Для клієнтів Приват24 додали нову важливу функцію: хто може скористатись
ПриватБанк додав open bankin...
Джерело: Freepik/Drazen Zigic
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Клієнти державного ПриватБанку, які мають рахунки в кількох фінансових установах, зможуть керувати ними через єдиний інтерфейс. Це стало можливим завдяки офіційному запуску технології open banking (відкритого банкінгу) у мобільному застосунку "Приват24" та вебверсії "Приват24 для бізнесу".
Про це повідомили у самому банку. Там зазначили, що обмін фінансовими даними між банками здійснюється вільним та безпечним шляхом за наявності прямої згоди користувача.
Ключові можливості Open Banking
Для фізичних осіб (у застосунку "Приват24")
- Перегляд балансів та історії транзакцій рахунків різних банків в одному вікні без необхідності перемикатися між різними застосунками.
- Зручне поповнення карток, проведння переказів з підключених рахунків та здійснення швидкості онлайн-оплат без ручного введення реквізитів.
Для фізичних осіб-підприємців (у вебверсії "Приват24 для бізнесу")
Можливість централізовано моніторити рух коштів, контролювати операційні витрати та здійснювати платежі з бізнес-рахунків, відкритих у різних банківських установах.
Рахунки яких банків вже можна додати
На стартовому етапі користувачі фізичні особи можуть підключити рахунки чотирьох фінансових установ:
- Універсал Банк (зокрема рахунки monobank);
- ПУМБ;
- А-Банк;
- Банк "Глобус".
У вебверсії "Приват24 для бізнесу" для підприємців (ФОП) наразі доступне підключення рахунків АТ "Універсал Банк" (зокрема monobank), із поступовим розширенням списку партнерів у майбутньому.
ПриватБанк зарахує 2 тис. грн на спеціальні картки
У листопаді 2026 року українці можуть оформити через ПриватБанк спеціальну картку для отримання 2000 грн за програмою "Скринінг здоров’я 40+". Скористатися нею можуть громадяни, яким уже виповнилося 40 років, зокрема й ті, хто відзначатиме ювілей саме в листопаді 2026 року.
Гроші дозволять витратити лише на профілактичне медичне обстеження, а якщо не використати їх протягом двох місяців після зарахування, вони повернуться до державного бюджету. Під час обстеження увагу приділятимуть трьом напрямам:
- порушенням роботи системи кровообігу – йдеться про виявлення ризиків і патологій, пов'язаних із серцево-судинною системою;
- ендокринним захворюванням – зокрема, перевірятимуть ризики цукрового діабету та інших порушень обміну речовин;
- психічному здоров'ю – програма також передбачає увагу до можливих ментальних розладів.
Як вже повідомляв OBOZ.UA, за період із січня до червня 2026 року українські банки закрили 61 відділення. Найбільше – Ощадбанк, мережа якого скоротилася на 16 підрозділів. До трійки лідерів також увійшов ПриватБанк, який закрив 8 відділень.
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