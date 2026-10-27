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Зарплата для бронювання у 2027 році: як зміниться поріг для працівників

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
819
Купюри та монети гривні. Ілюстрація
Купюри та монети гривні. Ілюстрація. Джерело: Getty Images

У 2027 році українським підприємствам, які мають статус критично важливих, доведеться підвищити зарплати працівникам для збереження можливості бронювання від мобілізації. У разі зростання мінімальної зарплати (як пропонує уряд), зарплатний рівень сягне 28 638 грн (або 23 865 грн для підприємств, що працюють на територіях бойових дій) на місяць.

Втім, остаточні показники залежатимуть від того, у якому вигляді ухвалять законопроєкт про Державний бюджет України на 2027 рік (№16000). У разі ухвалення, нові правила почнуть діяти з 1 січня.

Якою має бути зарплата для бронювання у 2027 році

У зареєстрованому у Верховній Раді законопроєкті Кабінет Міністрів пропонує із 1 січня збільшити мінімальну заробітну плату на 10,4% більше – до 9546 грн на місяць. Якщо цю пропозицію ухвалять, зарплатний критерій (три мінімальні зарплати) становитиме:

  • для "критичних" підприємств – сягне 28 638 грн (до вирахування податків);
  • для підприємств, які працюють на визначених територіях бойових дій – 23 865 грн.
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Оскільки у 2026 році мінімальна зарплата становить 8647 грн, відповідний поріг для бронювання – 25 941 грн на місяць. Таким чином, у 2027 році цей показник може зрости на 2697 грн (приблизно 10,4%).

Як це вплине на підприємства

Оновлена зарплатна вимога передбачає врахування показників як конкретного військовозобов’язаного працівника, якого планують забронювати, так і самого підприємства відповідно до чинних правил. Це означає, що роботодавцям доведеться контролювати відповідність загальних показників оплати праці встановленим вимогам.

Це може спричинити додаткове навантаження на фонд оплати праці "критичних" компаній. За розрахункового зростання на 2697 грн щомісяця, підприємству доведеться додатково виплачувати на 100 заброньованих працівників:

  • на місяць – 269,7 тис. грн на місяць;
  • на рік – 3,23 млн грн.

Водночас фактичний фінансовий ефект для кожної компанії залежатиме від поточного рівня зарплат, кількості працівників і рішень роботодавця щодо оплати праці у 2027 році.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що Кабмін змінив правила визначення критично важливих підприємств, відтепер переглядатимуть галузеві та регіональні критерії, а рішення щодо критичності й збільшення квоти бронювання проходитимуть додаткове погодження. Підприємства, які не відповідатимуть оновленим вимогам, можуть втратити критичний статус, а їхні працівники – бронювання, проте автоматичного скасування всіх чинних рішень не передбачено.

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