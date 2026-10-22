Зарплати цих біженців з України в Польщі вищі, ніж у місцевих: хто заробляє найбільше

Українські біженці – найбільша категорія працевлаштованих іноземців у Польщі, але заробляють вони традиційно менше, аніж інші робітники. Але з цієї картини вибиваються дві категорії – це українські чоловіки віком від 25 до 34 років, а також – менш виражено – віком 45-54 роки.

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Про це свідчать дані дослідження "Аналіз впливу біженців з України на економіку Польщі", який компанія Deloitte підготувала для Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Автори розкрили структуру

Як змінилися зарплати українців в Польщі

За даними Головного статистичного управління Польщі (GUS), наприкінці першого кварталу 2026 року в країні було офіційно працевлаштовано 1,2 мільйона іноземців. З них 784 тисячі – це громадяни України.

У період з 2023 по 2025 рік медіанна зарплата українців (після сплати податків) зросла на 45%. Та навіть попри це, вони заробляли лише 85% від медіанного показника загалом.

"Це свідчить про те, що останнє підвищення виплат зумовлене насамперед загальним зростанням зарплат у країні, а не суттєвим скороченням розриву в доходах між мігрантами та місцевими працівниками", – констатують автори дослідження.

Скільки заробляють українці і поляки

Медіанна місячна зарплата біженців з України залишається нижчою за загальнонаціональний рівень майже в усіх статево-вікових групах, а особливо помітним розрив стає після досягнення 55 років. Водночас винятками є:

чоловіки віком 25-34 роки , які заробляють 6800 злотих "на руки", тоді як всі робітники цієї ж вікової групи отримують 5300 злотих;

, які заробляють 6800 злотих "на руки", тоді як всі робітники цієї ж вікової групи отримують 5300 злотих; чоловіки віком 45-54 роки (із незначним перевищенням).

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Водночас після 55 років відносне фінансове становище біженців відчутно погіршується. Такий розрив частково пояснюється ефектом структури порівнюваної групи: низькооплачувані громадяни Польщі в цьому віці частіше виходять на пенсію, що штучно підвищує середню медіанну зарплату серед тих поляків, які продовжують працювати.

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Крім того, порівняльний аналіз по галузях демонструє найбільший розрив у рівнях доходів у сферах освіти та охорони здоров'я. Аналітики пов’язують це зі складністю визнання кваліфікації та бар'єрами для входу у регульовані професії (медики, вчителі) в Польщі.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, за даними "OLX Робота", навіть попри суттєве зростання зарплат в Україні, польські роботодавці пропонують у 1,5-2 рази вищий чистий дохід за аналогічними вакансіями. Тому українські роботодавці змушені агресивно піднімати ставки.