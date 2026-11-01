Аргентинський банк почав блокувати рахунки росіян: що відбувається

Аргентинський банк Galicia наприкінці жовтня почав блокувати рахунки клієнтів- росіян. Із такими ж проблемами стикаються і деякі громадяни Білорусі.

Про це пише "Радіо Свобода", посилаючись на повідомлення росЗМІ. Росіяни скаржаться, що обмеження торкнулися навіть тих, хто вже отримав громадянство Аргентини.

Випадків відмови в доступі до рахунків, починаючи з 28–29 жовтня, стає дедалі більше. При цьому офіційних заяв чи пояснень Galicia поки що не надавала.

Один із клієнтів банку розповів російському виданню Astra, що його рахунок був заблокований без попередження. Мовляв, гроші готівкою можна зняти в офісах банку, але "лише якісь мінімальні суми".

"Офіційно нічого не говорять. У приватному порядку на ресепшені пояснюють, що справа у російських паспортах", – стверджує співрозмовник.

Із проблемами зіткнулися і громадяни Білорусі, які живуть в Аргентині. За даними "Осторожно.Новости", майже 500 клієнтів приватного банку з російським і білоруським громадянствами готують колективний позов, щоб оскаржити дії компанії.

Зазначимо, що Аргентина не накладала санкції проти РФ чи РБ після початку повномасштабної війни в Україні. Втім, аргентинські підприємства можуть побоюватися вторинних санкцій з боку Сполучених Штатів, якщо їхня діяльність йде врозріз з американськими обмеженнями. У мережі припускають, що блокування рахунків, можливо, пов'язане із завершенням процесу злиття Galicia з аргентинським підрозділом великого міжнародного конгломерату HSBC.

Як писав OBOZ.UA, нещодавно президент США Дональд Трамп назвав дурнями тих, хто радив йому накласти на Російську Федерацію нові санкції. Він пояснив це тим, що тоді росіяни не звільнили би Стівена Хаббарда, американського вчителя, затриманого окупантами в Ізюмі у 2022 році.