Для клієнтів Приват24 додали нову важливу функцію: хто може скористатись

Клієнти державного ПриватБанку, які мають рахунки в кількох фінансових установах, зможуть керувати ними через єдиний інтерфейс. Це стало можливим завдяки офіційному запуску технології open banking (відкритого банкінгу) у мобільному застосунку "Приват24" та вебверсії "Приват24 для бізнесу".

Про це повідомили у самому банку. Там зазначили, що обмін фінансовими даними між банками здійснюється вільним та безпечним шляхом за наявності прямої згоди користувача.

Ключові можливості Open Banking

Для фізичних осіб (у застосунку "Приват24")

Перегляд балансів та історії транзакцій рахунків різних банків в одному вікні без необхідності перемикатися між різними застосунками.

Зручне поповнення карток, проведння переказів з підключених рахунків та здійснення швидкості онлайн-оплат без ручного введення реквізитів.

Для фізичних осіб-підприємців (у вебверсії "Приват24 для бізнесу")

Можливість централізовано моніторити рух коштів, контролювати операційні витрати та здійснювати платежі з бізнес-рахунків, відкритих у різних банківських установах.

Рахунки яких банків вже можна додати

На стартовому етапі користувачі фізичні особи можуть підключити рахунки чотирьох фінансових установ:

Універсал Банк (зокрема рахунки monobank );

(зокрема рахунки ); ПУМБ;

А-Банк ;

; Банк "Глобус".

У вебверсії "Приват24 для бізнесу" для підприємців (ФОП) наразі доступне підключення рахунків АТ "Універсал Банк" (зокрема monobank), із поступовим розширенням списку партнерів у майбутньому.

ПриватБанк зарахує 2 тис. грн на спеціальні картки

У листопаді 2026 року українці можуть оформити через ПриватБанк спеціальну картку для отримання 2000 грн за програмою "Скринінг здоров’я 40+". Скористатися нею можуть громадяни, яким уже виповнилося 40 років, зокрема й ті, хто відзначатиме ювілей саме в листопаді 2026 року.

Гроші дозволять витратити лише на профілактичне медичне обстеження, а якщо не використати їх протягом двох місяців після зарахування, вони повернуться до державного бюджету. Під час обстеження увагу приділятимуть трьом напрямам:

порушенням роботи системи кровообігу – йдеться про виявлення ризиків і патологій, пов'язаних із серцево-судинною системою;

– йдеться про виявлення ризиків і патологій, пов'язаних із серцево-судинною системою; ендокринним захворюванням – зокрема, перевірятимуть ризики цукрового діабету та інших порушень обміну речовин;

– зокрема, перевірятимуть ризики цукрового діабету та інших порушень обміну речовин; психічному здоров'ю – програма також передбачає увагу до можливих ментальних розладів.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, за період із січня до червня 2026 року українські банки закрили 61 відділення. Найбільше – Ощадбанк, мережа якого скоротилася на 16 підрозділів. До трійки лідерів також увійшов ПриватБанк, який закрив 8 відділень.