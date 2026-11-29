Газ в Україні залишається вдвічі дешевшим, ніж у ЄС, попри відкриття часткового експорту, – Петренко

Відкриття часткового експорту газу не призвело до вирівнювання внутрішніх цін з європейськими: український ресурс і надалі торгується приблизно вдвічі дешевше, ніж у ЄС.

Про це заявив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

За матеріалом Delo, чинна квота прибирає лише частину надлишкової пропозиції на комерційному ринку. Саме тому навіть після запуску експорту значний ціновий розрив з Європою зберігається.

Петренко зазначає, що швидкого відновлення промислового попиту найближчим часом не очікується, оскільки перезапуск великих підприємств є тривалим процесом.

"Ризиків значного здорожчання ми не бачимо", – наголосив він.

Раніше Delo підрахувало, що за сценарію збільшення дозволеної частки експорту до 30% приватного видобутку Україна могла б отримувати близько €0,8 млрд валютної виручки за експортний сезон. За оцінкою видання, така квота дала б можливість реалізовувати за кордон близько 0,95 млрд кубометрів газу на рік.