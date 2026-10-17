"Жодних перешкод": Мадяр заявив, що не проти транзиту українського зерна через Угорщину

Угорщина не буде перешкоджати руху українських потягів із зерном через свої кордони. Але йдеться виключно про танзит.

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Про це в суботу, 17 жовтня, в коментарі RTL заявив угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр, який у п'ятницю вперше зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Їхні перемовини відбулися у Брюсселі (Бельгія) на полях дводенного саміту ЄС.

За словами Мадяра, Зеленський "звернувся до Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини й усіх сусідніх країн із проханням дозволити транзит, як вони це зробили три-чотири роки тому на початку війни". Цей заклик пов'язаний із російською блокадою експортних коридорів у Чорному морі.

Прем'єр стверджує, що не матиме жодних заперечень проти цього заходу. За його словами, транзит зернових буде змодельовано за зразком рішення, запропонованого невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022-го.

Він також запевнив українського президента у своїй повній солідарності з приводу "нелюдської російської агресії".

"Під час нашої особистої зустрічі він згадав мені, що їм би дуже допомогло, якби вони могли перевозити кукурудзу в запломбованих потягах до Західної Європи. Я сказав, що доки це пролягатиме через країну просто транзитом, перешкод не буде", – розповів Мадяр.

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Зазначимо, що Україна є одним із провідних світових виробників пшениці, кукурудзи та насіння соняшнику, і близько 90% експорту цих культур зазвичай відбувалося через Чорне море.

Як писав OBOZ.UA:

– На зустрічі тет-а-тет 16 жовтня Володимир Зеленський і Петер Мадяр обговорили перспективи двосторонніх відносин, зокрема політичну й економічну співпрацю "на нових засадах", а також домовилися продовжити переговори на рівні міністрів.

Головні історії дня

– Прем'єр-міністр Угорщини повідомив, що не очікує приїзду президента України до Будапешта 23 жовтня, попри надіслане Києву запрошення. Водночас Мадяр не виключає нової зустрічі із Зеленським до кінця поточного року.