Чи може власник квартири заходити до орендарів без дозволу: що потрібно знати українцям

В Україні власник квартири не має необмеженого права заходити до житла, яке здає в оренду, без погодження з наймачем, навіть якщо має власні ключі, адже Конституція та Цивільний кодекс гарантують недоторканність житла людям, які законно в ньому проживають. Планові відвідування потрібно узгоджувати відповідно до договору, а незаконне проникнення без згоди орендаря за певних обставин може спричинити кримінальну відповідальність за статтею 162 Кримінального кодексу України.

OBOZ.UA з'ясував, що насправді потрібно знати українцям. Правила таких відносин визначаються Конституцією України, Цивільним кодексом та умовами укладеного між сторонами договору.

Чи має право власник заходити до квартири без попередження

Насамперед українське законодавство розмежовує право власності на нерухомість і право користування житлом. Відповідно до статті 317 Цивільного кодексу України, власнику належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. Він може самостійно вирішувати, як використовувати квартиру, зокрема передавати її в оренду.

Однак після укладення договору найму житла виникають окремі правовідносини. Згідно зі статтею 810 Цивільного кодексу, за договором найму житла одна сторона – власник передає або зобов'язується передати іншій стороні житло для проживання на певний строк за плату.

Отже, на час дії договору наймач отримує законні підстави проживати у квартирі та користуватися нею відповідно до погоджених умов. Водночас, стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла. Зазначається, що ця гарантія поширюється не лише на власників нерухомості, а й на осіб, які законно користуються відповідним помешканням.

Аналогічний принцип закріплений у статті 311 Цивільного кодексу України, яка передбачає право фізичної особи на недоторканність житла. Таким чином, сам факт володіння квартирою не надає орендодавцю необмеженого права заходити до неї в будь-який час без погодження з наймачем.

Навіть якщо власник має запасні ключі, це не означає, що він може користуватися ними на власний розсуд, ігноруючи права людей, які проживають у квартирі. При цьому важливе значення мають умови договору оренди, у якому сторони можуть заздалегідь визначити порядок відвідування житла.

Коли власник може потрапити до квартири без згоди орендаря

Загальне правило щодо недоторканності житла передбачає окремі винятки, пов'язані з надзвичайними обставинами. Зокрема, стаття 30 Конституції України допускає проникнення до житла без попереднього судового рішення у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна або безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, у встановленому законом порядку.

Для орендованих квартир практичне значення мають передусім аварійні ситуації, які можуть створювати загрозу мешканцям або майну. Наприклад, ідеться про пожежу, витік газу, серйозне пошкодження водопровідних мереж, затоплення або іншу небезпечну подію, яка потребує термінового реагування.

У таких випадках зволікання може призвести до значних збитків або створити загрозу життю та здоров'ю людей. Однак, важливо розуміти, що сама наявність аварії не означає автоматичного права власника самостійно проникати до житла будь-яким способом. Доступ має здійснюватися з дотриманням передбачених законом процедур.

Залежно від обставин до вирішення ситуації можуть залучатися аварійні комунальні служби, рятувальники або поліція. Водночас, бажання власника перевірити, чи все гаразд із ремонтом, меблями або побутовою технікою, не є невідкладною підставою для входу до квартири без згоди орендаря. Тому звичайні огляди стану житла потрібно погоджувати окремо.

Чи може власник приходити перевіряти квартиру щомісяця

Власник нерухомості зацікавлений у збереженні свого майна та має право контролювати виконання умов договору оренди. Однак таке право не означає, що він може довільно встановлювати графік відвідувань або приходити без попередження.

Найкращий спосіб уникнути конфліктів – заздалегідь визначити порядок огляду квартири в договорі. Наприклад, сторони можуть погодити, що власник має право перевіряти стан житла один раз на місяць, але повинен попередити наймача за 24 або 48 годин. Також можна передбачити, що відвідування відбуватиметься лише в узгоджений час і за присутності орендаря.

Окремо, варто визначити правила доступу для проведення ремонтних робіт, перевірки комунікацій, зняття показників лічильників або обслуговування обладнання. При цьому закон не встановлює універсального правила, за яким власник будь-якої орендованої квартири може приходити, наприклад, раз на місяць без додаткового погодження.

Періодичність та умови планових візитів залежать від домовленостей між сторонами, а також від загальних вимог законодавства. Якщо відповідні положення в договорі відсутні, доцільно погоджувати кожне відвідування окремо.

Що робити, якщо господар заходить до квартири, коли орендарів немає

На практиці конфлікти часто виникають тоді, коли власник користується запасними ключами та заходить до квартири за відсутності наймачів. Наприклад, людина повертається додому та помічає, що в помешканні хтось був, пересував речі або перевіряв стан кімнат.

У такій ситуації насамперед варто з'ясувати обставини візиту та перевірити положення договору оренди. Якщо власник зайшов без погодження і не було невідкладної ситуації, наймач може письмово повідомити про неприпустимість таких дій та вимагати дотримання домовленостей.

Важливо також зберегти можливі докази порушення. Зазначається, що це можуть бути повідомлення в месенджерах, у яких власник підтверджує свій візит, записи камер відеоспостереження, свідчення очевидців або інші матеріали, що допоможуть встановити обставини події.

Якщо подібні випадки повторюються, орендар може запропонувати письмово уточнити порядок доступу до квартири. Водночас, якщо ситуація супроводжується погрозами, пошкодженням майна або іншими протиправними діями, можуть виникнути підстави для звернення до правоохоронних органів.

Чи загрожує власнику квартири кримінальна відповідальність

У деяких випадках самовільне проникнення власника до орендованої квартири може мати ознаки кримінального правопорушення. Зокрема, стаття 162 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за порушення недоторканності житла.

Йдеться про незаконне проникнення до помешкання, проведення незаконного огляду або обшуку, незаконне виселення та інші дії, що порушують відповідне право людини. За частиною першою цієї статті передбачено штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років.

Якщо відповідні дії вчинені службовою особою або супроводжуються насильством чи погрозою його застосування, частина друга статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Однак, не кожен візит власника без попередження автоматично означає вчинення кримінального правопорушення.

Що пояснює адвокатка про права орендодавців

Адвокатка Альона Радєва у коментарі медіа наголосила, що власник квартири зберігає право власності на нерухомість, однак передання її в оренду обмежує можливість довільного доступу до житла. За її поясненням, на час дії договору наймач отримує законне право користуватися квартирою, а конституційні гарантії недоторканності житла поширюються і на нього.

Відповідно, наявність запасного комплекту ключів не дозволяє власнику самостійно заходити до помешкання за відсутності орендаря без належних підстав. Експертка також звернула увагу на важливість договору оренди. Саме в ньому варто визначити, за скільки часу власник повинен попереджати про візит, коли може перевіряти стан квартири та як організовується доступ для ремонту.

Окремо, адвокатка пояснила, що невідкладні ситуації, зокрема пожежі, витоки газу чи серйозні аварії, потребують особливого порядку реагування. За необхідності до таких випадків слід залучати відповідні аварійні служби або правоохоронців.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні знизили ставку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) для громадян, які офіційно здають нерухомість в оренду – їм дозволять сплачувати не 18%, а 5%. Авторка пропозиції вважає, що це сприятиме детінізації ринку оренди і відповідно – притоку коштів в бюджет.