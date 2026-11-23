Бізнесу в Україні дали один місяць: коли почнуть діяти нові правила бронювання від мобілізації

В Україні запровадили перехідний період для бізнесу зі статусом критичності. Підприємствам дали час до 20 грудня, аби привести свою діяльність у відповідність до нових правил бронювання військовозобов’язаних працівників від мобілізації.

Про це йдеться в ухваленій 19 листопада постанові Кабінету міністрів №1452. Крім того, були погоджені 100% оновлених критеріїв критичності.

Що зміниться

Перехідний період поширюється на рішення про визначення підприємств критично важливими, строк дії яких закінчився з 27 жовтня до набрання чинності новою постановою або закінчується до 20 грудня. Водночас продовження не застосовується, якщо рішення про критичність скасовано або воно підлягає скасуванню через втрату чинності критеріїв, за якими підприємство отримало відповідний статус.

На аналогічний строк продовжили бронювання, оформлені через портал "Дія" для працівників таких підприємств, якщо термін їхньої дії закінчився або закінчується у визначений постановою період. Якщо рішення про критичність або бронювання діють довше, нові правила не скорочують установлених строків.

Що це означає для бізнесу

Підприємства оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів мають до 20 грудня привести кількість заброньованих працівників у відповідність до встановленого ліміту. Сам ліміт не змінюється і становить 95%.

Водночас змінюється база для його розрахунку: тепер кількість заброньованих визначатимуть від загальної чисельності військовозобов'язаних працівників підприємства, а не від чисельності, зазначеної в рішенні Міноборони чи Міненерго.

Критерії критичності оновили

Координаційний центр уже погодив 100% оновлених критеріїв критичності. До кінця наступного тижня органи влади мають переглянути раніше видані рішення та визначити, які підприємства зберігають відповідний статус за новими вимогами.

Якщо підприємство не відповідає оновленим критеріям, але підпадає під інші чинні вимоги, воно може повторно подати документи для отримання статусу критично важливого.

Окремо передбачена можливість збільшення ліміту бронювання для стратегічно важливих підприємств. У таких випадках Координаційний центр може надати відповідну рекомендацію, але для цього орган влади повинен обґрунтувати, чому стандартного ліміту недостатньо.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, військовозобов'язані чоловіки з відстрочкою чи бронюванням від мобілізації можуть виїздити за межі країни у службові відрядження. Теоретично можливі й поїздки за кордон на навчання чи відпочинок, однак тут ризик відмови прикордонників у виїзді зростає.