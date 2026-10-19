Бізнесу компенсуватимуть до 30 млн грн за знищене майно: хто зможе отримати гроші

В Україні максимальну компенсацію бізнесу за пошкоджене або знищене війною майно збільшили з 10 до 30 млн грн, розширили перелік активів і територій програми, а також підвищили ліміт відшкодування витрат на страхування воєнних ризиків до 5 млн грн. Для участі в механізмі компенсації майна підприємство має сплатити внесок 0,5% від заявленої суми потенційних збитків, водночас отримання державних коштів не позбавляє його права вимагати від Росії відшкодування решти шкоди.

Відповідні зміни уряд затвердив постановою №1157 від 17 вересня 2026 року, якою оновив порядок надання компенсацій, передбачений постановою №1541. Головна мета механізму – допомогти підприємствам швидше відновлювати роботу після атак, не чекаючи роками на повне відшкодування збитків через суди або міжнародні інституції.

До 30 млн грн за знищене майно: як працює компенсація

Найважливішою зміною стало збільшення максимальної суми компенсації прямих збитків. Якщо раніше підприємство могло претендувати на відшкодування в межах 10 млн грн, то тепер ліміт становить 30 млн грн на одного суб'єкта господарювання.

Йдеться про збитки, яких підприємство зазнало внаслідок воєнних подій, зокрема пошкодження або знищення майна через російські атаки. Проте новий ліміт не означає, що кожен постраждалий бізнес автоматично отримає 30 млн грн. Розмір компенсації залежатиме від фактичних прямих збитків, підтверджених відповідними документами та незалежною оцінкою.

Наприклад, якщо підприємство втратило обладнання вартістю 8 млн грн, воно не може претендувати на максимальні 30 млн грн лише через участь у програмі. Водночас якщо прямі збитки становлять 50 млн грн, державне відшкодування обмежуватиметься встановленою максимальною сумою.

Таким чином, програма не передбачає повного покриття всіх економічних втрат підприємства. Її завдання – забезпечити бізнес частиною необхідних коштів, які можна спрямувати на відновлення діяльності.

Київ і Київську область включили до програми

Ще одне суттєве нововведення стосується географії державної підтримки. До переліку територій підвищеного ризику, на які поширюється відповідний механізм, додали Київ та Київську область. Раніше підприємства столиці, які зазнавали пошкоджень через російські обстріли, не могли скористатися цим напрямом компенсації на загальних підставах.

Тепер бізнес, розташований у Києві та області, також може претендувати на участь у програмі за умови відповідності встановленим вимогам. Водночас уряд розширив перелік майна, яке може підпадати під компенсацію. До нього додали:

інженерні мережі підприємств;

паливні ємності та паливо для розпорядників акцизних складів;

транспортні засоби, призначені для перевезення пального;

сільськогосподарську техніку;

вантажні автомобілі та причепи масою понад 7,5 тонни.

Крім того, передбачена можливість компенсації за рухоме майно, яке перебувало в транзиті через територію підвищеного ризику. Державна підтримка більше не обмежується лише нерухомістю чи стаціонарним обладнанням. Відшкодування може стосуватися також окремих транспортних засобів та інших активів, без яких підприємство не здатне повноцінно працювати.

Наприклад, для аграрного підприємства втрата комбайна або трактора може означати неможливість провести сезонні роботи. Для логістичної компанії знищення вантажного транспорту безпосередньо впливає на виконання замовлень, а для паливного бізнесу пошкодження резервуарів може призвести до зупинення операцій.

Скільки потрібно заплатити для участі в програмі

Попри державний характер програми, участь у механізмі компенсації пошкодженого майна не є повністю безоплатною. Підприємство повинно сплатити внесок у розмірі 0,5% від заявленого ймовірного розміру збитків за весь період участі в програмі.

Тобто розмір внеску залежить від того, на яку потенційну суму компенсації розраховує бізнес. Для прикладу:

Заявлена сума збитків Внесок 0,5% 1 млн грн 5 000 грн 5 млн грн 25 000 грн 10 млн грн 50 000 грн 20 млн грн 100 000 грн 30 млн грн 150 000 грн

Отже, якщо підприємство заявляє потенційні збитки на максимальні 30 млн грн, внесок становитиме 150 тис. грн. Важливо, що цей платіж не є страховою премією у звичайному розумінні, це внесок за участь у державному механізмі компенсації.

Однією з найбільш практичних змін стало спрощення процедури участі. Раніше підприємствам потрібно було проводити оцінку майна ще до входження в програму. Зазначається, що це створювало додаткові витрати, адже бізнес мав оплачувати послуги оцінювача незалежно від того, чи зазнає він фактичних збитків у майбутньому.

Тепер цей етап перенесли. На момент приєднання до програми підприємство самостійно декларує ймовірний розмір збитків, на підставі якого розраховується внесок у розмірі 0,5%. Незалежна оцінка стає необхідною вже після того, як майно фактично було пошкоджене або знищене і підприємство звертається по компенсацію.

У такому разі оцінювач визначає розмір прямих реальних збитків та готує відповідний звіт. Саме цей документ використовується для підтвердження розміру заявленої шкоди. Завдяки новим правилам бізнесу не потрібно заздалегідь витрачати гроші на повноцінну оцінку лише для того, щоб отримати можливість брати участь у програмі.

До 5 млн грн на страхування від воєнних ризиків

Окремий напрям державної підтримки стосується підприємств, які страхують своє майно від воєнних ризиків. У цьому випадку механізм працює інакше. Бізнес укладає договір зі страховою компанією та сплачує страхову премію, після чого може отримати часткову компенсацію відповідних витрат через ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА).

Вересневими змінами максимальну суму такої компенсації збільшили з 3 до 5 млн грн на підприємство на рік за одним договором. Крім того, програму поширили на орендоване майно, це важливо для підприємств, які працюють не у власних виробничих чи складських приміщеннях, а орендують їх.

Водночас 5 млн грн – це граничний розмір державного відшкодування частини страхової премії, а не сума, яку бізнес автоматично отримає у разі знищення майна. Саме страхове відшкодування у разі настання передбаченої договором події регулюється умовами страхування.

За даними, наведеними станом на 17 вересня 2026 року, ЕКА отримало 195 заяв на компенсацію страхових премій. Позитивні рішення ухвалили за 39 заявами на загальну суму понад 56 млн грн. Перші чотири компанії отримали фактичні виплати ще у травні – загалом 6,8 млн грн. Завдяки державній підтримці середня ефективна вартість страхування для них знизилася з 4,24% до 1,19%.

Станом на 17 вересня 2026 року за напрямом компенсації пошкодженого або знищеного майна було погоджено 323 заяви. Загальний обсяг потенційних компенсацій за ними становив 6,8 млрд грн.

Якщо збитки перевищують 30 млн грн: чи можна отримати решту грошей

Одне з головних питань для підприємців – що відбувається, коли реальні втрати значно перевищують максимальну державну компенсацію. Наприклад, російський удар знищив виробничий комплекс, обладнання та запаси підприємства. Загальний розмір шкоди становить 100 млн грн, але за державною програмою компанія може отримати не більше 30 млн грн прямих збитків.

Отримання часткової компенсації не означає автоматичної відмови від права на відшкодування решти збитків. За умовами механізму підприємство відступає державі право вимоги до Російської Федерації лише в межах суми фактично отриманої компенсації.

Тобто якщо бізнесу виплатили 30 млн грн, саме на цю суму відповідне право вимоги переходить до держави. Решту збитків підприємство може заявляти через передбачені законодавством українські та міжнародні механізми.

Причому йдеться не лише про безпосередню вартість знищеного майна. Залежно від обставин та правових підстав підприємство може претендувати також на відшкодування інших складових шкоди, зокрема витрат на відновлення діяльності, релокацію та втраченої вигоди.

Можуть порушуватися й питання компенсації з урахуванням зміни вартості грошей за період від завдання шкоди до її відшкодування. Однак можливість стягнення таких сум та порядок їхнього розрахунку залежать від конкретного механізму розгляду вимог.

Важливе обмеження полягає в тому, що отримати подвійну компенсацію за одну й ту саму шкоду не можна. Якщо підприємство вже отримало певну суму від держави, цей факт потрібно враховувати під час подальшого стягнення збитків.

Як бізнес може вимагати повне відшкодування від Росії

Окрім української програми, підприємства можуть використовувати міжнародні механізми документування збитків, завданих російською агресією. Зокрема, міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, передбачає можливість подання заяв юридичними особами за відповідними категоріями.

Одна з них – C3.3, яка стосується переміщення або евакуації бізнесу. У межах цієї категорії підприємства можуть заявляти збитки, пов'язані з вимушеною релокацією. Йдеться, зокрема, про транспортування обладнання, логістичні витрати, повторний запуск діяльності, витрати на розміщення працівників та втрачений прибуток через переміщення підприємства.

Однак внесення заяви до Реєстру не означає автоматичного призначення виплати. Реєстр є складовою міжнародного компенсаційного механізму та забезпечує приймання й облік відповідних вимог. Саме тому державна програма часткової компенсації має інше практичне призначення.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, до 4 грудня 2026 року український бізнес, який не має укриттів, повинен підготувати безпечні простори або інші передбачені рішення для захисту працівників і відвідувачів, щоб продовжувати роботу у звичайному режимі за жовтого рівня загрози. Крім того, на об'єктах мають розміщувати інформаційні таблички про наявність чи відсутність укриття, а роботодавці повинні забезпечити оповіщення людей.