Фальшиві рішення судів та скандальне будівництво в центрі Києва: чому правоохоронці та КМДА не можуть зупинити розбудову "монстра" Баленка

Поки київська громада наполягає на збереження історичного обличчя столиці, в самому серці столиці продовжує розгортатися чергова схема. За адресою вул. Князів Острозьких, 8 (корпус 22Г) занедбана будівля перетворилась на пам'ятник бездіяльності правоохоронних органів та зухвалості депутата Київради від "Європейської солідарності" Ігоря Баленка.

Незважаючи на відсутність право на землю, на виявлені порушення під час проведення ремонтних робіт, будівлю, в якій знаходився клуб "Шутерс", все ще намагається перебудувати. Клуб через ТОВ "Кінгфішер" належить Баленку та його партнеру.

OBOZ.UA вдалось становити: Печерська прокуратура вважає, що нерухомість оформили, використовуючи начебто фальшиве рішення районного суду на Полтавщині. Незважаючи на це, ані місцевій владі, ані правоохоронцям не вдається навести порядок та захистити інтерес громади. Детальніше, читайте в матеріалі.

"Паперові" приписи та реальне занедбання

Ми вже писали цілу низку публікацій про те, як в центрі столиці виник "монстр" Баленка. Про порушення з боку компанії депутата Київради добре відомо в КМДА. У квітні та травні 2026 року інспектори Департаменту охорони культурної спадщини КМДА провели моніторинг ділянки та зафіксували гнітючу картину.

Колишня нежитлова будівля разом із прилеглою територією перебуває в занедбаному стані. На ділянці, яка належить місту, простягається напівдемонтована металева прибудова з фундаментом та голим несучим каркасом – без дозволів на її зведення чи розміщення.

Ділянка розташована безпосередньо в центральному історичному ареалі Києва та в межах зони регулювання забудови першої категорії, поруч із пам'яткою містобудування та архітектури національного значення – Казармами жандармського полку (завод "Арсенал").

Фальшиві рішення судів та ск... Джерело: Департамент охорони культурної спадщини КМДА Розгорнути

Фальшиві рішення судів та ск... Джерело: Департамент охорони культурної спадщини КМДА Розгорнути

Ще 14 квітня 2026 року Департамент видав офіційний припис (№ 1/113) з вимогою привести ділянку до ладу, демонтувати самовільні конструкції та надати на погодження необхідну проєктну документацію. Проте ТОВ "Кінгфішер" вимоги міської влади просто ігнорує. Припис не виконано й досі.

"У зв’язку з чим, керуючись частиною 2 статті 45 Закону України "Про охорону культурної спадщини", Департаментом направлено ТОВ "Кінгфішер" та видано Постанову "Про накладання фінансових санкцій за порушення законодавства України у сфері охорони культурної спадщини" (скан-копія додається). Принагідно інформуємо, що питання щодо видачі та погодження контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою не відноситься до повноважень Департаменту", – зазначено у відповіді на запит OBOZ.UA.

Історія навколо цієї ділянки виходить далеко за межі звичайного порушення правил благоустрою. ТОВ "Кінгфішер" є ключовим учасником резонансного кримінального провадження № 42025102060000154.

За даними слідства, компанія могла незаконно зареєструвати право власності на приміщення площею 1053,2 кв. м (йдеться саме про будівлю "Шутерса"). Базою для цієї реєстрації стало підроблене судове рішення – стандартна, але дієва схема загарбання київської нерухомості.

У рамках кримінального провадження на об'єкт було накладено арешт. Здавалося б, це мало б зупинити будь-які маніпуляції та змусити правоохоронні органи діяти рішуче.

Втім, формальні арешти та стоси паперів у слідчих кабінетах залишаються лише декорацією. Незважаючи на відкрите кримінальне провадження та статус речового доказу, силовики фактично відсторонилися від справи:

Немає підозр за підробку документів. Попри те, що фактаж щодо незаконної реєстрації права власності на підставі фальшивого рішення суду є очевидним, ключові фігуранти та службові особи ТОВ "Кінгфішер" досі не притягнуті до відповідальності.

Нуль реакції на ігнорування приписів. Силовики заплющують очі на те, що фігурант кримінального провадження продовжує порушувати законодавство про охорону культурної спадщини, самовільно утримуючи металеві конструкції та спотворюючи історичний ареал.

Майно, оформлене за підробленими документами, досі фактично не повернуто, а процес розслідування блокується або штучно затягується.

Поки Департамент охорони культурної спадщини обмежений лише можливістю виписувати чергові приписи та нараховувати фінансові санкції, правоохоронні органи, які мають усі важелі для зупинення свавілля, демонструють повну пасивність.

Така бездіяльність силовиків створює небезпечний прецедент: можна захопити понад тисячу квадратних метрів у центрі Києва за фальшивими паперами, ігнорувати вимоги КМДА й при цьому роками залишатися непокараними під парасолькою "млявого" слідства.

Виникає логічне запитання: це звичайна службова недбалість і бюрократична тяганина чи свідома мовчазна згода тих, хто має захищати закон?

OBOZ.UA вже звертався і до Генеральної прокуратури, і до Київської міської прокуратури з проханням взяти цю справу під контроль і не допустити, щоб розслідування зійшло нанівець (як вже відбулось зі схожими справами).

Як використовували рішення районного суду та що каже представник Баленка

Завдяки кейсу з використанням фальшивого рішення суду вдалось викрити масштабну схему. Як і у випадку Баленка, нерухомість, використовуючи фальшиві рішення Гребінківського райсуду на Полтавщині, оформили на себе десятки ділків. Частину їхніх імен вже назвав OBOZ.UA.

В ухвалі Печерського райсуду по справі 757/41340/26-к зазначено: "серед документів, на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності, було рішення Гребінківського районного суду № 2-438/08 від 21.11.2008". Ми також отримали відповідь від голови Гребінківського райсуду Максима Вітковського.

Вітківський, зокрема, зазначив, що при перевірці автентичності рішення № 2-438/08 від 21.11.2008 було встановлено, що за цим номером в суді обліковується інша справа. Тобто насправді Гребінківський райсуд жодного рішення щодо будівлі, в якому знаходився клуб "Шутерс", не ухвалював.

"Працівникам суду відомо про випадки використання нібито судових рішень Гребінківського районного суду Полтавської області для державної реєстрації права власності на нерухоме майно в місті Києві та інших регіонах України виключно зі змісту звернень правоохоронних органів в рамках кримінальних проваджень, які про результати розслідувань суд не повідомляють", – зазначив голова суду.

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OBOZ.UA звертався за коментарем і до пана Баленка. Зокрема, ми спитали, чи дійсно для державної реєстрації права власності використали рішення Гребінківського райсуду № 2-438/08 від 21.11.2008. Ми отримали відповідь адвоката депутата Святослава Болінського. Він окремо додав, що Баленко є одним із засновників "Кінгфішер" і треба розмежовувати його особисті дії та статус учасника товариства.

Зазначимо, згідно з даними YouControl, "Кінгфішер" на 50% належить Ігорю Баленку, а на 50% – його партнеру Роберту Макнілу. При тому система YouControl зазначає, що ТОВка входить у корпоративну групу Ігоря Баленка.

Адвокат у відповіді зазначив, що ТОВ "Кінгфішер" придбало майно ще у 2006-му на підставі договору купівлі-продажу. "Зазначену обставину необхідно оцінювати окремо від подальших реєстраційних дій щодо майна. За договором купівлі-продажу було придбано більше 950 кв.м. нерухомості. При цьому нерухоме майно було відчужене первісним власником за результатами аукціону, який проводився відповідно до діючого на той момент законодавства, що неодноразово перевірялось компетентними органами державної влади", – додав він.

Він також окремо зазначив, що дата купівлі не відповідає даті реєстрації. "Щодо подальшої реєстрації права на об’єкт повідомляємо, що дата договору купівлі-продажу та дату подальшої реєстраційної дії не може ототожнюватись. Це відкрита маніпуляція фактами і невірне тлумачення норм та вимог законів, які регулюють право власності та державної реєстрації прав на нерухоме майно яке набуто у певний період", – зазначив адвокат. Повну відповідь – дивіться в скріншоті нижче.

Фальшиві рішення судів та ск... Розгорнути

Фальшиві рішення судів та ск... Розгорнути

Яким чином для реєстрації використали рішення Гребінківського райсуду, чи дійсно воно фальшиве, адвокат не пояснив. Однак відповідь на це питання має надати слідство.

OBOZ.UA продовжить слідкувати за розслідуванням і невдовзі детально розповість про всю нерухомість, яка належить компаніям Баленка. Далі буде…