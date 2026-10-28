У Києві масово продають кав’ярні та ресторани: власники знижують ціни в кілька разів

У Києві власники дедалі частіше продають кав’ярні, ресторани й магазини зі значними знижками, кав’ярню площею близько 50 кв. м виставили за $22 тис. замість приблизно $44 тис. вкладень, а квітковий магазин Floramora продали за $10 тис. за стартової ціни $45 тис. Причинами стали скорочення потоку клієнтів, високі витрати на оренду та електроенергію, проблеми з персоналом і складні умови роботи, хоча для покупців із чітким планом це може бути шанс придбати готовий бізнес дешевше, ніж запускати його з нуля.

Про це пишуть медіа з посиланням на учасників ринку купівлі-продажу бізнесу. За словами брокерів, кількість заявок на продаж зростає, а покупці отримують можливість придбати вже обладнані приміщення та готові проєкти зі значними знижками.

У Києві продають кав’ярні, ресторани та магазини

Ринок готового бізнесу в столиці поповнюється новими пропозиціями. Найчастіше власники виставляють на продаж кав’ярні, невеликі кафе, ресторани, точки стрітфуду та магазини. Також з’являються пропозиції щодо салонів краси, швейних виробництв, ательє та станцій технічного обслуговування.

Співвласник маркетплейсу з купівлі та продажу бізнесів Ugoda Даніл Крокус розповів, що кількість пропозицій продажу міського бізнесу збільшується. Особливо помітною ця тенденція стала серед кав’ярень і кафе напередодні зими. За даними учасників ринку, у 2026 році компанії, які супроводжують угоди з продажу готового бізнесу, отримують приблизно на чверть більше заявок, ніж торік. Це свідчить про активізацію ринку, хоча не означає, що кожен виставлений на продаж заклад обов’язково знайде покупця.

Для частини підприємців продаж стає способом вийти з бізнесу, який більше не приносить очікуваного доходу. Власники намагаються повернути хоча б частину грошей, витрачених на ремонт, обладнання, меблі та запуск закладу. Інколи ціна пропозиції фактично наближається до вартості майна, яке залишається всередині приміщення.

Кав’ярню за $44 тис. продають удвічі дешевше

Один із прикладів, – кав’ярня площею близько 50 кв. м, за яку просять $22 тис. За словами власників, у заклад вклали приблизно вдвічі більше. Тобто потенційний покупець може отримати вже облаштоване приміщення за суму, яка істотно нижча за початкові інвестиції продавця.

Подібні пропозиції з’являються і в інших сегментах. Квітковий магазин Floramora продали за $10 тис., хоча початкова ціна становила $45 тис. Отже, під час продажу вартість об’єкта знизилася більш ніж у чотири рази. За словами Даніла Крокуса, на ринку вже не поодинокі випадки, коли продавці зменшують ціну у два-три рази. Деякі підприємці готові віддати бізнес фактично за вартістю обладнання.

Причини таких рішень можуть відрізнятися. Одні власники більше не мають достатнього потоку клієнтів, інші не можуть забезпечити роботу закладу через нестачу працівників або не хочуть вкладати додаткові кошти в його підтримку. Для когось продаж – це можливість зупинити подальші збитки, поки бізнес ще має певну вартість.

Водночас, знижена ціна не завжди означає, що заклад перебуває на межі закриття. Іноді власник продає його через особисті обставини, зміну планів або бажання перейти до іншого проєкту. Тому покупцеві важливо з’ясувати, чому саме продають бізнес і які фінансові результати він демонструє.

Чому ресторани та кафе втрачають клієнтів

Однією з головних причин складнощів для закладів харчування є зниження кількості відвідувачів. За даними компанії Poster, у січні-липні 2026 року кількість відвідувачів закладів харчування зменшилася на 14%. Для ресторанів і кафе це означає, що навіть за незмінних цін середній виторг може скорочуватися.

Водночас витрати на оренду приміщення, зарплати працівникам, закупівлю продуктів і комунальні послуги нікуди не зникають. Власник мережі мінікафе "Перша на вугіллі" Максим Пустаков розповів виданню, що в центральних районах Києва стало помітно менше клієнтів. За його спостереженнями, раніше біля бізнес-центрів було значно більше людей, тоді як тепер потік відвідувачів слабший. Середній чек у його закладах, за словами підприємця, залишається незмінним від початку літа.

Зазначається, що це створює додатковий тиск на прибутковість. Якщо кількість покупців скорочується, а витрати не зменшуються пропорційно, підприємству стає складніше покривати щоденні потреби та формувати фінансовий резерв.

Проблеми відчувають не лише невеликі кав’ярні. За словами Крокуса, ресторан BarOKO намагалися продати за $230 тис., поступово знизивши ціну до $70 тис., але врешті заклад припинив роботу. За його словами, навіть після оголошення про останній день роботи через майданчик Ugoda не надійшло пропозицій щодо придбання ресторану.

Значне зниження ціни не завжди допомагає знайти покупця. Якщо потенційні інвестори не бачать перспектив відновлення прибутковості, вони можуть не погоджуватися на угоду навіть за суттєвого дисконту.

Оренда, електроенергія та генератори збільшують витрати

Ще одна проблема для підприємців – зростання витрат на утримання приміщень і забезпечення роботи закладів. Для кафе та ресторанів важливо не лише оплачувати оренду, а й підтримувати належні умови для приготування їжі, зберігання продуктів та обслуговування відвідувачів.

Під час відключень електроенергії бізнесу доводиться використовувати резервні джерела живлення. Однак генератори потребують пального, обслуговування та додаткових витрат. Через це робота закладу може ставати дорожчою навіть за відносно невеликого потоку клієнтів.

Власник чайної "Ровесник" Сергій Степаненко, наголошує на важливості стабільного енергозабезпечення. За його словами, електроенергія необхідна для повноцінної роботи закладу, а живлення від генератора за нинішніх цін на пальне обходиться дорожче. Одним із можливих рішень він називає інвертори з акумуляторами.

Не менш важливою є оренда. За оцінкою Степаненка, для стійкої роботи закладу витрати на орендну плату не повинні перевищувати 15% доходу. Якщо ця частка більша, бізнесу складніше залишатися прибутковим, особливо коли кількість клієнтів зменшується.

У таких умовах навіть заклад із відносно стабільними продажами може зіткнутися з дефіцитом коштів. Власнику доводиться обирати між додатковими інвестиціями в обладнання, скороченням витрат, зміною формату роботи або продажем бізнесу.

Кадровий дефіцит ускладнює роботу малого бізнесу

Окрім витрат і скорочення попиту, підприємці стикаються з нестачею працівників. Для кафе та ресторанів це означає складнощі з формуванням змін, обслуговуванням клієнтів і підтриманням звичного режиму роботи.

Засновник Go Deal Brokers Денис Демчина розповів, що дефіцит кадрів відчувається в різних сферах – від ресторанів і станцій технічного обслуговування до аптек та медичних центрів. За його словами, особливо складно знайти людей для роботи, яка потребує практичних навичок. Крокус також навів приклад мережі центрів краси, якій бракує майстрів для надання окремих послуг. За його словами, власниця пов’язувала кадрові труднощі, зокрема, з виїздом фахівчинь до Європи.

Для невеликих підприємств відсутність працівників може бути критичною. На відміну від великих мереж, вони не завжди мають можливість швидко залучити персонал з інших локацій або перерозподілити обов’язки між кількома командами. У результаті власники змушені самостійно працювати в закладах, скорочувати години роботи або відмовлятися від частини послуг.

Додатковим чинником для окремих невеликих торговельних точок став демонтаж малих архітектурних форм. Якщо бізнес працював у МАФі, його демонтаж може означати необхідність шукати нове приміщення, вкладати кошти в переїзд або повністю припиняти діяльність.

Чи вигідно зараз купувати готовий бізнес

Зниження цін створює можливості для тих, хто хоче відкрити власну справу з меншими початковими вкладеннями. Замість того щоб орендувати порожнє приміщення, робити ремонт і закуповувати обладнання, покупець може придбати вже облаштований заклад.

Однак опитаня фахівці, застерігають, що доступна ціна не робить бізнес автоматично прибутковим. Потрібно оцінити не лише вартість придбання, а й майбутні витрати, стан обладнання, умови оренди, кількість постійних клієнтів та реальні фінансові показники.

Степаненко пояснює, що для успіху кав’ярні важливі три складові: унікальний продукт, атмосфера та сервіс. Навіть за невеликої конкуренції відсутність хоча б кількох сильних сторін може завадити закладу сформувати постійну аудиторію. Важливо також розуміти, що купівля готового бізнесу – це не пасивна інвестиція. За словами Крокуса, така справа потребує постійного контролю, уваги до роботи персоналу та готовності реагувати на зміни ринку.

За оцінкою учасників ринку, прибутковість кафе й ресторанів у Києві знизилася порівняно з довоєнним періодом. Степаненко зазначає, що раніше середній заклад міг приносити 20-30% річних, тоді як тепер навіть прибутковість на рівні 10% доступна переважно тим, хто зміг утримати стійкі позиції.

Тому перед купівлею потенційному власнику варто перевірити фінансову звітність, заборгованості, умови договору оренди, стан обладнання та причини продажу. Окремо потрібно розрахувати, скільки коштуватимуть електроенергія, резервне живлення, зарплати й закупівлі за поточного рівня попиту.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Києві ресторани зіткнулися зі значним відтоком клієнтів, кількість відвідувачів у середньому скоротилася на 25–30%, а в окремих закладах на Лук’янівці та в торговельних центрах падіння сягає 50%. Водночас у Львові потік гостей зріс приблизно на 20% і більше, а до весни 2027 року частина українських ресторанів може тимчасово закритися.