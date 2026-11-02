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Зростання ціни на популярний в Україні продукт обігнало інфляцію: скільки коштує кілограм

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
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Ілюстрація - сало на пательні
Скільки коштує сало в Україні у жовтні 2026 року. Ілюстраційне зображення. Джерело: Magnific

Ціни на сало в Україні продовжують зростати – у вересні вартість цього популярного продукту сягнула 219,78 грн за кілограм, що стало новим абсолютним максимумом. Різниця між різними регіонами може перевищувати 110 грн, але найдорожче – на Київщині, Чернігівщині та в Запорізькій області. А в супермаркетах можна знайти навіть акційні пропозиції до 210 грн/кг.

Про це свідчать дані Державної служби статистики та моніторингу OBOZ.UA цін у великих торговельних мережах. Зазначається за місяць ціна зросла на 3,6% – у серпні сало коштувало в середньому 212,05 грн/кг, тобто на 7,7 грн дешевше.

Слід зазначити, що темпи зростання цін на сало обігнали і показник базової інфляції – вона становила 2,0% та 8,8% до серпня-2026 та до вересня-2025 відповідно. Загалом Індекс споживчих цін на сало у жовтні 2026 року становив 102,74% – це означає, що за місяць середні ціни зросли на 2,74%.

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В яких регіонах сало найдорожче і найдешевше

  • Київська область – 273,63 грн/кг.
  • Чернігівська – 267,26 грн/кг.
  • Запорізька – 242,53 грн/кг.
  • Черкаська – 234,81 грн/кг.
  • Харківська – 231,03 грн/кг.
  • Сумська – 230,79 грн/кг.
  • Чернівецька – 230,18 грн/кг.
  • Житомирська – 223,73 грн/кг.
  • Львівська – 220,08 грн/кг.

Найдоступніший цінник за підсумками моніторингу зафіксовано в Тернопільській області – 155,68 грн за кілограм. Це майже на 118 грн менше, ніж у Київській області. Розрив у вартості між найдорожчим та найдешевшим регіоном становить близько 75,8%.

Також вигідними цінами вирізняються також Хмельниччина (168,96 грн/кг), Кіровоградщина (183,23 грн/кг) та Полтавщина (186,91 грн/кг). Регіональний розкид цін пояснюється специфікою місцевої пропозиції та виробництва, логістичними витратами, а також структурою торгівлі в кожній окремій області.

Ціни на сало в супермаркетах

Слід зазначити, що середній показник Держстату не означає, що сало по 219,78 грн/кг можна в усіх маганих, адже виробники і торговельні мережі дотримуються різниї цінових політик. Власний моніторинг OBOZ.UA показав, що станом на 2 жовтня у великих магазинах ціни на сало такі:

  • "Сільпо" – 269 грн/кг (акційна ціна, тоді як звичайна – 299 грн/кг);
Ціни на сало у ''Сільпо''

Ціни на сало у "Сільпо". Джерело: "Сільпо"

  • Varus – 209,90 грн/кг (акційна ціна, тоді як звичайна – 249,90 грн/кг);
  • Auchan – 255,80 грн/кг;
  • АТБ – 240,69 грн/кг.
Ціни на сало в АТБ

Ціни на сало в АТБ. Джерело: АТБ

Як вже повідомляв OBOZ.UA, до кінця 2026 року в Україні очікується подорожчання низки продуктів, картопля може коштувати 19-23 грн за кілограм, хліб – зрости в ціні ще до 10%, а окремі інші товари – на 15-20%. Водночас експерти не прогнозують дефіциту продовольства, адже пропозиція на ринку залишається достатньою, а купівельна спроможність населення стримує різке підвищення цін.

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