Для українців у Польщі діють "неприємні" обмеження: хто може зіткнутися з проблемами

Іноземці – зокрема, українці – які ведуть індивідуальну господарську діяльність у Польщі, можуть зіткнутися з обмеженнями щодо прямого найму іноземних працівників. Причина – вимоги до місця постійного проживання підприємця.

Про це OBOZ.UA розповіли в міжнародній кадровій компанії. Там зазначили: це стосується оформлення працівників, яким потрібні спеціальні документи через центр зайнятості або воєводу.

"Такі обмеження створюють додаткові труднощі для українців, які відкрили власний бізнес у Польщі та залучають співробітників зі статусом PESEL UKR і громадян інших країн поза межами ЄС. Зокрема, підприємці не можуть оформляти згадані категорії іноземців на роботу через процедуру повідомлення, заяви про доручення виконання роботи або дозволу на роботу", – йдеться в повідомленні.

Водночас підкреслюється, такі підприємці можуть без обмежень наймати громадян Польщі. А крім того:

країн ЄС;

Європейської економічної зони;

Швейцарії;

іноземців, які мають повний доступ до польського ринку праці, наприклад – на підставі дозволу на постійне проживання або статусу довгострокового резидента ЄС.

У зв’язку з цим зазначається, для малого бізнесу в Польщі це означає необхідність шукати альтернативні способи залучення персоналу. Їх, як стверджується, є три:

Створення sp. z o.o. (аналог українського ТОВ).

"Однак це вимагає додаткових витрат та адміністративного й бухгалтерського супроводу. Що для малого бізнесу може виявитися занадто дорогим рішенням", – розповіли фахівці.

Співпраця з іноземними підприємцями за договорами B2B.

Такий формат, зазначається, можливий за умови справді самостійної підприємницької діяльності. Тобто, якщо фактичні умови відповідають трудовим відносинам, оформлення B2B може бути визнано неправомірним.

Втім, підкреслюється, такий варіант не завжди є прийнятним для самих працівників. Насамперед для тих, хто не бажає самостійно реєструвати JDG (польський ФОП), займатися бухгалтерією, сплатою податків та іншими формальностями.

Співпраця з агентством тимчасового працевлаштування, коли офіційним роботодавцем для іноземця є агентство, а не підприємець-JDG.

За такої моделі, як зазначається, агентство укладає з працівником трудовий або цивільно-правовий договір. А також оформляє необхідні документи для легальної роботи, нараховує та сплачує належні податки та внески до ZUS (управління соціального страхування).

При цьому, зазначається, підприємець, який користується послугами агентства, укладає з працівником договір про надання персоналу та оплачує фактично відпрацьовані працівниками години. А також безпосередньо організовує роботу на своєму підприємстві, визначає завдання та графіки, веде облік робочого часу та забезпечує належні умови й безпеку праці.

"Можливість легально залучати іноземних працівників важлива не лише для розвитку українського підприємництва в Польщі, а й для доступу українців до роботи. Якщо підприємець не може оформити працівника безпосередньо, співпраця з агенцією може стати альтернативою для обох сторін", – резюмували спеціалісти.