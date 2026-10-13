"Укренерго" звернулося до населення України: якими будут відключення світла 14 жовтня

У середу, 14 жовтня, у низці українських регіонів вимушено відключатимуть електропостачання. Графіки погодинних відключень та обмеження потужності діятимуть з самого ранку до кінця доби.

Як зазначають в "Укренерго", головна причина повернення до графіків – наслідки системних ракетно-дронових ударів ворога по об'єктах енергетичної інфраструктури. Зокрема з 6 до 23:59 запроваджується такий режим:

для побутових та інших споживачів – графіки погодинних відключень (обсягом від 0,5 до 2 черг);

для промисловості та бізнесу – графіки обмеження потужності.

Водночас фахівці застерігають, що внаслідок нових обстрілів ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може швидко змінюватися. Споживачам наполегливо радять:

стежити за оперативними оновленнями та точним розкладом відключень на офіційних ресурсах операторів систем розподілу (обленерго) свого регіону;

раціонально використовувати електроенергію під час її наявності.

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир і область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в персональному кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль і область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків і Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон і Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, мешканцям багатоквартирних будинків в Україні радять до зими забезпечити резервне живлення циркуляційних насосів, утеплити спільні приміщення та звернути увагу на порожні квартири, де під час морозів можуть замерзнути труби. Через можливі тривалі відключення електроенергії будинки з централізованим опаленням можуть зіткнутися з перебоями теплопостачання.