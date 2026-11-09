Відключення світла стали непередбачуваними: енергетики пояснили, як розподіляють електроенергію

Якщо у сусідньому будинку вже є світло, а у вашому немає, це може бути пов'язано з різними лініями електропостачання, локальними аваріями, складністю ремонтів або використанням резервних джерел живлення. Щоб з'ясувати причину відключення, перевірте графіки та повідомлення свого обленерго, а якщо вони не пояснюють ситуацію – зверніться до ОСББ чи обслуговуючої компанії.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Особливості роботи енергосистеми, пошкодження обладнання, аварійні ситуації та різне підключення будинків до електромереж можуть впливати на те, коли саме споживачі отримують електроенергію.

Що робити якщо не повертають електроенергію. Джерело: Міненерго

Чому в сусідньому будинку вже є світло, а у вашому досі немає

Одне з найпоширеніших запитань під час відключень – чому в одних будинках електропостачання вже відновили, тоді як інші залишаються знеструмленими протягом тривалого часу. Причин може бути декілька, і далеко не всі вони пов'язані з погодинними графіками.

Після масштабних аварій або пошкоджень енергетичної інфраструктури електропостачання відновлюють поступово. Насамперед необхідно забезпечити роботу об'єктів критичної інфраструктури, зокрема лікарень, водоканалів, дитячих садочків та громадського електротранспорту. Такі об'єкти мають особливе значення для життєдіяльності міст, тому їхнє електропостачання потребує першочергової уваги.

Водночас, швидкість повернення світла в житлові будинки залежить від масштабів пошкоджень та складності ремонтних робіт. Якщо на одній ділянці мережі проблема незначна, електроенергію можуть відновити досить швидко. Якщо ж пошкоджене обладнання потребує заміни або ремонт ускладнений, відновлення може тривати значно довше.

Окремою причиною можуть бути локальні аварії в мережах обленерго або внутрішньобудинкових електромережах. Наприклад, після повернення електроенергії багато споживачів одночасно вмикають обігрівачі, бойлери, пральні машини та інші потужні прилади. Через різке збільшення навантаження обладнання може не витримати, що призведе до повторного знеструмлення.

У такому випадку світло може зникнути навіть після завершення запланованого відключення. Енергетикам або обслуговуючій компанії доведеться додатково перевіряти обладнання та усувати несправність. Водночас, наявність освітлення у вікнах сусіднього будинку не завжди означає, що там відновили централізоване електропостачання. Мешканці можуть використовувати зарядні станції, інвертори або інші резервні джерела живлення. Тому візуально визначити, чи підключений будинок до загальної мережі, не завжди можливо.

Чому світло найчастіше вимикають вранці та ввечері

Ранкові та вечірні години традиційно є періодами найбільшого споживання електроенергії. Саме тоді значна частина українців одночасно користується електроприладами, що створює додаткове навантаження на енергосистему.

Вранці люди прокидаються, готують їжу, використовують бойлери, електрочайники, праски та інші прилади. Увечері споживання знову зростає, адже українці повертаються додому, вмикають освітлення, готують вечерю, користуються побутовою технікою та обігрівачами. Такі періоди називають ранковим і вечірнім максимумами споживання. У цей час енергосистемі необхідно забезпечити найбільшу кількість електроенергії.

Якщо через російські обстріли електростанції пошкоджені та не можуть виробляти достатньо електроенергії, а мережі не здатні передати необхідний обсяг потужності, виникає дефіцит. У такій ситуації диспетчери змушені обмежувати споживання, щоб зберегти стабільність енергосистеми.

Саме тому відключення можуть припадати на години, коли попит на електроенергію найбільший, це не означає, що в інші періоди дефіциту немає, але навантаження на систему може бути меншим. Крім того, графіки можуть змінюватися залежно від поточної ситуації. Якщо обсяг доступної генерації зменшується або споживання різко зростає, обмеження можуть посилюватися. Якщо ситуація покращується, енергетики можуть скорочувати тривалість відключень.

Чому електроенергія зникає не за графіком

Погодинні графіки відключень не завжди можуть передбачити всі ситуації, які виникають в енергосистемі. Іноді електропостачання припиняється раніше за запланований час або не відновлюється після завершення визначеного періоду. Однією з причин є аварійні відключення. Їх застосовують у випадках, коли необхідно терміново зменшити навантаження на енергосистему та запобігти масштабнішим аваріям.

Такі обмеження можуть вводитися після обстрілів енергетичних об'єктів, пошкодження обладнання, різкого зростання споживання або інших непередбачуваних ситуацій. Команди щодо застосування аварійних обмежень надають диспетчери НЕК "Укренерго". Вони відстежують стан енергосистеми та реагують на зміни, які можуть загрожувати її стабільній роботі.

Після отримання відповідної команди оператори систем розподілу, тобто обленерго, повинні виконати її у визначені терміни. За наведеними роз'ясненнями, на це може відводитися приблизно 10-15 хвилин. Важливо, що під час аварійних відключень погодинні графіки не діють. Тому навіть якщо за розкладом у конкретної черги має бути електроенергія, її можуть відключити через аварійну ситуацію.

Так само можливе відновлення електропостачання раніше або пізніше прогнозованого часу. У таких випадках необхідно орієнтуватися на офіційні повідомлення енергетиків, а не лише на заздалегідь оприлюднений графік.

Чому сусідні будинки відключають у різний час

Ще одна причина, через яку українці можуть мати різні графіки відключень, – особливості побудови електричних мереж. Енергетики не завжди можуть відключати окремі будинки за власним бажанням. У багатьох випадках обмеження застосовують до цілих ліній електропередачі, які можуть охоплювати значну територію.

До однієї лінії можуть бути підключені житлові будинки, підприємства, установи та інші об'єкти. Через це навіть невеликі відмінності в схемі електропостачання можуть призводити до різних графіків для споживачів, які проживають поруч.

Наприклад, два будинки, розташовані через дорогу, можуть отримувати електроенергію від різних ліній. Одну з них у певний час відключають, тоді як інша продовжує працювати. Відповідно, мешканці одного будинку залишаються без світла, а в іншому електропостачання не припиняється.

Іноді різні лінії живлення можуть бути навіть у межах одного багатоквартирного будинку, окремі під'їзди можуть мати різні графіки. У результаті сусіди, які живуть через стіну, іноді отримують електроенергію в різний час.

Такі ситуації не обов'язково свідчать про порушення правил розподілу електроенергії. Вони можуть бути пов'язані з технічними особливостями мережі, схемами підключення та необхідністю виконувати диспетчерські команди.

Як дізнатися, чому немає світла саме у вашій квартирі

Якщо електроенергія відсутня довше, ніж передбачено графіком, варто перевірити інформацію на офіційних ресурсах оператора системи розподілу, який обслуговує вашу адресу. Насамперед необхідно з'ясувати, чи діють у регіоні аварійні відключення. Якщо вони запроваджені, відсутність електроенергії може бути пов'язана з терміновими обмеженнями, які не враховуються у звичайному погодинному графіку.

Також варто перевірити, до якої черги або підчерги належить конкретна адреса. Зазначається, що це допоможе зрозуміти, коли електропостачання має бути обмежене відповідно до оприлюдненого розкладу.

Окрему увагу слід звернути на повідомлення про локальні аварії, пошкодження обладнання та ремонтні роботи. Якщо на певній ділянці мережі виникла несправність, відновлення електроенергії може відбуватися незалежно від графіків. Якщо ж на офіційних ресурсах обленерго немає інформації про аварійні відключення, а ваша адреса не підпадає під погодинні обмеження, варто звернутися до ОСББ або обслуговуючої компанії.

Причина може полягати у внутрішньобудинковій електромережі, несправності обладнання або проблемах із подачею електроенергії до конкретного під'їзду чи квартири. Таким чином, відсутність світла не завжди означає, що ваш будинок відключили відповідно до графіка.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Росія атакує ключові підстанції 750 і 330 кВ, через які електроенергія з Рівненської та Хмельницької АЕС передається до Києва, центральних і східних областей, через що атомні електростанції змушені обмежувати генерацію. Після ударів також пошкоджено теплову генерацію, трансформатори, вимикачі та релейне обладнання.