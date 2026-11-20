Бізнесу можуть дозволити бронювати 100% працівників: частину з них доведеться "віддавати" щомісяця

В Україні можуть повернути можливість для бізнесу бронювати від мобілізації до 100% військовозобов’язаних працівників. Запропонована урядом модель включає обов’язок для підприємств щомісячно направляти 1% персоналу до війська.

Як повідомляє народний депутат Олександр Федієнко ("Слуга народу"), відповідне доручення зафіксовано у протоколі засідання Кабінету Міністрів від 23 жовтня 2026 року.

Що пропонується

Механізм повного бронювання працівників доручили розробити Міністерствам економіки і оборони, а також Генштабу ЗСУ. Головною умовою для компаній має стати виконання мобілізаційного зобов’язання – щомісячне направлення до війська до 1% своїх військовозобов’язаних працівників. При цьому їм гарантується:

визначений строк проходження служби;

збереження робочих місць та заробітної плати.

Таким чином уряд намагається поєднати два пріоритетні завдання: безперебійне поповнення армії особовим складом та збереження критично важливого кадрового потенціалу економіки.

Ключові юридичні та практичні прогалини

Попри концептуальну логіку, між ідеєю та її практичним впровадженням залишається низка невирішених правових колізій. Вони і можуть стати на заваді реалізації такої пропозиції, пояснюють у "Судово-юридичній газеті".

Незрозумілий механізм відбору

Українське законодавство не наділяє роботодавця повноваженнями самостійно здійснювати призов. Наразі ж не визначено, хто саме забезпечуватиме направлення людей до війська (бізнес, ТЦК чи держава) і чи буде такий процес добровільним.

Відсутність гарантій повернення працівників

У протоколі йдеться про службу "на визначений строк", але її конкретна тривалість не встановлена. Чинне законодавство чітко розмежовує підстави для відстрочки (ст. 23 Закону про мобілізацію) та підстави для звільнення зі служби (ст. 26 Закону про військовий обов'язок), тому без змін у законах бізнес ризикує втратити фахівців назавжди попри обіцянки зберегти за ними робоче місце.

Складнощі з розрахунком квоти

Невідомо, як рахувати 1% на невеликих підприємствах (наприклад, 0,8 особи зі штату у 80 військовозобов'язаних) та чи враховувати працівників, які вже мають відстрочку з інших причин. За рік відрахування по 1% на місяць можуть забрати до 12% колективу, що стане критичним ударом для галузей із дефіцитними інженерами, енергетиками чи зв'язківцями.

Раніше в уряді вже заявляли про намір підготувати прозорий порядок повного бронювання із мобілізаційним зобов’язанням до 1 грудня 2026 року. Експерти наголошують, що для безпечної роботи нової системи держава має спершу ухвалити необхідні законодавчі зміни та узгодити процедури з роботодавцями, аби бізнес не став заручником юридично нездійсненних вимог.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, військовозобов'язані чоловіки з відстрочкою чи бронюванням від мобілізації можуть виїздити за межі країни у службові відрядження. Теоретично можливі й поїздки за кордон на навчання чи відпочинок, однак тут ризик відмови прикордонників у виїзді зростає.