Бренд "Королівський смак" зупинив роботу в Україні: які продукти можуть зникнути

Компанія "Віктор і К", якій належить бренд "Королівський Смак", припинила закупівлю олійних культур, призупинила виробництво і скоротить частину працівників. Наразі завершується відвантаження готової продукції – соняшникової олії, майонезів, соусів та інших продуктів.

Про це йдеться у повідомленні керівника пресслужби підприємства Геннадія Тертичного. "Найважче в цій ситуації те, що ми змушені залишати людей без роботи. Багато хто працює з нами роками, і ми розуміємо, що за кожним працівником стоїть його родина", – наголосив він.

Представник компанії пояснив таке рішення критичною ситуацією в енергетиці і постійною загрозою російських обстрілів. Постійні перебої з електроенергією не дозволяють забезпечити стабільну роботу підприємства, а загроза ракетних та дронових ударів створює додаткові ризики для наших працівників.

За словами Тертичного, це офіційна позиція компанія і більше інформації не нададуть.

Що відомо про "Королівський смак"

"Віктор і К" – підприємство Кіровоградської області, яке спеціалізується на виробництві продуктів харчування. Під торговою маркою "Королівський смак" в Україні продаються:

соняшникова олія ;

; майонез, кетчуп та інші види соусів;

консервовані продукти ;

; макаронні вироби;

згущене молоко ;

; інші продукти.

В Україні зупинився найбільший виробник соняшникової олії

За день до цього про зупинку всіх своїх олійноекстракційних заводів і закупівлі насіння повідомив агрохолдинг "Кернел", який є найбільшим виробником та експортером соняшникової олії в Україні. Його продукція відома українцям під торговими марками "Щедрий Дар", "Стожар", "Чумак".

Заяву було зроблено після низки цілеспрямованих атак із боку російської окупаційної армії, зокрема в останні декілька діб. Внаслідок цього було пошкоджено виробничі будівлі, обладнання та резервуари. Наразі компанія продовжує відвантажувати продукцію з наявних складських запасів.

Низка інших великий учасників олійної галузі також зупинили роботу: Delta Wilmar Ukraine, Ніжинський жиркомбінат, завод "Потоки". Втім, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин запевняє, що на даному етапі це не вплине на достатність олії на полицях, але може завдати сильного удару по аграріях.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що на тлі обстрілів закупівельні ціни на соняшник в Україні впали до 15-16 тис. грн/т. Водночас експорт до Туреччини та Болгарії ускладнюють мита.