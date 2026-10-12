Бессент звинуватив Європу в лицемірстві: угода Трампа з Путіним змінила ціни на нафту

США домовилися з Росією про додаткові постачання дизельного пального, а американський міністр фінансів Скотт Бессент назвав критику Європи лицемірством, звинувативши європейські країни у продовженні фінансування РФ через закупівлю енергоносіїв. Після заяви Трампа про нібито досягнуте "енергетичне перемир'я" між Україною та Росією нафта Brent подешевшала до 103,34 долара за барель, однак Київ не підтвердив остаточної домовленості, а російські удари по українській енергетиці продовжилися.

Про це пише Financial Times. У понеділок, 12 жовтня, вартість нафти марки Brent під час ранкових торгів в Азії впала на 1,3% – до 103,34 долара за барель.

Водночас ф'ючерси на американське пічне паливо, які використовують як орієнтир для оцінки цін на дизель, подешевшали на 3% – до 4,60 долара за галон. Зазначається, що такою стала реакція ринку на заяви американського президента про домовленості з Кремлем.

США домовилися з Росією про дизель проти

Нову хвилю суперечок між США та європейськими партнерами спричинило оголошення Трампом домовленості з Путіним щодо повернення російського дизельного пального на світовий ринок. Відповідну заяву американський президент зробив у п'ятницю, 9 жовтня. За задумом Вашингтона, збільшення пропозиції нафтопродуктів має допомогти знизити їхню вартість, зокрема на внутрішньому ринку Сполучених Штатів.

Однак такий підхід викликав критику з боку Європи, яка після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну запровадила низку обмежень проти російського енергетичного сектору. Продаж нафти та нафтопродуктів залишається одним із джерел доходів російської економіки, а отже, будь-яке розширення торгівлі цією продукцією порушує питання про ефективність санкційного тиску на Москву.

На критику відреагував міністр фінансів США, який назвав позицію європейців "суцільним лицемірством". За його словами, після початку повномасштабної війни європейські країни нібито передали Росії через закупівлю енергоносіїв більше грошей, ніж спрямували на допомогу Україні. Причиною він назвав нездатність Європи повністю відмовитися від російських енергетичних ресурсів.

У Вашингтоні наполягають, що головна мета домовленості з Путіним полягає в захисті економічних інтересів американців. За словами міністра фінансів, зниження цін на дизельне пальне також дозволить адміністрації Трампа повернутися до розв'язання питань, пов'язаних з Іраном.

Трамп оголосив "енергетичне перемир'я" між Україною та Росією

Ще однією подією, яка вплинула на світові енергетичні ринки, стала заява президента США про нібито досягнуте перемир'я між Україною та Росією в частині ударів по енергетичній інфраструктурі. У неділю, 11 жовтня, Трамп опублікував повідомлення у власній соціальній мережі Truth Social, в якому заявив, що обидві сторони погодилися припинити відповідні атаки.

"З цієї миті у війні між Росією та Україною діє ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПЕРЕМИР'Я. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!" – написав американський президент. За інформацією Financial Times, адміністрація Трампа намагалася домогтися припинення українських далекобійних ударів по російській енергетичній інфраструктурі, використовуючи як інструмент тиску військову допомогу.

Така позиція пов'язана з прагненням американської адміністрації стабілізувати міжнародні енергетичні ринки. Удари по нафтопереробних підприємствах та інших енергетичних об'єктах можуть впливати на обсяги виробництва й експорту пального, посилюючи побоювання щодо перебоїв із постачанням.

Чому Трампу потрібно терміново знизити ціни на пальне

Енергетична політика адміністрації США дедалі тісніше пов'язана з внутрішньополітичною ситуацією в країні. На початку листопада американці голосуватимуть на проміжних виборах до Конгресу, а високі ціни на пальне можуть стати одним із чинників, які вплинуть на настрої виборців.

Подорожчання дизельного пального особливо відчутне для транспортної галузі, сільського господарства, промисловості та логістичних компаній. Зростання витрат на перевезення й виробництво може поступово відображатися і на вартості товарів для кінцевих споживачів.

Тому адміністрація Трампа зацікавлена не лише у здешевленні бензину для американських автомобілістів, а й у стабілізації ринку дизельного пального, від якого залежать численні сектори економіки. Як зазначив Financial Times Ентоні Юен, керівник відділу енергетичної стратегії Citigroup, нинішня політико-економічна ситуація створює для американської влади значний стимул вдаватися до додаткових заходів.

Експерт також звернув увагу на особливості споживання дизельного пального у США. За його словами, в округах, де переважають прихильники Республіканської партії, зазвичай споживають більше дизеля. Високі ціни можуть особливо відчутно впливати на частину виборців, підтримка яких є важливою для Трампа та його політичної сили.

Нафта та дизель почали дешевшати

Перші результати заяв американського президента вже проявилися на біржових торгах. За даними Financial Times, у понеділок, 12 жовтня, під час ранкової азійської сесії зафіксували таку динаміку:

нафта Brent подешевшала на 1,3% – до 103,34 долара за барель;

ф'ючерси на американське пічне паливо втратили 3% >вартості – до 4,60 долара за галон.

Пічне паливо є важливим орієнтиром для американського ринку дизеля, оскільки ці продукти належать до близьких категорій нафтопродуктів. Тому зміни його біржової вартості можуть свідчити про загальні очікування учасників ринку щодо майбутніх цін на дизельне пальне.

Вей Лі, керівник підрозділу інвестицій у різні класи активів BNP Paribas Securities China, пояснив, що оптимізм інвесторів щодо домовленості між Трампом і Путіним сприяв зниженню ф'ючерсних цін. Якщо додаткові постачання справді надійдуть на міжнародний ринок, це може послабити дисбаланс між попитом і пропозицією.

Росія може поставити США понад мільйон тонн дизеля

За повідомленням Reuters, Трамп назвав і конкретні обсяги запланованих постачань російського дизельного пального. Згідно з оголошеним планом, Росія має забезпечити понад 300 тис. тонн дизеля найближчим часом, ще 500 тис. тонн – у листопаді, а згодом додатково 1 млн тонн.

Загалом йдеться про понад 1,8 млн тонн пального, хоча фактичні строки й виконання домовленості ще належить підтвердити. Водночас, експерти сумніваються, що ці обсяги зможуть суттєво вплинути на американські ціни.

За інформацією The Guardian, транспортування пального може тривати до трьох тижнів, а заплановані поставки залишаються відносно невеликими порівняно зі світовим споживанням. Група американських сенаторів від обох партій закликала адміністрацію Трампа переглянути рішення, оскільки закупівля російського дизеля може забезпечити Кремлю додаткові доходи для фінансування війни.

Зеленський відреагував на заяву Трампа про перемир'я

Попри твердження американського президента про досягнуте "енергетичне перемир'я", українська сторона не підтвердила існування остаточно узгодженої домовленості. Президент України Володимир Зеленський заявив, що повідомлення Трампа стало для нього несподіванкою.

Водночас він наголосив на готовності України припинити удари по російських енергетичних об'єктах за умови, що Москва також припинить атаки на українську інфраструктуру. За даними Associated Press, уже після оголошення Трампом перемир'я Росія продовжила атакувати українські енергетичні об'єкти, зокрема було зафіксовано удар по електростанції в Харкові.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, адміністрація Трампа погрожує залишити Київ без програми закупівлі зброї PURL і розвідувальних даних, якщо Сили оборони продовжать обстрілювати НПЗ держави-аресора Росії. Відповідні дзвінки 10 та 11 жовтня отримували українські та європейські посадовці.