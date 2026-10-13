"Укренерго" звернулося до населення України: якими будут відключення світла 14 жовтня
В яких областях України діют...
Джерело: Freepik
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У середу, 14 жовтня, у низці українських регіонів вимушено відключатимуть електропостачання. Графіки погодинних відключень та обмеження потужності діятимуть з самого ранку до кінця доби.
Як зазначають в "Укренерго", головна причина повернення до графіків – наслідки системних ракетно-дронових ударів ворога по об'єктах енергетичної інфраструктури. Зокрема з 6 до 23:59 запроваджується такий режим:
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для побутових та інших споживачів – графіки погодинних відключень (обсягом від 0,5 до 2 черг);
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для промисловості та бізнесу – графіки обмеження потужності.
Водночас фахівці застерігають, що внаслідок нових обстрілів ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може швидко змінюватися. Споживачам наполегливо радять:
- стежити за оперативними оновленнями та точним розкладом відключень на офіційних ресурсах операторів систем розподілу (обленерго) свого регіону;
- раціонально використовувати електроенергію під час її наявності.
Як повідомляв OBOZ.UA, мешканцям багатоквартирних будинків в Україні радять до зими забезпечити резервне живлення циркуляційних насосів, утеплити спільні приміщення та звернути увагу на порожні квартири, де під час морозів можуть замерзнути труби. Через можливі тривалі відключення електроенергії будинки з централізованим опаленням можуть зіткнутися з перебоями теплопостачання.
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