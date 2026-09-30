Після нічної атаки РФ, 30 вересня 2026 року, в Україні масово затримуються пасажирські поїзди, Запоріжжя – Перемишль та Дніпро – Ужгород відстають від графіка вже на 11 годин 24 хвилини, а низка інших рейсів – на шість-вісім годин. Значні затримки зафіксовані на маршрутах із Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя та інших міст, а також на міжнародних напрямках до Польщі й Угорщини.

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Про це стало відомо з офіційного ресурсу "Укрзлазниці" щодо затримок. За актуальними даними, ситуація протягом ранку змінювалася.

Якщо раніше найбільше запізнення становило близько дев'яти з половиною годин, згодом воно перевищило 11 годин. Найбільші затримки зафіксовано на таких маршрутах:

№31/32 Запоріжжя-1 – Перемишль – 11 годин 24 хвилини;

№3/4 Дніпро-Головний – Ужгород – 11 годин 24 хвилини;

№121/122 Київ – Миколаїв – 7 годин 57 хвилин;

№37/38 Київ – Запоріжжя – 7 годин 56 хвилин;

№207/208 Харків – Одеса – 7 годин 55 хвилин;

№9/10 Київ – Будапешт-Келеті – 7 годин 39 хвилин;

№119/120 Хелм – Дніпро – 7 годин 10 хвилин;

№79/80 Львів – Дніпро – 7 годин 10 хвилин.

Таким чином, частині пасажирів доведеться провести в дорозі фактично на половину доби довше, ніж передбачав початковий розклад. Значні відхилення від графіка є і в поїздів, які прямують до столиці. №75/76 Кривий Ріг – Київ затримується приблизно на 6 годин 47 хвилин, а рейси Кременчук – Київ та Кропивницький – Київ – приблизно на 6 годин 45 хвилин.

Потяги з Харкова запізнюються на понад шість годин

Серйозні затримки зафіксовані й на маршрутах із Харкова. Поїзд №207/208 Харків – Одеса відстає від графіка на 7 годин 55 хвилин. Поїзд №17/18 Харків – Ужгород затримується приблизно на 6 годин 16 хвилин, а №1/2 Харків – Рахів – на 6 годин 15 хвилин.

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Проблеми таким чином охопили маршрути, що фактично перетинають значну частину країни зі сходу на захід або південь. Через велике відхилення одного рейсу від розкладу затримки можуть впливати й на подальший рух рухомого складу.

Проблеми торкнулися і пасажирів, які їдуть за кордон або повертаються в Україну. Поїзд Запоріжжя – Перемишль затримується більш ніж на 11 годин. Рейс Київ – Будапешт відстає від графіка на 7 годин 39 хвилин.

Поїзд Хелм – Дніпро затримується приблизно на 7 годин 10 хвилин, а Хелм – Київ – на 6 годин 28 хвилин. Також повідомлялося про відхилення від графіка на маршрутах із Києва до Варшави, Перемишля та Чопа.

Головні історії дня

Для пасажирів міжнародних рейсів такі затримки особливо критичні у випадках, коли після прибуття запланована пересадка на інший поїзд, автобус чи літак. Тому перед продовженням маршруту варто перевіряти фактичний час прибуття свого рейсу та можливість пересадки.

Ще десятки рейсів відстають від графіка

Серед поїздів, які мають затримки понад шість годин, також опинилися №141/142 Чернігів – Ясіня – близько 6 годин 38 хвилин, №37/38 Запоріжжя – Київ – 6 годин 32 хвилини та №87/88 Дніпро – Ковель – 6 годин 18 хвилин.

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Поїзд №5/6 Ясіня – Запоріжжя відстає від розкладу приблизно на 6 годин 13 хвилин. Таку саму затримку має рейс №85/86 Львів – Дніпро. №79/80 Дніпро – Львів затримується на 6 годин 9 хвилин, а №75/76 Київ – Кривий Ріг – майже на шість годин.

Масові запізнення фіксуються після нічної російської атаки. У ніч проти 30 вересня повітряну тривогу оголошували в багатьох областях України, зокрема через загрозу застосування ударних безпілотників та іншого озброєння.

Офіційний сервіс відстеження поїздів не вказує окрему причину запізнення для кожного рейсу. Водночас під час повітряних тривог та загроз для залізничної інфраструктури рух на окремих ділянках може обмежуватися з міркувань безпеки.

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Російські війська протягом повномасштабної війни систематично атакують українську залізничну інфраструктуру. У таких умовах залізничники можуть змінювати маршрути, затримувати рух або чекати на можливість безпечного проходження певної ділянки.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні змінили порядок роботи залізничного транспорту та вокзалів під час повітряних атак. Кабінет міністрів затвердив нові правила роботи залізниці залежно від рівня загрози.

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