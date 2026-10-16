Зерно продали Саудівській Аравії, а гроші осіли в офшорах: в Україні судитимуть організаторів гучної схеми на $60 млн

В Україні після багаторічного розслідування передали до суду справу щодо організатора однієї з найбільших корупційних схем у державному зерновому секторі. Йдеться про власника міжнародного зернотрейдера, ймовірно, бізнесмена Олексія Федоричева, який перебуває під санкціями РНБО та проживає в Монако. Через оборудку з продажем зерна Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) втратила понад $60 млн.

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Про направлення справи до суду повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 16 жовтня. Зазначається, що, крім організатора, до злочинної схеми причетні ще п'ятеро осіб:

стосовно трьох колишніх представників ДПЗКУ (зокрема ексголови правління Петра Вовчука) та власника закордонної компанії суд ухвалив обвинувальні вироки;

щодо ще одного представника зернотрейдера справа слухається в суді.

Вовчука в 2023 році екстрадували з Литви до України, після чого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 60 млн грн. У жовтні 2024 року одного з колишніх керівників державної корпорації засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Організатору ж інкримінують заволодіння державним майном, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а також надання неправомірної вигоди. Він перебуває у розшуку. Оприлюднені правоохоронцями та прокурорами факти вказують на Олексія Федоричева.

Коротко про те, як діяла схема

У липні-жовтні 2014 року посадовці ДПЗКУ спільно з представником міжнародного зернотрейдера організували продаж зерна за заниженими цінами підконтрольним підприємствам.

Зерно на умовах післяплати поставили до Саудівської Аравії через низку посередників.

через низку посередників. Гроші за товар держала не отримала, а ДПЗКУ зазнала збитків на суму понад 60 млн дол.

Частину цих коштів, а саме 40,9 млн дол. США, зловмисники легалізували через іноземні компанії, зареєстровані в офшорах, зокрема на Кіпрі.

Нові деталі схеми

У НАБУ 8 липня 2026 року оприлюднили подробиці схеми. Зокрема, стало відомо, що протягом 2014 року оганізатор тричі особисто зустрічався з керівництвом державної корпорації у Юрмалі, Пізі та під Києвом. Домовленість була така: "державне зерно продаватимуть його компаніям за заниженою ціною, а різницю будуть виводити за кордон".

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Також було опубліковано фрагменти переписок фігурантів. Із них випливає, що ділки обговорювали використання компаній-прокладок у Гонконзі та на Кіпрі. Також вони погоджували ціни, розмір так званого "вершка" – різниці між реальною та контрактною вартістю зерна – і домовлялися не обговорювати ключові суми телефоном.

Хто такий Олексій Федоричев

Олексій Федоричев – бізнесмен російського походження, який із кінця 1980-х років живе за кордоном, зокрема в Монако. У 1990-х він заснував торговельну групу Fedcom, яка займалася експортом сірки, добрив та іншої аграрної продукції з країн колишнього СРСР.

Головні історії дня

В Україні Федоричев відомий завдяки бізнесу в зерновій і портовій галузях. Він був співвласником групи ТІС, одного з найбільших приватних портових операторів країни, а також контролював компанію Fedcominvest Europe SARL. За версією НАБУ та САП, саме Fedcominvest Europe SARL використовували в схемі заволодіння державним зерном.

Федоричев перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони України та оголошений у розшук. Слідство вважає його організатором схеми. Сам бізнесмен заперечував висунуті проти нього звинувачення.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Литва посилила контроль за зерном із Росії, яке транзитом проходить через Клайпедський порт. Причина – підозра, що частина вантажів, оформлених як російські, насправді може мати українське походження.