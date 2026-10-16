Зерно продали Саудівській Аравії, а гроші осіли в офшорах: в Україні судитимуть організаторів гучної схеми на $60 млн

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою"Камікадзе" спікірує відразу на зльоті, але це може бути зовсім іншим інструментом терору: що не так із даними про розробку "Герані-6""Камікадзе" спікірує відразу на зльоті, але це може бути зовсім іншим інструментом терору: що не так із даними про розробку "Герані-6""Маємо розуміти": у Латвії заявили, що в Зеленського наразі є лише один союзник"Маємо розуміти": у Латвії заявили, що в Зеленського наразі є лише один союзникБез матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Луцьку. ФотоБез матері лишились двоє дітей: з'явились подробиці про жінку, яку РФ вбила ударом по Луцьку. Фото"Міг його перемогти. Щось йшло не так": Дюбуа сказав, ким вважає Усика"Міг його перемогти. Щось йшло не так": Дюбуа сказав, ким вважає Усика"Ми незадоволені. Усіх обурює": в Росії влаштували нову істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧС"Ми незадоволені. Усіх обурює": в Росії влаштували нову істерику через відмову Нідерландів пускати збірну на ЧСМикола ЗлочевськийВ Держгеонадра допомагають Злочевським? Як родина міністра часів Януковича може отримати родовище газу в УкраїніЛе Пен заявила, що готова приїхати в Україну, але є "нюанс". ВідеоЛе Пен заявила, що готова приїхати в Україну, але є "нюанс". ВідеоІлюстраціяУсе піде, як по маслу: чотири знаки зодіаку нарешті отримають добробут і удачу після тривалого застою"Сирне королівство" закриваєтьсяВ Україні закривається велика продуктова мережа: чому магазини зупиняють роботу

Зерно продали Саудівській Аравії, а гроші осіли в офшорах: в Україні судитимуть організаторів гучної схеми на $60 млн

Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
Time to read2 хв
icon 843
Ілюстрація - екскаватор завантажує зерно
В Україні діяла велика схема з державним зерном. Ілюстративне зображення. Джерело: Unsplash/Diyar Bakir Wahab

В Україні після багаторічного розслідування передали до суду справу щодо організатора однієї з найбільших корупційних схем у державному зерновому секторі. Йдеться про власника міжнародного зернотрейдера, ймовірно, бізнесмена Олексія Федоричева, який перебуває під санкціями РНБО та проживає в Монако. Через оборудку з продажем зерна Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) втратила понад $60 млн

Про направлення справи до суду повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 16 жовтня. Зазначається, що, крім організатора, до злочинної схеми причетні ще п'ятеро осіб:

  • стосовно трьох колишніх представників ДПЗКУ (зокрема ексголови правління Петра Вовчука) та власника закордонної компанії суд ухвалив обвинувальні вироки;
  • щодо ще одного представника зернотрейдера справа слухається в суді.

Вовчука в 2023 році екстрадували з Литви до України, після чого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 60 млн грн. У жовтні 2024 року одного з колишніх керівників державної корпорації засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 24,6 т.
НБУ "видає" українцям золоті 100 грн з особливим дизайном: як вони виглядають
icon 24,6 т.
НБУ "видає" українцям золоті 100 грн з особливим дизайном: як вони виглядають
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
icon 6,2 т.
США дозволили російським заправкам працювати ще пів року: що означає рішення щодо санкцій
icon 6,2 т.
США дозволили російським заправкам працювати ще пів року: що означає рішення щодо санкцій
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 6,2 т.
В Україні заборонять бронювати від мобілізації 100% працівників: Корецький назвав причину
icon 6,2 т.
В Україні заборонять бронювати від мобілізації 100% працівників: Корецький назвав причину

Організатору ж  інкримінують заволодіння державним майном, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а також надання неправомірної вигоди. Він перебуває у розшуку. Оприлюднені правоохоронцями та прокурорами факти вказують на Олексія Федоричева.

Коротко про те, як діяла схема

  • У липні-жовтні 2014 року посадовці ДПЗКУ спільно з представником міжнародного зернотрейдера організували продаж зерна за заниженими цінами підконтрольним підприємствам.
  • Зерно на умовах післяплати поставили до Саудівської Аравії через низку посередників.
  • Гроші за товар держала не отримала, а ДПЗКУ зазнала збитків на суму понад 60 млн дол.
  • Частину цих коштів, а саме 40,9 млн дол. США, зловмисники легалізували через іноземні компанії, зареєстровані в офшорах, зокрема на Кіпрі. 

Нові деталі схеми

У НАБУ 8 липня 2026 року оприлюднили подробиці схеми. Зокрема, стало відомо, що протягом 2014 року оганізатор тричі особисто зустрічався з керівництвом державної корпорації у Юрмалі, Пізі та під Києвом. Домовленість була така: "державне зерно продаватимуть його компаніям за заниженою ціною, а різницю будуть виводити за кордон".

Також було опубліковано фрагменти переписок фігурантів. Із них випливає, що ділки обговорювали використання компаній-прокладок у Гонконзі та на Кіпрі. Також вони погоджували ціни, розмір так званого "вершка" – різниці між реальною та контрактною вартістю зерна – і домовлялися не обговорювати ключові суми телефоном.

Хто такий Олексій Федоричев

Олексій Федоричев – бізнесмен російського походження, який із кінця 1980-х років живе за кордоном, зокрема в Монако. У 1990-х він заснував торговельну групу Fedcom, яка займалася експортом сірки, добрив та іншої аграрної продукції з країн колишнього СРСР.

В Україні Федоричев відомий завдяки бізнесу в зерновій і портовій галузях. Він був співвласником групи ТІС, одного з найбільших приватних портових операторів країни, а також контролював компанію Fedcominvest Europe SARL. За версією НАБУ та САП, саме Fedcominvest Europe SARL використовували в схемі заволодіння державним зерном. 

Федоричев перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони України та оголошений у розшук. Слідство вважає його організатором схеми. Сам бізнесмен заперечував висунуті проти нього звинувачення.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Литва посилила контроль за зерном із Росії, яке транзитом проходить через Клайпедський порт. Причина – підозра, що частина вантажів, оформлених як російські, насправді може мати українське походження.

Схожі теми
СхемиКорупція в УкраїніУкраїназерноофшоркорупція
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись