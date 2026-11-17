ICCO Global Awards 2026: ДТЕК отримав дві нагороди за кампанію "Світло тримається"

Компанія ДТЕК стала переможцем міжнародної премії ICCO Global Awards 2026 одразу у двох номінаціях за комунікаційну кампанію "Світло тримається", присвячену стійкості українських енергетиків, які взимку ремонтували пошкоджене обладнання в умовах російських обстрілів.

Про це йдеться в повідомленні ICCO Global.

Відповідно до нього, ДТЕК виграв у номінаціях "Найкраща стратегія та оцінка в кампанії" та "Інфраструктура".

Зазначається, що кампанія "Світло тримається" включала в себе виконання хором "Щедрика" на зруйнованій російськими обстрілами теплоелектростанції, проекцію світлової інсталяції на монумент "Батьківщина-мати" та встановлення новорічної ялинки з форм енергетиків разом з рестораном "Завертайло" на Софіївській площі в Києві.

Раніше дві комунікаційні кампанії ДТЕК Ріната Ахметова увійшли до списку фіналістів Effie Awards Ukraine 2026, найпрестижнішої премії у сфері маркетингових комунікацій, яка відзначає найефективніші рекламні та комунікаційні кампанії.

Також компанія отримала престижну міжнародну премію Global SABRE Awards 2026 за комунікаційну компанію "Світло тримається".