Українців, які користуються Ощадбанком попередили про зміни з 1 листопада: за що доведеться платити більше

З 1 листопада 2026 року Ощадбанк підвищить вартість обслуговування неактивних поточних рахунків без платіжної картки до 150 грн, однак новий тариф не поширюється автоматично на всіх власників банківських карток. Щоб уникнути зайвих витрат, клієнтам варто перевірити наявність давно не використовуваних рахунків, уточнити умови їх обслуговування та за потреби офіційно закрити непотрібні рахунки.

Про це офіційно йдеться на сторінці банку. Зміни стосуються тарифів на обслуговування поточних рахунків без картки, які регулюються постановою правління банку від 16 квітня 2009 року №124 зі змінами та доповненнями.

За яку послугу Ощадбанку доведеться платити 150 грн

Зміни стосуються обслуговування неактивних поточних рахунків, до яких не прив'язана платіжна картка. Такі рахунки можуть використовуватися для зберігання коштів, отримання окремих переказів або проведення банківських операцій без застосування картки. Однак, якщо власник тривалий час не здійснює операцій, рахунок може отримати статус неактивного відповідно до правил банку.

У такому випадку фінансова установа може стягувати плату за його подальше обслуговування. Згідно з офіційним повідомленням Ощадбанку, з 1 листопада 2026 року вартість обслуговування таких рахунків зросте до 150 грн. Водночас важливо розуміти, що йдеться саме про неактивні поточні рахунки без картки.

Які рахунки можуть вважатися неактивними

Неактивним зазвичай називають рахунок, за яким протягом визначеного періоду не здійснювалися операції, що враховуються банком для визначення активності клієнта. Наприклад, людина могла відкрити поточний рахунок для отримання переказу або здійснення окремого платежу, а згодом перестати ним користуватися. При цьому сам рахунок залишився відкритим.

У результаті банк продовжує його обслуговувати, навіть якщо власник уже не проводить жодних операцій. Однак, конкретні критерії неактивності залежать від тарифів та внутрішніх правил банку. В оприлюдненому повідомленні про підвищення плати до 150 грн не деталізовано, які саме операції враховуються для визначення активності та протягом якого строку вони повинні здійснюватися.

Тому власникам рахунків не варто автоматично вважати, що будь-яке поповнення або переказ гарантовано скасує статус неактивного. Найкраще уточнити в Ощадбанку, чи підпадає конкретний рахунок під новий тариф і які дії необхідні, щоб уникнути комісії.

Чи списуватимуть гроші автоматично

Якщо рахунок відповідає встановленим банком критеріям неактивності, за його обслуговування може нараховуватися комісія відповідно до чинних тарифів. Власник може втрачати частину коштів на рахунку навіть тоді, коли не здійснює жодних платежів.

Наприклад, якщо на рахунку залишаються гроші, але людина тривалий час не користується ним, стягнення комісії поступово зменшуватиме доступний залишок. Водночас, у повідомленні Ощадбанку про зміну тарифів зазначено новий розмір плати, але не наведено всіх деталей щодо періодичності її списання та порядку стягнення за недостатнього залишку.

Якщо залишок на рахунку менший за суму комісії, порядок списання також визначатиметься відповідними умовами обслуговування. Саме тому клієнтам варто уточнити в банку, чи може виникнути заборгованість та як застосовується тариф у такій ситуації.

Чи стосуються нові тарифи пенсійних і зарплатних карток

Окремо варто звернути увагу, що повідомлення Ощадбанку стосується саме поточних рахунків без картки. Отже, підвищення плати до 150 грн не означає, що така сама комісія автоматично запроваджується для пенсійних, зарплатних або інших платіжних карток.

Для карткових рахунків можуть діяти окремі тарифні пакети, які передбачають власні умови обслуговування, комісії та правила використання. Тому власникам пенсійних і зарплатних карток не потрібно робити висновок, що з листопада вони обов'язково сплачуватимуть по 150 грн лише за наявність картки Ощадбанку.

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