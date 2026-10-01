Клієнти Ukrnafta заправили мільярд літрів пального з початку 2026 року

Мільярд літрів пального за дев’ять місяців – саме такий обсяг реалізувала найбільша мережа автозаправних комплексів України UKRNAFTA з січня по вересень 2026 року.

Для порівняння: за весь 2025 рік реалізація мережі становила майже мільярд літрів. Цього року цей показник вдалося перевищити вже за дев’ять місяців.

"За цим результатом – щоденна робота великого колективу UKRNAFTA: операторів, касирів, заправників, логістів, менеджменту мережі та всіх, хто забезпечує стабільну роботу наших АЗК по всій країні. Дякую кожному, хто робить свій внесок у цей результат! – наголосив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура – І, звичайно, дякую нашим клієнтам. Мільярд літрів – це насамперед мільйони ваших заправок і ваша довіра до UKRNAFTA. Саме вона мотивує нас постійно покращувати сервіс, розвивати нові послуги та незмінно тримати високі стандарти якості пального".

UKRNAFTA продовжує працювати та забезпечувати населення України якісним ресурсом. Тримаємо ритм разом!

Довідка:

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Видобуває нафту та природний газ, є оператором найбільшої монобрендової національної мережі АЗК, налічує 650 заправки на всій території України та реалізує якісне пальне Євро-5.