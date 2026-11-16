Бізнес не хоче підвищувати зарплати працівникам: українцям у Польщі розповіли, що відбувається на ринку праці

Польський бізнес поступово переходить від скорочення персоналу до стабілізації зайнятості. Однак відновлення відбувається нерівномірно. Так, у третьому кварталі 2026 року (липень-вересень) чисельність працівників у виробництві військової та залізничної техніки зросла на 2,8%, тоді як автопром втратив 3,3% персоналу. Водночас компанії не поспішають підвищувати зарплати, стримуючи витрати на тлі прискорення інфляції.

Про це OBOZ.UA розповіли в міжнародній компанії з працевлаштування. Там зазначили: загалом тенденція до уповільнення зростання зарплат спостерігається ще з другої половини 2025 року.

"Невелике прискорення у третьому кварталі може бути пов’язане зі зростанням інфляції. Зокрема, через здорожчання енергоносіїв на тлі проблем із судноплавством в Ормузькій протоці", – йдеться в повідомленні.

Загалом же, підкреслюється, середня зарплата в бізнес-секторі Польщі у третьому кварталі становила 9 345 злотих брутто (до вирахування податків і відрахувань. Станом на середину жовтня – близько 108 000 грн). При цьому за рік вона зросла на 6,1%.

Багатьом компаніям не вдається закрити вакансії

Водночас, зазначається, багатьом компаніям не вдається закрити вакансії попри загальне охолодження ринку. Адже зниження попиту не означає, що кваліфікованих фахівців стало легше знайти.

"Найбільше кадрові потреби зростають в оборонній промисловості, окремих напрямках машинобудування, логістиці, роздрібній торгівлі та HoReCa. Автопром, легка промисловість і меблеве виробництво продовжують скорочувати персонал. У логістиці частину попиту задовольняють завдяки гнучким формам зайнятості, зокрема залученню іноземців, серед яких багато українців", – розповіли фахівці.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українці є ключовою іноземною робочою силою польської економіки. На початку 2026 року в цій країні офіційно працювали 757,7 тис. громадян України, що становило майже 68% усіх працевлаштованих іноземців.