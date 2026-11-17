В Україні 40-річний житель Львівщини намагався ввезти з Італії 142 пляшки незадекларованого вина, серед яких були екземпляри 1932 та 1939 років виробництва, а сам чоловік стверджував, що знайшов алкоголь на смітнику біля закинутого заводу. За порушення митних правил йому загрожує штраф у розмірі до 100% вартості вина з конфіскацією всієї партії.

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Про це повідомляє Державна митна служба України. Незвичайну знахідку виявили під час митного контролю вантажного автомобіля на пункті пропуску "Дякове".

Знайшов на смітнику в Італії: що перевозив водій

За кермом вантажівки перебував 40-річний житель Львівської області, який повертався з Італії. Згідно із супровідними документами, транспортний засіб перевозив збірний вантаж, серед якого були кондитерські вироби, сантехніка, трикотаж, побутові товари, а також мийні засоби, ароматизатори та лікарські препарати.

Однак, під час поглибленого огляду митники виявили серед задекларованих товарів зовсім інший вантаж – велику партію італійського вина. Загалом нарахували 142 пляшки різного асортименту, які не були зазначені у документах. Пояснення водія виявилося доволі незвичайним.

За його словами, алкоголь він знайшов на смітнику поблизу заводу в Італії, який уже припинив роботу. Чоловік вирішив забрати пляшки та перевезти їх до України. Утім, незалежно від походження знахідки, для переміщення алкоголю через митний кордон діють визначені законодавством правила. Тому незадекларована партія одразу зацікавила контролюючі органи.

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У вантажівці знайшли вино 1932 року: які пляшки вилучили

Найбільше уваги в цій історії привертає вік знайденого алкоголю. Серед 142 пляшок були напої різних років виробництва – від 1932-го до 2014-го. Зокрема, одну пляшку датовано 1932 роком, а ще чотири – 1939-м. Митники також ідентифікували кілька відомих італійських торгових марок, серед яких:

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Sammarco Rosso Scialletti;

Cantina Produttori Cormons Vino della Pace;

Scialletti Donna Ester Montepulciano d’Abruzzo DOC;

Scialletti Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane DOCG;

Scialletti Sammarco Rosso.

Йдеться про червоні, білі та рожеві вина різного асортименту. Частина пляшок має маркування, яке свідчить про їхній вік у кілька десятиліть.

Для колекціонерів такі екземпляри потенційно можуть становити особливий інтерес. Водночас, сам рік виробництва ще не гарантує високої вартості, значення мають виробник, походження, стан пляшки, умови зберігання, рівень наповнення та автентичність напою.

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Скільки може коштувати знайдене вино

Попередня оцінка, наведена Закарпатською митницею, свідчить, що на українському ринку одна пляшка такого вина може коштувати близько 2,5 тис. грн. Водночас окремі екземпляри з тривалими витримками, які можуть зацікавити колекціонерів, оцінюють значно дорожче – у межах 20-30 тис. грн за пляшку.

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Однак це попередні орієнтири, а не остаточна вартість усієї партії. Наразі алкоголь передали на експертну оцінку, яка має визначити його загальну ціну. Якщо враховувати лише орієнтовну вартість у 2,5 тис. грн за пляшку, 142 одиниці можуть оцінюватися приблизно у 355 тис. грн.

Але остаточна сума залежатиме від результатів експертизи та характеристик кожного екземпляра. Особливу увагу можуть привернути п'ять пляшок, датованих 1932 та 1939 роками. Їхня потенційна колекційна цінність може суттєво відрізнятися від вартості звичайного вина, проте підтвердити це має фахова оцінка.

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Яке покарання загрожує водієві

За фактом переміщення незадекларованої алкогольної продукції щодо водія склали протокол про порушення митних правил за частиною першою статті 483 Митного кодексу України. Норма стосується переміщення товарів через митний кордон із приховуванням від митного контролю. Зокрема, відповідальність може наставати за використання способів, які ускладнюють виявлення товарів, або за подання документів із неправдивими відомостями щодо їхньої кількості чи найменування.

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Санкція частини першої статті 483 Митного кодексу передбачає штраф у розмірі від 50% до 100% вартості предметів порушення з конфіскацією цих товарів. Таким чином, якщо провину водія буде встановлено, фінансові наслідки можуть виявитися значними. Розмір можливого штрафу залежатиме від вартості вилученої партії, яку наразі встановлюють експерти.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, на прикордонному пункті пропуску "Тиса" в автобусі з Відня виявили 360 шприц-ручок Mounjaro з тірзепатидом, які були заховані у термосумках та коробках з-під печива, а попередня вартість партії становить близько7-7,7 млн грн. Препарати вилучили до рішення суду, а щодо водія склали протокол за ознаками порушення митних правил через переміщення товару з приховуванням від митного контролю.