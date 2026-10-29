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Зламали найбільшу у світі криптовалютну біржу: зловмисники вивели миільярди доларів

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read1 хв
2,4 т.
Зламали найбільшу у світі криптовалютну біржу: зловмисники вивели миільярди доларів
Зламали найбільшу у світі криптовалютну біржу: зловмисники вивели миільярди доларів. Джерело: Shutterstock

Криптобіржа Binance могла зазнати хакерської атаки, внаслідок якої з її гаманців вивели близько $3,5 млрд. За попередніми даними, відтік коштів зафіксовано відразу у п'яти блокчейнах.

Про це повідомили російські Telegram-канали. Інформація потребує підтвердження.

Повідомлення стосуються можливого злому гарячого гаманця торгового майданчика, проте підтвердження цієї інформації наразі немає.

Зламали найбільшу у світі криптовалютну біржу: зловмисники вивели миільярди доларів

Скриншот

Спочатку повідомляли про відтік коштів у розмірі 2.77 млрд доларів. А через короткий час стало відомо, що з біржі вже вивели понад 3,5 млрд доларів.

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Причини переміщення коштів наразі невідомі.

Зламали найбільшу у світі криптовалютну біржу: зловмисники вивели миільярди доларів

З біржі вже вивели понад 3,5 млрд доларів. Джерело: Скриншот

Водночас ЗМІ повідомляють про зниження криптовалютного ринку – біткоїн та інша криптовалюта летить вниз на тлі новин про Binance.

Зламали найбільшу у світі криптовалютну біржу: зловмисники вивели миільярди доларів

Джерело: Скриншот

Зламали найбільшу у світі криптовалютну біржу: зловмисники вивели миільярди доларів

Зламали найбільшу у світі криптовалютну біржу: зловмисники вивели миільярди доларів

Зламали найбільшу у світі криптовалютну біржу: зловмисники вивели миільярди доларів

Зламали найбільшу у світі криптовалютну біржу: зловмисники вивели миільярди доларів

Аналітики звернули увагу на одну деталь: один із гаманців, з якого почався підозрілий відтік коштів, пов’язаний із криптоміксером Tornado Cash. Цей сервіс використовують для приховування походження криптовалюти.

Після цього гроші почали швидко розподіляти між новими адресами. Саме це й викликало підозри що на біржу було здійснено хакерську атаку.

За даними профільних каналів, за короткий час з адрес, пов’язаних із Binance, могли вивести криптоактиви вже майже на 5 млрд доларів.

Сама  Binance ситуацію наразі ніяк не коментувала.

Водночас інцидент прокоментував Чанпен Чжао (CZ) – засновник Binance, і керівництво компанії BNB Standard.

Він зазначив, що це справді виглядає на хакерську атаку. При цьому Чанпен Чжао запевнив, що кошти користувачів у безпеці.

"Кошти користувачів у безпеці! Це справді виглядає, як хакерська атака на Binance. Дякую за швидке блокування Tezer Circle. Я більше не керую Binance, але як акціонер я очікую, що всі кошти користувачів будуть повністю компенсовані", – написав він у соцмережі Х.

Зламали найбільшу у світі криптовалютну біржу: зловмисники вивели миільярди доларів

Скриншот

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