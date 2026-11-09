Банкір розповів, чи варто скуповувати долари: що відбувається на валютному ринку України

В українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 8 листопада вартість валюти в них перебуватиме в межах 45-45,7 грн. Увечері ж 9 листопада 2026 року там купували валюту в середньому по 45,32 грн, а продавали по 45,98 грн. Таким чином, до кінця тижня не виключене зниження курсу долара і під час купівлі, і під час продажу. Водночас у банківському секторі зазначають, що скуповування доларів не принесе українцям вигоди.

Аналогічна до банківської ситуація прогнозується і в обмінниках. Як розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, вартість готівкової валюти в них буде в тих самих межах, що й у банках – 45-45,7 грн. Увечері ж 9 листопада там:

купували долар по 45,63 грн;

продавали – по 46,22 грн.

Курс долара в українських обмінниках. Джерело: finance.ua

Водночас, наголошується, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в попередніх межах. Зокрема:

до 0,5-0,6 грн у банках;

до 0,6-1 грн в обмінниках.

Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі у банках становитиме 0,2-0,3 грн і 0,3-0,5 грн в обмінних пунктах. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.

В українських банках очікуєт... Джерело: "Мінфін" Розгорнути

Загалом же, же, зазначив банкір, протягом 9-15 листопада валютний ринок навряд чи матиме вагомі підстави для зміни загального курсового тренду. Адже:

З одного боку, обставини, що впливають на курси, залишатимуться досить складними.

З іншого – ризики масштабних валютних потрясінь поки що здаються обмеженими.

Річ у тім, пояснюється, що однією з головних причин збереження курсової динаміки будуть воєнні витрати економіки, які дедалі відчутніше позначаються на цінових процесах. Так:

Російські атаки на енергетичну та виробничу інфраструктуру змушують бізнес працювати в умовах додаткового фінансового навантаження.

Витрати на автономне живлення, пальне, ремонт обладнання та зміну логістичних маршрутів поступово закладаються у вартість товарів і послуг.

"Тобто поточна інфляція значною мірою має об’єктивний характер "вимушеного подорожчання", коли ціни зростають не стільки через надмірний попит покупців, скільки через збільшення витрат виробників. Саме тому можливості суто монетарного стримування такого процесу обмежені. Адже жодне рішення щодо облікової ставки не здатне відновити зруйновану електростанцію чи усунути логістичні труднощі", – розповіли банкір.

Водночас, зазначив він, Нацбанк має достатньо інструментів, щоб пом’якшувати вторинні інфляційні наслідки та підтримувати відносну рівновагу на валютному ринку. А тому очікувати чергового курсового сплеску все ж не варто.

Разом з тим, зауважив Лєсовий, психологічні чинники традиційно можуть впливати на ситуативний попит. Наприклад, події, що спричиняють встановлення курсових рекордів. Проте, вважає банкір, придбання доларів за завищеними цінами під впливом тимчасового ажіотажу "навряд чи можна вважати виправданою стратегією збереження заощаджень".

"Адже після нормалізації готівкової пропозиції громадяни, які поспішали купити валюту на локальних піках, ризикують зіткнутися з менш вигідними для себе курсовими умовами. Виважений підхід, заснований на реальних фінансових потребах, а не на емоціях, може виявитися ефективнішим", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,779 трлн грн. Це на 19,4 млрд грн більше, ніж було у вересні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,172 трлн грн.