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Дорослі українці "травлять" підлітків: як тинейджери дістають електронні сигарети

Гліб Іванов

Дорослі українці "травлять" підлітків.

Джерело: Telegraf

В Україні діє сувора законодавча заборона на продаж тютюнових виробів та електронних сигарет і рідин особам до 18 років. Однак обмеження існують лише на папері – величезна тіньова інфраструктура збуту охоплює понад 93% ринку, а підлітки можуть вільно купувати "електронки". Для цього використовують переважно 2 схеми, одна з яких полягає в допомозі дорослих неповнолітнім із купівлею "курива".

Про це йдеться в матеріалі Telegraf. Його автори пояснюють:

  • У великих супермаркетах або фірмових острівцях у ТРЦ документи перевіряють набагато суворіше, тому підлітки намагаються туди не потикатися.
  • Однак вони за хвилину обходять цю перешкоду, залучаючи дорослих.

"Я просто прошу людину, яка проходить повз, кажу, що мені треба купити, і мені купують. Здебільшого без проблем", – розповіла журналістам одна з неповнолітніх, яка курить.

Водночас самі дорослі, зазначається, абсолютно толерантно ставляться до прохань дітей. І "спокійно купують їм хімічну отруту".

Суть іншої схеми полягає в так званій "мовчазній згоді" самих точок продажу на реалізацію підліткам "курилок". Тобто:

  • Підлітки чітко знають місця, де продавці ніколи не запитують документи.
  • Такими місцями переважно є невеликі вуличні кіоски.

"Продають нормально, паспорт узагалі не запитують... Продавець просто мовчки бере гроші в дитини й видає товар", – розповіли аналітики.

Підлітки починають курити у 12 років і раніше

Усе це, зазначається, призводить до того, що, за визнанням самих тинейджерів, курити вони починають у віці 12 років, а дехто й іще раніше. Іншою причиною, як зазначається, є популярність вейпів серед однолітків. Тобто молоді люди починають курити, бо їхні друзі вже це роблять.

"Із п’яти груп українських підлітків, опитаних журналістами (у середньому по 2-5 осіб у кожній), лише одна виявилася повністю некурящою. В інших чотирьох – вейпили всі або більшість", – констатували автори матеріалу.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас понад 93% українського ринку електронних сигарет та рідин для них перебувають у тіні. При цьому у вейп-шопах замість готових ароматизованих рідин покупцям масово пропонують окремі компоненти для так званих "самозамісів". Таким чином, торговці, ймовірно, намагаються обійти діючі обмеження – під приводом того, що "цілісний" продукт не продають.

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