ДТЕК з початку року виготовив 10 комбайнів та 1,7 млн запчастин для видобутку вугілля взимку

За кожною виготовленою чи ві...

За десять місяців 2026 року машинобудівники ДТЕК виготовили та відремонтували понад 1,3 тисячі одиниць гірничо-шахтного обладнання для забезпечення видобутку вугілля під час опалювального сезону.

Про це йдеться в повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що машинобудівні підприємства ДТЕК працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити українські шахти необхідним обладнанням для стабільного видобутку вугілля в опалювальний сезон.

Протягом січня–жовтня 2026 року машинобудівники виготовили та відремонтували понад 1,3 тисячі одиниць гірничо-шахтного обладнання. Зокрема, підприємства випустили 10 нових комбайнів, чотири електродвигуни та близько 1,7 млн запчастин і комплектуючих.

"За кожною виготовленою чи відремонтованою машиною – щоденна праця людей. Разом із шахтарями, енергетиками та ремонтниками вони роблять усе можливе, щоб у домівках українців було світло й тепло", – зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

У компанії наголосили, що своєчасне забезпечення шахт обладнанням є важливою складовою підготовки української енергетики до проходження зими.

Нагадаємо, за десять місяців 2026 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував майже 15 млрд грн у підготовку теплової генерації до опалювального сезону.Загалом із 2022 року компанія спрямувала понад 58 млрд грн на проходження воєнних зим, зокрема на ремонти та відновлення ТЕС, підтримку шахт і машинобудівних підприємств.