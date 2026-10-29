Долар вдарив по вартості авто в Україні: як змінилися ціни у 2026 році

Від початку 2026 року офіційний курс долара в Україні зріс на 6,37% (із 42,35 грн до 45,05 грн за $1 станом на 24 жовтня). Це призвело до суттєвого здорожчання автомобілів у гривневому еквіваленті, навіть у тих випадках, коли їхня ціна в іноземній валюті залишалася незмінною.

За розрахунками Інституту досліджень авторинку, найбільше курсовий тиск відчули покупці, які накопичували кошти у національній валюті. Причому курс долара продовжує зростати і станом на 29 жовтня він становить вже 45,59 грн/$.

Розрахунок додаткових витрат покупця

Навіть без підвищення цін у доларах, купівельна спроможність гривні при купівлі авто помітно впала:

бюджетне вживане авто ($10 000): у січні коштувало 423 532 грн, а наприкінці жовтня – вже 450 510 грн (переплата через курс склала 26 978 грн);

середній сегмент ($20 000): ціна у гривні зросла з 847 064 грн до 901 020 грн (переплата – 53 956 грн );

преміальний/новий сегмент ($50 000): ціна зросла з 2 117 660 грн до 2 252 550 грн (переплата – 134 890 грн).

Для порівняння, курс євро за аналогічний період виявився значно стабільнішим, зрісши лише на 1,29% (із 49,79 грн до близько 50,4 грн). Це створює різницю в динаміці цін: автомобілі з європейських ринків подорожчали менше, ніж авто з американських аукціонів.

Доступність авто для українців

За даними AUTO.RIA, станом на жовтень 2026 року медіанна ціна вживаного легковика становила $9 500. Через девальвацію таке авто в середньому здорожчало на 25,6 тис. грн (із 402,4 тис. грн до 428 тис. грн).

Курсові коливання мають критичний вплив на авторинок, адже 51,6% оголошень припадає на авто дешевше за $10 тис., а 80,2% – дешевше за $20 тис.

Втрата вартості гривневих заощаджень

Заощадження у розмірі 500 тис. грн у січні дорівнювали $11 805 , а наприкінці жовтня – лише $11 099 (покупець втратив близько $707 купівельної спроможності).

Для бюджету в 1 млн грн втрата склала орієнтовно $1 414.

Вплив на авторинок та супутні витрати

Курс валют визначає не лише вартість купівлі машини за кордоном, але й супутні видатки: митне оформлення, доставку, ремонт та купівлю імпортних запчастин, які також прив'язані до іноземної валюти. Втім кінцева вартість балансується попитом, конкуренцією та готовністю продавців поступатися під час торгу.

Покупці з гривневими заощадженнями змушені або збільшувати бюджет на 20-30 тисяч гривень, або коригувати свої вимоги – обирати автомобілі із більшим пробігом, старішого року випуску чи в простішій комплектації.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у вересні українці придбали близько 4881 нових легкових автомобілів, при цьому значно збільшивши обсяги купівлі окремих марок. Наприклад, автомобілів TOYOTA було придбано одразу на 9% більше, ніж у цей же період минулого року.