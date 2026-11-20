Були пов'язані з "Хімпромом": в Україні накрили міжнародну мережу "офісів", які виманювали гроші

В Україні та ще трьох європейських країнах завершили міжнародну спецоперацію Connect проти мережі шахрайських кол-центрів, пов'язаної зі злочинним угрупованням "Хімпром". Зловмисники телефонували громадянам країн ЄС, представлялися працівниками банків або поліції та переконували переказувати заощадження на нібито безпечні рахунки або конвертувати їх у криптовалюту. Шахрайські "офіси" діяли в Києві, Дніпрі та Івано-Франківську, а сама злочинна організація працювала на території чотирьох держав.

У межах розслідування 16 особам повідомили про підозру, ще 39 учасників організації екстрадували за запитами правоохоронців Чехії, Латвії та Литви. Про завершення операції повідомили в Офісі генерального прокурора (ОГП).

"Хімпром" – транснаціональна злочинна спільнота, яку українські правоохоронці пов'язують із наркоторгівлею, шахрайством, вимаганням і насильницькими злочинами. За даними Нацполіції, її створив громадянин РФ Єгор Буркін на прізвисько "Мексиканець". Перебуваючи за кордоном і перебуваючи в міжнародному розшуку з 2019 року, він продовжував дистанційно координувати діяльність угруповання. Серед його напрямів "роботи" правоохоронці також називають мережі шахрайських і вербувальних кол-центрів, через які ошукували громадян Європи та залучали людей до наркобізнесу.

Завершальний етап відбувся 19 листопада. Тоді п'ятьом особам повідомили про підозру в участі у злочинній організації та пособництві в шахрайстві. Чотирьом із них додатково інкримінують пособництво в закінчених замахах на шахрайство.

Затриманий в ході спецоперації. Джерело: ОГП

Трьох підозрюваних затримали. Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Четверо з підозрюваних перебувають у міжнародному розшуку.

Загалом оголошено 16 підозр. Джерело: ОГП

Як шахраї виманювали гроші у європейців

За даними слідства, учасники мережі використовували технології масових телефонних дзвінків, підміну номерів та заздалегідь підготовлені сценарії розмов. Вони повідомляли потенційним жертвам, що сторонні особи нібито отримали доступ до їхніх банківських рахунків і намагаються викрасти гроші.

Спецоперацію завершили 19 листопада. Джерело: ОГП

Щоб "захистити" заощадження, людям пропонували терміново перевести кошти на спеціальні безпечні рахунки або обміняти їх на криптовалюту. Насправді таким способом шахраї привласнювали гроші потерпілих. Зокрема, використовували:

спуфінг – підміну номера телефону, щоб дзвінок виглядав як звернення від банку чи іншої установи;

– підміну номера телефону, щоб дзвінок виглядав як звернення від банку чи іншої установи; вішинг – телефонне шахрайство, під час якого людей обманом змушують розкрити конфіденційну інформацію або переказати гроші;

– телефонне шахрайство, під час якого людей обманом змушують розкрити конфіденційну інформацію або переказати гроші; технології масових дзвінків для одночасного контакту з великою кількістю потенційних жертв.

Як повідомляв OBOZ.UA, 17 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся з виконувачем обов’язків генерального прокурора Антоном Ковальським. Серед іншого вони говорили про розслідування справ, пов’язаних із діяльністю угруповання "Хімпром".