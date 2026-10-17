Блог | Банківські вклади українців: найсуттєвіше змінилася структура релізу

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, в реєстрі якого зараз перебуває 59 банків, нещодавно оновив деякі дані станом на 1 вересня.

Зокрема, з них випливає, що:

як і раніше, 60% вкладників мають вклади в державних банках (точніше, із державною участю України в їх власності) – це про довіру;

Фонд посоромився навести в релізі дані щодо стуктури вкладників, яку колись охоче наводив,

тож нічого не залишається, ніж обґрунтовано припустити, що в кращий бік тут нічого не змінилося, тобто, як і раніше:

принаймні десь 98% вкладників мають вклади в межах 200 тисяч гривень, або менше за 4 тисячі євро в еквіваленті

(таким чином, найбільші вклади з цих близько 98% знаходяться на рівні середньопольської/середньоестонськоі зарплати "брутто" за неповні два місяці) – це про [не]заможність,

а на значно менше 1% вкладників припадає понад половину сум вкладів – це про диференціацію рівня життя;

близько 66% сум вкладів зберігаються в гривнях, тобто вкладники все ще розраховують зняти свої кошти настільки швидко, що немає сенсу їх конвертувати, адже тоді б на маржі втрачали більше, ніж за такий невеличкий період встигне зрости курс долара чи євро

(округлено: нова частка вкладів до запитання – 71%, відповідно строкових – лише 29%, та й там із терміном до 3 місяців – більше половини: 17%) –

це знову про рівень життя,

причому якщо рахувати не гроші, а їх не дуже багатих вкладників, то відсоток вимушених [дрібних] гривнєвиків, звісно, має бути значно більшим за процент сумовий,

тому зберігання в гривнях є ознакою скоріше злиденності, ніж довіри/поваги до національної валюти;

середній ФОПівський вклад тепер в 3,7 рази перевищує середній взагалі – а це вже про певний в принципі доступний потенціал, якщо є велике бажання.

До речі, щодо майбутнього у ФОПів якраз у контексті вищезгаданої Польщі – нашим фізплатникам ЄП готують за польським зразком:

обов’язковість РРО з нуля без виключень,

а ставку єдиного податку з послуг – 10%

(мабуть, щоб не так помітно відрізнялися за розмірами вкладів від решти).

Ну а стосовно нещодавнього підвищення ставки НБУ до 16%, тобто на 0,5 відсоткових пунктів, –

фахівці вважають це своєчасним превентивним кроком, що спрямований на стримування інфляційного тиску,

адже в серпні інфляція в розрахунку на рік становила 8,1%,

при цьому по гривневих депозитах, за якими наразі пропонували приблизно 14–16% річних (інколи 17–17,5%), банки нові умови визначають самостійно.