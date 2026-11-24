АЗС не стали утримувати ціни: скільки тепер коштує літр бензину в Україні

Українські АЗС суттєво знизили ціни на бензин А-95. Так, 24 листопада вони продають його в середньому по 82,26 грн/л, що одразу на 1,42 грн/л нижче, ніж було днем раніше. Водночас в експертному середовищі очікують, що до кінця поточного тижня (29 листопада) заправки ще більше знизять ціни.

Про це йдеться в матеріалі delo.ua. Його автори зазначають: ідеться про здешевлення в межах 4-5 грн/л.

"До того ж мережі готуються до "Чорної п’ятниці", яка цього року припадає на 27 листопада. Цього дня знижки на бензин на АЗС можуть становити 5 грн/л і більше", – акцентували аналітики.

Українські АЗС суттєво знизи... Джерело: "Минфин" Розгорнути

Загалом же, наголошується, ціни на бензин в Україні вниз штовхає низка чинників. Зокрема:

Усе та ж підготовка мереж до "Чорної п’ятниці".

Ослаблений попит на нафту у США.

"За даними Управління енергетичної інформації США, минулого тижня (16-22 листопада. – Ред.) запаси сирої нафти й пального в країні збільшилися через скорочення попиту на нафтопродукти та різке зростання імпорту нафти", – пояснили автори матеріалу.

Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

Загалом, за даними "Консалтингової групи А-95", які є в розпорядженні OBOZ.UA, наразі великі мережі продають бензин за ціною 77,99-89,9 грн/л. Зокрема:

Найвищі ціни встановлені на заправках Grand Petrol.

Найнижчі ціни – на АЗС VostokGaz.

Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні. Джерело: "Мінфін"

Як повідомляв OBOZ.UA, у всьому світі різко зростають ціни на дизельне пальне, що завдало відчутного удару по аграрному сектору в найрізноманітніших куточках планети, оскільки саме дизель – одна з основних статей витрат сільгоспвиробників. Тому людство може зіткнутися з глобальною хвилею здорожчання основних продуктів харчування.