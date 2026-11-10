Чи врятує сонячна станція від блекаутів: скільки коштує встановлення та чи виправдані витрати

Сонячна електростанція може допомогти пережити українцям зимові відключення, але через короткий світловий день і хмарність її генерація в грудні може бути на 77-85% нижчою, ніж у липні. Гібридна система для приватного будинку коштує від 270 тис. грн, а потужніша комплектація – близько 520 тис. грн, тому перед встановленням важливо розрахувати потреби в електроенергії та необхідну ємність акумуляторів.

Про це розповів комерційний директор компанії "Генерація", яка спеціалізується на встановленні сонячних електростанцій Ігор Лєбєдєв в коментарі медіа. За оцінками фахівців, гібридна сонячна електростанція для приватного будинку може коштувати від 270 тис. грн, а потужніша комплектація – близько 520 тис. грн.

Чому взимку сонячні панелі виробляють менше електроенергії

Сонячні електростанції можуть працювати протягом усього року, а низькі температури самі по собі не заважають генерації. Навпаки, за однакового рівня сонячного випромінювання холодніші панелі здатні працювати навіть ефективніше, ніж у спеку. Основна проблема зимового періоду полягає в іншому: сонце світить менше годин, перебуває нижче над горизонтом, а похмура погода скорочує обсяг доступного випромінювання.

Тому навіть станція, яка влітку виробляє значну кількість електроенергії, у грудні чи січні може давати лише невелику частину звичного обсягу. Різниця особливо помітна в місячних показниках генерації. Для прикладу Лєбєдєв навів розрахунки двох сонячних електростанцій, спроєктованих для приватних будинків в Одеській області.

Перша система має потужність 5,9 кВт. У липні вона може виробити 896 кВт·год електроенергії, але вже в листопаді прогнозований показник знижується до 190 кВт·год. У грудні генерація становить близько 132 кВт·год, а в січні – 158 кВт·год. Друга станція потужніша – 15,02 кВт. Для неї розрахунковий виробіток у липні становить 2457 кВт·год, у листопаді – 714 кВт·год, у грудні – 569 кВт·год, а в січні – 692 кВт·год.

Таким чином, у наведених прикладах груднева генерація на 77-85% нижча, ніж у липні. Навіть велика кількість сонячних панелей не гарантує взимку такого самого обсягу електроенергії, як у теплий сезон. Водночас ці цифри є прогнозами для конкретних об'єктів, а не універсальними показниками для всієї України.

Чи зможуть сонячні панелі забезпечити будинок під час відключень

Наявність сонячних панелей на даху ще не означає, що в будинку буде електроенергія, коли зникне напруга в загальній мережі. Звичайна мережева сонячна електростанція автоматично припиняє роботу під час знеструмлення, це необхідно, зокрема, для безпеки працівників, які можуть ремонтувати електромережі.

Щоб використовувати власну генерацію під час відключень, потрібна інша конфігурація – гібридна сонячна електростанція. Вона передбачає встановлення інвертора з функцією резервного живлення та акумуляторних батарей, які накопичують вироблену електроенергію.

Насамперед власнику будинку потрібно визначити, які саме прилади мають залишатися увімкненими під час знеструмлення. Зазвичай до переліку необхідного обладнання входять:

холодильник;

освітлення;

роутер та інтернет-обладнання;

автоматика газового котла;

циркуляційні насоси;

розетки для заряджання телефонів та роботи невеликої побутової техніки.

Якщо ж потрібно забезпечити роботу електричного опалення, бойлера, електроплити або інших потужних приладів, система має бути значно продуктивнішою. Відповідно, зростатимуть вимоги до інвертора, акумуляторів і загальної потужності обладнання.

За словами Лєбєдєва, головне завдання – не просто встановити якомога більше сонячних панелей, а правильно розрахувати всю систему відповідно до споживання конкретного будинку. Адже панелі виробляють електроенергію, а акумулятори зберігають її для використання тоді, коли генерація недостатня або взагалі відсутня.

Узимку це особливо важливо, протягом кількох похмурих днів сонячної енергії може не вистачати навіть для повного відновлення заряду батарей. Тому фахівець радить передбачити можливість заряджання акумуляторів від загальної електромережі. Якщо відключення тривалі, додатковим джерелом живлення може стати генератор.

Скільки годин працюватимуть прилади від акумулятора

Ємність акумулятора потрібно підбирати не лише за кількістю побутових приладів, а й з урахуванням того, скільки часу вони мають працювати автономно. Для цього варто приблизно порахувати сумарне споживання електроенергії. Наприклад, якщо холодильник, освітлення, інтернет, автоматика котла та інші необхідні прилади разом споживають у середньому 0,5 кВт, за вісім годин їм знадобиться приблизно 4 кВт·год електроенергії.

Однак під час розрахунку потрібно враховувати, що використати всю номінальну ємність акумулятора зазвичай неможливо. Якщо орієнтуватися на доступні для споживачів 80% заряду, автономність буде приблизно такою:

Ємність акумулятора За навантаження 0,5 кВт За навантаження 1 кВт 5,12 кВт·год близько 8 годин близько 4 годин 10 кВт·год близько 16 годин близько 8 годин 16 кВт·год близько 25 годин близько 13 годин

Фактичний час роботи залежить від реального споживання, втрат під час перетворення електроенергії та характеристик обладнання. Тобто акумулятор на 5,12 кВт·год може забезпечити базові потреби невеликого домогосподарства приблизно на вісім годин, якщо середнє навантаження становить 0,5 кВт. Якщо одночасно ввімкнути більше приладів і збільшити споживання до 1 кВт, час автономної роботи скоротиться приблизно вдвічі.

Скільки коштує сонячна станція для будинку

Вартість обладнання залежить від того, чи потрібна власнику лише резервна система на випадок відключень, чи повноцінна сонячна електростанція з можливістю виробляти та накопичувати електроенергію. За оцінкою Лєбєдєва, базову систему резервного живлення для квартири без сонячних панелей можна облаштувати від 2,5 тис. доларів. За розрахункового курсу 45,5 грн за долар це приблизно 114 тис. грн.

Для приватного будинку гібридна сонячна електростанція обійдеться дорожче. Експерт навів два приклади комплектацій:

Комплектація Вартість під ключ Панелі 5,9 кВт, інвертор 6 кВт, акумулятор 5,12 кВт·год від 270 тис. грн Панелі 15,02 кВт, інвертор 15 кВт, акумулятор 16 кВт·год близько 520 тис. грн

Перша система розрахована на базові потреби домогосподарства та має меншу потужність генерації й накопичення. Друга – значно продуктивніша, тому може забезпечувати більший обсяг споживання, але потребує майже вдвічі більших початкових вкладень.

Важливо, що це приклади конкретних комплектацій, а не фіксований прайс для всіх будинків. Остаточна сума залежатиме від особливостей об'єкта, кількості панелей, типу інвертора, ємності акумуляторів, складності монтажу та інших технічних умов.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українці можуть вимагати зменшення платіжок за опалення, гарячу й холодну воду та водовідведення, якщо ці послуги не надавалися під час тривалих відключень світла або їхня якість не відповідала нормативам. Для цього потрібно звернутися до постачальника та домогтися складання акта-претензії.