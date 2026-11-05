Графіки відключень світла в Україні стануть жорсткішими: який режим діятиме 6 листопада
Відключення електроенергії в...
Джерело: Getty Images
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У п'ятницю, 6 листопада, в Україні знову обмежуватимуть споживання електроенергії. Графіки відключень світла для населення діятимуть протягом усієї доби для 2,5-4 черг споживачів одночасно. Таким чином, обмеження дещо посиляться, оскільки напередодні йшлося про 2-4 черги відключення.
Про це повідомили в "Укренерго". Енергетики порередили, що у частині областей України застосовуватимуться такі заходи обмеження споживання:
- 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості
- 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 2,5 до 4 черг)
Фахівці нагадали, що причиною запровадження обмежень є систематичні масовані атаки на українські енергооб’єкти з боку Росії. Водночас українців попередили, що внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому варто стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні.
Де можна подивитись графік відключень
Чому запроваджують графіки відключень і чим ГПВ відрізняються від ГАВ
Графіки відключень застосовують через дефіцит потужності. Вони допомагають зберегти стабільність енергосистеми після російських ударів по енергетичній інфраструктурі, пояснили в "Сумиобленерго". Додаткове навантаження також виникає під час різкого похолодання або потепління: споживання електроенергії зростає через роботу опалювальних приладів і кондиціонерів.
Команду на введення графіків погодинних (ГПВ) та аварійних відключень (ГАВ) по областях дає диспетчер НЕК "Укренерго". Він оцінює ситуацію в енергосистемі. Самі графіки ж розробляють заздалегідь, але під час війни їхнє застосування стало вимушеним заходом.
- ГПВ – контрольовані відключення за графіком.
Графіки погодинних відключень застосовують, коли дефіцит потужності можна спрогнозувати й заздалегідь обмежити споживання. Електроенергію в такому разі вимикають у визначені години. Споживачі можуть орієнтовно знати, коли в їхніх домівках зникне світло.
ГПВ зменшують навантаження на енергосистему й допомагають запобігти аварійним відключенням. Такі відключення можуть бути масштабнішими та тривалішими.
- ГАВ – коли електроенергію потрібно вимкнути терміново.
Графіки аварійних відключень застосовують, коли енергосистемі потрібно дуже швидко знизити навантаження – орієнтовно протягом 3-15 хвилин. Така потреба може виникнути, наприклад, після пошкодження енергооб'єктів унаслідок масованої атаки.
На відміну від ГПВ, точну тривалість аварійного відключення заздалегідь визначити неможливо. ГАВ використовують, щоб реагувати на масштабні аварійні ситуації в мережі.
Як вже повідомляв OBOZ.UA, Росія атакує ключові підстанції 750 і 330 кВ, через які електроенергія з Рівненської та Хмельницької АЕС передається до Києва, центральних і східних областей, через що атомні електростанції змушені обмежувати генерацію. Після ударів 3 листопада також пошкоджено теплову генерацію, трансформатори, вимикачі та релейне обладнання, а швидке відновлення магістральних підстанцій ускладнюють повторні обстріли й повітряні тривоги.
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