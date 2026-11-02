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Зарплати чиновників в Україні завмерли: де держслужбовці заробляють найбільше

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
219
Скільки заробляють держслужбовці в Україні
Скільки заробляють держслужбовці в Україні. Джерело: Timon91 / Fliсkr

В Україні зросли доходи чиновників – у вересні середня зарплата працівників центральних органів виконавчої влади становила 63,88 тис. грн. Ця сума традиційно в рази перевищує середні доходи більшості громадян. Але найвищі зарплати у працівників Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це свідчать оновлені дані Міністерства фінансів. Водночас, якщо порівнювати з серпневим показником, щомісячний чек чиновника збільшився лише на 600 грн.

Де чиновникам платять найбільше

Лідером за рівнем статків серед державних інституцій залишається енергетичний регулятор. Топ-5 центральних органів влади з найвищими середніми виплатами у вересні 2026 року виглядає так:

  • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – 105,8 тис. грн;
  • Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) – 99,5 тис. грн;
  • Апарат Верховної Ради України – 96,8 тис. грн;
  • Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України – 96,3 тис. грн;
  • Антимонопольний комітет України (АМКУ) – 94,3 тис. грн.
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Які зарплати у чиновників в Україні

Які зарплати у чиновників в Україні. Джерело: Міністерство фінансів

У кого найнижчі зарплати

Водночас слід зважати на те, що високі зарплати отримують далеко не у всіх державних установах. В деяких з них виплачують в рази менше, аніж в держустановах-лідерах. Таким чином, найменші середні зарплати у співробітників таких установ:

  • Державна служба статистики України – 37,1 тис. грн;
  • Державна служба України з безпеки на транспорті – 39,3 тис. грн;
  • Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – 39,4 тис. грн;
  • Державна служба геології та надр України – 39,6 тис. грн;
  • Державне агентство лісових ресурсів України – 39,8 тис. грн;

Зарплати чиновників: від чого залежать

У фінансовому відомстві наголошують, що підсумкові місячні цифри держслужбовців не є стабільними й можуть помітно коливатися. До підсумкової суми, крім базового окладу, входять різноманітні разові нарахування, зокрема:

  • компенсаційні виплати за нереалізовані дні відпустки;
  • фінансова підтримка для розв'язання соціально-побутових потреб;
  • грошова допомога при звільненні з посади;
  • інші додаткові виплати, гарантовані законодавчими нормами.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у прифронтових областях України за рік поменшало вакансій у більшості галузей, однак зарплати переважно зросли – найбільше в HoReCa на Херсонщині, де медіанний показник підскочив на 40%. Найвищі зарплати серед наведених напрямів пропонують у логістиці Харківщини, Запоріжжя та Херсонщини – близько 30-30,5 тис. грн.

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