо на кілька хвилин подивитися на звичайні щоденні справи очима людини, яка не чує.

Банківські послуги жестовою... Джерело: OBOZ.UA Розгорнути

"Я дізналася, що почалася війна, вже на роботі"

Юлія – глуха (самоназва людей із порушеннями слуху). Сьогодні вона працює в магазині одягу в одному з торговельно-розважальних центрів. За її словами, колеги знають про особливості комунікації, частково навчилися розумітися з нею, а сама вона звикла більшість побутових питань вирішувати самостійно. Однак, до цього довелося йти роками.

Юлія розповідає, що людина, яка чує, часто навіть не помічає, скільки інформації отримує саме завдяки звуку. Оголошення, телефонний дзвінок, сирена, пояснення лікаря, розмова працівників установи, для людини з порушенням слуху кожна така ситуація може потребувати іншого способу комунікації.

Найяскравіше вона відчула це 24 лютого 2022 року. Того ранку Юлія, як зазвичай, прийшла на роботу. Інтернет на телефоні був вимкнений, тому вона не бачила повідомлень і не знала, що в Україні вже почалося повномасштабне вторгнення.

"Ми вийшли на роботу 24 лютого і почали працювати. Потім прийшла секретарка і каже: "Ви чого? Ви не розумієте? Війна почалася". Я лише тоді дізналася", – згадує Юлія.

Згодом українці з частковою або повною втратою слуху почали активно передавати одне одному інформацію через Telegram-групи. З'явилися доступніші способи отримувати сповіщення про повітряну тривогу, а для частини людей додатковим рішенням стали смарт годинники, які можуть повідомляти про небезпеку вібрацією.

У побуті Юлії допомагає і донька, яка чує. Наприклад, під час російських атак вона може зорієнтувати маму, наскільки близько вибухи та чи потрібно негайно йти в укриття. Та залежність від іншої людини, навіть найближчої не повинна бути єдиним способом отримати інформацію чи послугу.

За словами Юлії, за останні десятиліття ситуація в Україні помітно покращилася. Поява смартфонів, месенджерів, відеозв'язку та онлайн-сервісів дала людям з порушенням слуху значно більше самостійності. Якщо раніше для розв'язання багатьох питань потрібно було фізично шукати людину, яка допоможе з комунікацією, то зараз частину справ можна вирішити дистанційно.

Однак проблеми залишаються – особливо там, де недостатньо просто написати кілька речень у чаті. Українська жестова мова має власну структуру та особливості. Тому пропозиція "просто напишіть усе текстом" не завжди повноцінно замінює живу комунікацію жестовою мовою, особливо коли йдеться про складну термінологію, юридичні нюанси, здоров'я чи фінанси.

З якими труднощами стикаються у банках. Джерело: OBOZ.UA

"Є люди, які переходять лише на текст. Але те, як ми спілкуємося жестовою мовою, відрізняється від того, як будується звичайний український текст", – пояснює Юлія. Особливо гостро проблема проявилася під час пандемії COVID-19. Маски закрили обличчя лікарів та інших працівників, а отже, для людей, які частково орієнтувалися на артикуляцію, навіть такий спосіб отримувати інформацію став недоступним.

Водночас саме пандемія, за словами співрозмовника OBOZ.UA, дала поштовх дистанційним форматам перекладу у медичних установах. Схожий принцип поступово поширюється й на інші сфери.

Коли йдеться про гроші, "приблизно зрозуміти" недостатньо

Банківські послуги – окрема історія. Відкрити картку або виконати просту операцію можна відносно легко, але що робити, коли потрібно зрозуміти умови кредиту, відсоткову ставку, пройти ідентифікацію чи вирішити нестандартну проблему? Для складних питань Юлія користувалася допомогою перекладачів.

Однак, тут виникає одразу кілька проблем. Перша – доступність самого перекладача. Його послуги потрібно замовляти заздалегідь, а спеціалістів бракує. Якщо питання виникло раптово, отримати допомогу "тут і зараз" значно складніше.

Як скористатись послугою від... Джерело: OBOZ.UA Розгорнути

Друга – приватність. Банківська розмова може стосуватися доходів, заощаджень, боргів, кредитів та іншої інформації, якою людина не завжди хоче ділитися навіть із родичами.

Юлія наголошує, що професійні перекладачі мають зобов'язання щодо нерозголошення інформації. Однак сама необхідність залучати третю людину до розмови про власні фінанси все одно створює додатковий етап там, де клієнт, який чує, може поспілкуватися з банком напряму. Є й третя проблема – якість перекладу.

"Якщо це, наприклад, кредит на машину, мені потрібен професійний перекладач, який повністю передасть інформацію. Я люблю знати всі нюанси, чому такий відсоток, скільки я плачу. Якщо людина недостатньо професійно перекладає, я не отримаю всієї інформації", – пояснює Юлія.

Представниця спільноти глухих Тетяна Кривко, з якою також поспілкувався OBOZ.UA, наголошує, що знати кілька побутових жестів та професійно консультувати жестовою мовою – різні речі. У фінансовій сфері спеціаліст повинен не просто знати жест на позначення певного слова, а розуміти банківську термінологію та вміти точно передати зміст.

Без сторонньої людини: як працюють консультації у Sense Bank

У Sense Bank пішли шляхом, за якого клієнта консультує не сторонній перекладач, а безпосередньо працівник банку, який володіє українською жестовою мовою. Скористатися сервісом можна безпосередньо у Sense SuperApp. Для цього потрібно перейти в розділ "Підтримка", обрати обслуговування українською жестовою мовою та приєднатися до відеочату.

Як скористатись послугою в застосунку. Джерело: SenseBank

Середній час очікування на з'єднання, за даними банку, становить до 30 секунд. Під час такого відеодзвінка можна вирішити майже всі стандартні банківські питання, за винятком операцій, які вимагають фізичної присутності у відділенні – зокрема окремих операцій із готівкою. Найчастіше клієнти звертаються щодо актуалізації персональних даних, повторної ідентифікації, роботи Sense SuperApp та користування банківськими картками.

Тобто клієнту не потрібно окремо домовлятися з перекладачем, залучати родичів чи передавати своє питання через третю людину. Сервіс працює щодня з 9:00 до 20:00.

OBOZ.UA поспілкувався з представниками Sense Bank і розпитали, як готували працівників, адже саме рівень володіння мовою став одним із ключових питань під час розмови з представниками спільноти глухих. У банку пояснюють, що підготовка спеціалістів тривала шість місяців і складалася з двох етапів.

Перші три місяці співробітники вивчали українську жестову мову для повсякденного спілкування, зокрема базову лексику та комунікацію у різних життєвих ситуаціях. Наступний етап був уже професійним – працівники опановували банківську термінологію, фінансові поняття та сценарії консультування щодо продуктів і сервісів.

До підготовки залучили Українське товариство глухих. Фахівці УТОГ не лише навчали команду, а й допомогли створити програму, адаптовану саме до банківської сфери. Серед викладачів були й нечуючі люди – носії української жестової мови. Після навчання співробітники складали іспити, а перед запуском відпрацьовували навички на тестових консультаціях та чатах.

У банку визнають, що навіть після такої підготовки трапляються складні теми. Однією з них стала спеціалізована термінологія, пов'язана з ОВДП. У такому випадку фахівець використовував дактильну абетку та додаткові пояснення, щоб клієнт отримав повну інформацію.

Скільки часу триває підключення оператора. Джерело: OBOZ.UA

"Ми свідомо обрали підхід, коли клієнта консультують безпосередньо співробітники Sense Bank, які володіють українською жестовою мовою. Це дозволяє забезпечити комфортну, швидку та конфіденційну комунікацію без залучення сторонніх перекладачів", – пояснюють у Sense Bank.

Наразі банк уже готує додаткову команду ще з чотирьох співробітників. Вони завершили навчання на здобуття базового рівня української жестової мови та мають перейти до вивчення банківської термінології і практичних сценаріїв. А також будуть надалі працювати над покращенням рівня знань української жестової мови з жестомовними викладачами.

Важливий нюанс, що відеоконсультація не означає, що клієнт обов'язково повинен вирішувати питання вдома самостійно. Якщо людині зручніше прийти до відділення, там також можна отримати консультацію українською жестовою мовою. Співробітник допоможе підключитися до відеодзвінка з відповідним фахівцем.

Зазначається, що це доступно не лише чинним клієнтам Sense Bank, а й людям, які лише планують ними стати. Для Юлії такий формат важливий. Вона говорить, що в окремих випадках їй психологічно комфортніше прийти безпосередньо до установи, але головне – мати там гарантований спосіб порозумітися і не шукати допомогу самостійно. Саме так, за словами представниці спільноти, система працює у низці європейських країн, коли людина приходить до банку чи лікарні, а установа сама забезпечує доступний формат комунікації, зокрема дистанційно.

У Sense Bank кажуть, що консультації українською жестовою мовою не створювали як окремий банківський продукт. Їх інтегрували у вже наявний відеочат у застосунку Sense SuperApp. Активна робота над проєктом почалася у квітні 2025 року, а сам сервіс запустили 15 липня 2026 року. До цього, ще з жовтня 2024 року, банк почав впроваджувати інклюзивні рішення у своїх відділеннях.

Як отримати консультацію жестовою мовою у Sense Bank

Для користування новою можливістю клієнту не потрібно встановлювати додаткові програми, переходити на сторонні сайти чи самостійно шукати перекладача. Сервіс інтегрований безпосередньо в Sense SuperApp, алгоритм максимально простий:

відкрити Sense SuperApp;

перейти до розділу "Підтримка";

обрати обслуговування українською жестовою мовою;

приєднатися до відеочату зі спеціалістом.

Після підключення на екрані з'являється працівник Sense Bank, який володіє українською жестовою мовою і водночас є банківським спеціалістом. Найчастіше клієнти звертаються через необхідність актуалізувати персональні дані, пройти повторну ідентифікацію, розібратися з роботою мобільного застосунку або отримати консультацію щодо банківських карток.

Банківські послуги жестовою мовою онлайн. Джерело: OBOZ.UA

За даними самого банку, протягом 2026 року близько 900 клієнтів цієї категорії здійснили понад тисячу звернень до різних каналів клієнтської підтримки Sense Bank. Тому в банку вже працюють над масштабуванням сервісу. , Перші відгуки, кажуть у Sense Bank, були не лише про вирішення конкретних банківських питань. Клієнти оцінювали й саму жестову мову співробітників.

"Мова, безумовно, має значення. Не менше значення мають увага та повага – незалежно від того, у який спосіб відбувається комунікація. Українська жестова мова – це крок до середовища, де кожен має рівний доступ, рівну увагу та відчуває повагу до своїх потреб", – говорить керівник з питань інклюзивності Sense Bank Андрій Батюков.